A 2022-es idényt súlyos sérülése miatt kihagyó kiváló elkapó egy évre írt alá, és akár 18 millió dollárt is kereshet új állomáshelyén.

Beckham üstökösként robbant be az NFL-be, 2014-ben 12 meccsen 1305 yarddal és 12 touchdownnal az év újonc támadója címet is elvitte, a következő két idényben 1450 + 13 és 1367 + 10 volt a mérlege, a liga legkiemelkedőbb játékosai között tartották számon – nem beszélve elképesztően bravúros egykezes elkapásairól.

Ezt követően viszont rengeteg sérüléssel bajlódott, 2019-ben a Cleveland Brownshoz igazolt, ahol elsőre még összejött neki az 1000 yardos szezon, azóta viszont egyszer sem. A 2021-es idény közben a Los Angeles Ramshez került, az együttessel bajnoki címet szerzett, a Cincinnati Bengals elleni Super Bowlban viszont elszakadt a keresztszalagja, és azóta nem játszott meccset.

Most a Cleveland és a Cincinnati csoportriválisához, a Baltimore Ravenshöz igazolt. Beckham eddigi karrierje során 7367 yardot és 56 TD-t kapott el az alapszakaszban, Lamar Jackson viszont eddig csak 51 TD-passzt osztott ki elkapóknak (az is igaz persze, hogy nagyon nem is állt minőségi célpont a rendelkezésére, és inkább a futójátékokkal és a tight endeknek menő passzokkal operáltak).

Hír még a ligával kapcsolatban, hogy a szintén elkapó Tyreek Hill bejelentette, a 2025-ös idény végén felhagy a játékkal, pedig akkor még csak 31 éves lesz.

