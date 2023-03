A 2019-es idény legértékesebb játékosának megválasztott Jackson a Twitter-oldalán tette közzé, hogy érzése szerint a Hollók nem becsülik meg, és olyan helyre menne, ahol elismernék – no és persze kifejtette, hogy a bajnoki címért szeretne küzdeni.

Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa arról is beszámolt, hogy a lábon különösen veszélyes irányító jelezte, hogy szívesen játszana a Hazafiaknál, de azt is hozzátette, hogy ebben az ügyben Bill Belichick vezetőedző és általános igazgatóé a döntés.

A The Athletic értesülése szerint több csapat után a hatszoros bajnokot is kihúzhatjuk a lehetséges kérők közül, a Patriots nem fog Lamar Jacksonért cserélni.

Azt Jeff Howe nem zárja ki, hogy az együttes teszteli Jackson eltökéltségét, és a Ravens által áhított ellenértéknél jóval olcsóbban megpróbálja elcsaklizni őt, de ez igencsak valószínűtlen.

A New Englandnél a továbbiakban is a saját első körös fiatal, Mac Jones irányítása mellett képzelik el a jövőt, ezzel újabb csapatot húzhatunk ki a lehetséges kérők közül, és igencsak fogy a lehetőség a nem szokványos játékstílusa miatt kevés helyre igazán jól illő Jackson számára.

Utóbbi amúgy az ESPN szerint mégsem szeretne teljesen garantált szerződést (ami a baltimore-iakkal kapcsolatos tárgyalások megrekedését eredményezte), „csupán” nagyobb garantált összeget szeretne kapni, mint amit Deshaun Watson (akinek a teljes garantált kérése teljesült) kapott.

Bár Jackson az előző két idényben egyaránt kidőlt, Watson két rendkívül súlyos sérülést követően kapta meg az öt évre szóló 230 millió dollárt – nem beszélve a rengeteg érte adott választási jogról.

A Ravens továbbra is Jacksonnal tervezi a jövőt, és ha a lehetséges kérők sorra esnek ki, akkor várhatóan a baltimore-iak igényeihez közelebbi állaspontra juthatnak a felek.

(Borítókép: Kenneth K. Lam/The Baltimore Sun/Tribune News Service via Getty Images)