Csak a harmadik legnézettebb tv-műsor volt az idei Super Bowl

A Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles vasárnapi összecsapását 113 millióan követték figyelemmel, a rekordot így továbbra is a New England Patriots és a Seattle Seahawks 2015-ös összecsapása tartja, amelyet 114,442 millióan láttak. A második helyen is maradt egy Patriots-döntő, az Atlanta Falcons elleni 2017-es drámai csatát – amelyet a New England 28–3-as hátrányból fordított meg az első és mindeddig utolsó hosszabbításba torkolló Super Bowlon – 113,668 millióan követték.

Tovább növekedett az online nézők száma is, a 38–35-ös Chiefs-győzelemmel végződött összecsapást a tavalyihoz képest 18 százalékkal többen, Super Bowl-rekordot jelentő 7 millióan látták streamingszolgáltatáson keresztül. Az NFL első alkalommal 2012-ben tette elérhetővé a világhálón keresztül is a nagydöntőt, akkor még csak 346 ezer szurkoló választotta ezt az opciót.

A kilencszeres Grammy-díjas Rihanna visszatérését a félidei show-ban 118,7 millióan látták, ezzel a Super Bowlok történetének második legnézettebb fellépése lett, 2015-ben Katy Perry műsorát 121 millióan figyelték.

(Borítókép: Amerikaiak az LV. Super Bowlt nézik egy bárban. Fotó: Mario Tama / Getty Images)