Elképesztő küzdés, elszakadt szalaggal játszott a döntőben

A játékosbörze utolsó választási jogával elkelt újonc berobbanása volt az idény egyik nagy sztorija, a Nemzeti Főcsoport döntőjéig vezette a kaliforniai együttest, ott azonban hamar megsérült.

A helyére beálló Josh Johnson agyrázkódás miatt ugyancsak kidőlt, így Purdynek vissza kellett mennie később a pályára, bár összesen négy passzkísérletig jutott (mind a négy sikeres volt, összesen 23 yardért), a 49ersnek pedig a sérülések miatt nem volt esélye a Philadelphia Eaglesszel szemben.

A vizsgálatok kimutatták, hogy Purdy részéről kis túlzással az is csoda volt, hogy egyáltalán dobómozdulatot tudott végrehajtani az első negyedben összeszedett sérülése miatt, ugyanis könyökében elszakadt egy szalag, ami miatt legalább fél évre kidőlt.

49ers QB Brock Purdy has suffered a torn UCL and will be sidelined for 6 months, per @AdamSchefter.



Purdy sustained the injury in Sunday's NFC Championship game vs. the Eagles:pic.twitter.com/zuHcvOlGIY