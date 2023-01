Senki sem tudja, mit hozhat a hétvége, amit egész Amerika várt

Hogy mennyire kiegyenlítettek az erőviszonyok, azt tökéletesen leírják a fogadóirodák, hiszen egyik csapat végső sikerére sincs 3,40-szeresnél kisebb (Philadelphia Eagles), de 4,20-szorosnál nagyobb (San Francisco 49ers) odds sem, vagyis tényleg kb. bárki befuthat végső győztesnek!

NFL 2022, RÁJÁTSZÁS

KONFERENCIADÖNTŐ

NEMZETI FŐCSOPORT

21.00: Philadelphia Eagles (15–3, 1.)–San Francisco 49ers (15–4, 2.)

AMERIKAI FŐCSOPORT

0.30: Kansas City Chiefs (15–3, 1.)–Cincinnati Bengals (14–4, 3.)

Az Aréna4 mindkét meccset élőben közvetíti!

A Nemzeti Konferenciából biztosan lesz Super Bowl-újoncunk: Philadelphia Eagles–San Francisco 49ers

Ha csak a két konferenciadöntőt nézzük, akkor az időrendben korábbi NFC-döntőt várják simábbnak, ami abból a szempontból nem meglepő, hogy a házigazda az egész idény során egészen a végéig a legjobb mérleggel álló együttes, amely borzasztóan könnyen harcolta ki helyét a konferencia fináléjában, a túloldalon pedig egy harmadik számú irányító a kezdő, de azért ennél jóval árnyaltabb a kép.

A 2020-as idényben csupán négy sikert arató Sasok az előző kiírásban remek hajrával (3–6 és 5–7 is volt már az együttes mérlege, de innen is meglett a 9–8 és a 7. kiemelés) már bejutottak a rájátszásba, de ott rendkívül simán kikaptak a Tampa Baytől.

A még mindig csupán 24 éves Jalen Hurts az előző idényben mutatott már jeleket, hogy érdemes lehet vele számolni a jövőben (15 meccsen 3144 passzolt és 784 futott yardot, valamint összesen 26 TD-t szerzett), de a mostani kiírásban egyértelműen szintet lépett, 4461 yardot (3701+760) és 35 (22+13) TD-t jegyzett a kisebb sérülése miatt ugyancsak 15 meccsén, amin 14–1 volt a csapata mérlege (nélküle 0–2).

Fejlődésének egyik legfontosabb letéteményese az idény előtt csere útján megszerzett A. J. Brown volt, a 25 éves elkapó 1496 yarddal és 11 TD-vel vette ki a részét a menetelésből, a 24 éves DeVonta Smith 1196/7-tel, a tight end Dallas Goedert is belepakolt még 702 yardot, a futójátékban pedig Hurts mellett Miles Sanders (1269 yard, 11 TD) is kiemelkedő volt.

Ahhoz, hogy a támadók így tudjanak hengerelni, kellett persze egy remek támadófal is, ahonnan Lane Johnson és Jason Kelce is bekerült az év álomcsapatába, és Landon Dickerson Pro Bowl-szereplése is megsüvegelendő – összesen nyolc philadelphiai játszhatna a gálameccsen.

Ehhez tegyük hozzá, hogy a nagy hátrányban az ellenfeleknek általában a passzjátékra kell szorítkozniuk, akkor pedig könnyen bajba kerülhetnek az irányítók, hiszen az Eagles 70 sackje toronymagasan a liga legjobb mutatója volt, a meccsenként engedett 301,5 yard pedig a második!

Épp csak a mostani ellenfél, a 49ers volt még ennél is jobb! A liga legjobb turnover-mutatójával bíró 49ers 13-mal több labdát szerzett, mint amennyit eladott, a kaliforniai gárdán kívül csak a múlt héten legyőzött Cowboys tudott két számjegyű termést felmutatni.

Az irányítók földbe döngölése itt sem ismeretlen fogalom, Nick Bosa 18,5 sackes termése konkrétan a liga legjobb mutatója volt, a védelemből rajta kívül még a linebacker Fred Warner és a söprögető Talanoa Hufanga is bekerült az álomcsapatba – nem meglepő módon, hiszen a 49ers engedte a legkevesebb pontot is a mezőnyből.

A támadók rendkívül kemény focit játszanak, a vakoldali támadófalember Trent Williams 34 évesen is a liga legjobbja volt, ahogyan a tight endek között George Kittle, a fullbackek ma már nem túl népes mezőnyében pedig Kyle Juszczyk a legkiválóbb.

Kyle Shanahan vezetőedző kiváló támadóguru, bárki számára tud felrajzolni olyan játékokat, hogy valaki üresen maradjon, ezt pedig olyan überatletikus játékosok segítik a fentieken túl, mint az idényben berobbanó Brandon Aiyuk, a futóként is veszélyes elkapó Deebo Samuel, vagy az elkapóként is kiemelkedő futó Christian McCaffrey.

Itt tényleg senki nem tudhatja, hogy most éppen mi fog következni, ez pedig rendkívül megkönnyíti az irányító helyzetét.

Mert azért az sem véletlen, hogy ez a csapat Trey Lance és Jimmy Garoppolo kiválása után a draft utolsó választottjával, a senkinek sem kellő Brock Purdyvel is működik, sőt, időnként szárnyal. Persze a korlátjai megvannak neki is, ami az Eagles siettetőivel szemben könnyen kijöhet már, de csak Kurt Warner és Tom Brady volt eddig arra képes, amire ő készül!

Mivel ő az első idényét játssza, Hurts pedig csak a tavalyi (rövid életű) playoffban vett részt, így biztos, hogy erről az ágról Super Bowl-újonc irányító jut be a nagydöntőbe.

A két együttes legutóbb az előző idényben találkozott, akkor a 49ers még Garoppolóval 17–11-re nyert Philadelphiában. A formára aligha panaszkodhat a San Francisco: a 3–4-es rajt óta mind a 12 meccsét megnyerte!

A Pro Football Focus szakoldal értékelése szerint ez a két gárda rendelkezik a legjobb összesített mutatóval (1. Eagles 93,5, 2. 49ers 93,4 – a Chiefs a 3., a Bengals a 6. a túloldalról), és a két legjobb védelemmel (1. 49ers 85,9, 2. Eagles 85,5 – a Chiefs az 5., a Bengals a 9.) – ha csak a támadókat nézzük, ott a Chiefs (85,4) megelőzi a második Eaglest (84,3), a negyedik 49erst (83,2) és a hatodik Bengalst (79,8) is.

Meglesz-e zsinórban a negyedik? Kansas City Chiefs–Cincinnati Bengals

Míg a Nemzeti főcsoportból biztosan újonc lesz a döntős kezdő irányítója, az Amerikaiból fixen olyan jut be, aki már járt a Super Bowl színpadán – talán összességében ezért is várják esélyesebbnek azt, hogy az AFC-ből kerül ki a végső győztes, és igazából csak az a kérdés, hogy a Chiefs harmadszor vagy a Bengals először.

Itt lényegesen gyakrabban találkoztak a felek egymással, a 2022-es naptári évben konkrétan háromszor is összefutottak, és kisebb meglepetésre a Cincinnati mindháromszor nyert!

Összességében is fekszik mostanában a Chiefs a Bengalsnak, a két gárda legutóbbi nyolc összecsapásából hétszer is az ohiói tudott felülkerekedni, ebből a szempontból tehát kevésbé meglepő, hogy az elmúlt napokban a vendégekre volt a kisebb az odds a konferenciadöntőben.

Az AFC-ben sorozatban a negyedik alkalommal fordul elő, hogy a Chiefs vagy a Bengals lesz a bajnok, a Kansas City egymás után ötödször jutott el a fináléig – ez pedig hogy, hogy nem tökéletesen egybeesik a Patrick Mahomes-érával.

Hihetetlen, de a négy konferenciadöntős korelnöke, a még mindig csupán 27 éves Mahomes a 2018-as kezdővé válása óta minden egyes alkalommal eljutott az AFC fináléjáig! Ennél is sokkolóbb, hogy a rendes játékidőben még nem tudták legyőzni: első idényében Tom Bradyék, legutóbb épp Joe Burrow-ék nyertek hosszabbításban az Arrowhead Stadionban, közte a Titans és a Bills ellen győzött a Chiefs, amely az első alkalommal bajnok lett a 49erst legyőzve, a második Super Bowlon viszont kikapott Brady új csapatától, a Buccaneerstől.

És pont Mahomesszal kapcsolatban volt a legnagyobb aggály, ugyanis az alapszakaszban 5250 passzolt yarddal és 41 TD-passzal is listavezető játékos a Jaguars elleni mérkőzésen ijesztő sérülést szenvedett, bár kis pihenő után bicegve vissza tudott menni a pályára. Ha Mahomes limitáltan tud játszani (358 yardot és négy TD-t futott is az alapszakaszban, nem beszélve a megannyi csodás kiszabadulásáról, amikor már úgy festett, hogy halott lesz a játék), akkor bajba kerülhet a Chiefs, de elvileg az elmúlt napokban problémamentesen tudott edzeni, szóval jött is a fordulat, és már picivel a házigazdát vélik esélyesebbnek a bukik.

A liga legértékesebb játékosának járó MVP-cím első számú esélyese mellett itt is találunk egy NFL-szinten is nagyon jó tight endet Travis Kelce személyében, itt is akad három Pro Bowlba választott támadófalember (Creed Humprey, Orlando Brown Jr., Joe Thuney), de hiba lenne az Aaron Donald örökségét átvevő Chris Jonesról megfeledkezni, aki a liga legjobb belső védőfalembereként teljesített az irányítók zargatásában.

Az együttes az első hat fordulót 4–2-es mérleggel és kisebb döccenőkkel hozta, azóta viszont a rájátszást is beleszámítva 11–1 a mutató. A vereség? Természetesen a Bengals ellen!

A Cincinnati ugyanis még a Chiefsnél is jobb formában szerepel. Náluk a Rams elleni vesztes Super Bowl okozta másnaposság 0–2-es, majd 4–4-es startot eredményezett, azóta viszont jöhetett bárki, mindig a Bengals nyert, egyhuzamban tíz meccsel.

Az alapszakaszban a Bills elleni összecsapást Damar Hamlin összeesése és újraélesztése után félbeszakították, majd törölték, így nem volt esélye a Cincinnatinek, hogy megszerezze a második kiemelést, úgyhogy a Ravens elleni küszködős siker után Buffalóban a havazás közepette mutatták meg Joe Burrow-ék, mindegy, hol játszanak.

Az idény eleji gyengébb szereplés és a kevésbé felkapott csapat miatt innen nem sokan kerültek be a legjobbak közé, az álomcsapatba konkrétan senkit sem választottak be a második számú gárdába sem (tehát még csak szavazatot sem kapott senki!).

Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lennének kiemelkedő egyéniségek, és ezt pont a Chiefsnek nem kell mondani, hiszen az előző alapszakasz hajrájában rendezett meccsen Ja'Marr Chase 266 elkapott yarddal és 3 TD-vel tett óriási lépést az év újonc támadója cím felé, majd a konferenciadöntőben Tee Higgins jutott 103 elkapott yardig, legutóbb pedig Chase 97 elkapott yardja mellett Samaje Perine 155 összyardja (106 futott, 49 elkapott) volt a legkiemelkedőbb, miközben az első számú futó, Joe Mixon sérült volt. Chase is csak 12 meccsen tudott pályára lépni, de ugyanúgy 1000 yard fölé jutott, mint Higgins, mellettük pedig Tyler Boyd (762) és a rájátszásban remeklő tight end Hayden Hurts is remekül bevonható a passzjátékba. A futójáték is ígéretes, a Bills elleni havas meccsen 172 yardig jutottak a Tigrisek.

A védelemből az ismét Pro Bowl-szereplő pass rusher Trey Hendrickson mellett a passz elleni védekezésben kiemelkedő linebacker Germaine Prattet, az irányítósiettetésben is hasznos cornerback Mike Hiltont és úgy egyben az egész hátvédsort (secondary) érdemes kiemelni. Na meg azt, hogy a Bills 28,4 pontot átlagoló támadósorát gyakorlatilag leradírozták a playoffban (10 pont)...

Külön érdekes, hogy a Bengals védelme 24 labdát szerzett, a +6-os mutató pedig a liga hatodik legjobbja, míg a Chiefs 20 labdaszerzésére jutó 23 eladás –3-as mérleget és csupán holtversenyes 22. helyet eredményez.

A tavalyi konferenciadöntő végjátéka? A hosszabbítás elején Mahomes passzát megszerezték a védők, a rendkívül megbízható Evan McPherson pedig 31 yardos mezőnygóllal Super Bowlba juttatta a Bengalst...

Melyik csapat nyeri meg az NFL 2022–2023-as idényét? Kansas City Chiefs

Cincinnati Bengals

Philadelphia Eagles

San Francisco 49ers

(Borítókép: A tavalyi AFC-döntőben Joe Burrow-ék nyertek Patrick Mahomesék otthonában – Kevin Sabitus / Getty Images)