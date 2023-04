A törpe zseni és a „tejtől félő” óriás – ki lesz az 1/1-es?

Az elmúlt hónap egyik felkapott témája volt Will Levis fura étkezési szokása. Lehetett látni videót, amiben héjával együtt evett banánt, és olyat is, hogy majonézt tesz a kávéjába.

A banánevés

„Egy meccs előtti péntek volt, a barátnőmmel reggeliztünk, épp kávéztunk volna, de nem volt sem tejszín, sem cukor az asztalon, csak egy üveg majonéz – idézte fel az esetet Levis a játékosfelmérők során. – Azzal viccelődött, hogy nem gondolom, hogy az embereknek ezt kéne rakni a kávéba, én pedig úgy voltam vele, nézzük meg. Kipróbáltuk, tudtam, hogy felkelti majd néhány ember érdeklődését, de sokkal nagyobb visszhangja lett, mint számítottam rá. Csak egy vicc volt. Bár annyira nem volt vacak, de azóta sem iszom így. Hacsak újra nem kényszerülök rá…”

A majonézes kávé

Ha erre azt mondta, hogy meglepte, mekkora hírverés lett belőle, mit mondhatott volna az egyik reakcióra?

A Chicago Bearsszel foglalkozó újságíró egy Twitter-bejegyzésében ezt követően ugyanis azt taglalta, hogy az NFL-csapatok jogos aggályokat táplálnak az irányítóval szemben, aki „halálosan fél” a tejtől, és már a látványától is rémülten sikít fel, ez pedig akár a napi feladatainak elvégzésében is meggátolja. A hivatkozott forrás hozzátette, hogy aggódik, hogyan fog beilleszkedni egy NFL-csapat programjába.

Jacob Infante nem sokkal később már arról számolt be boldogan a közösségi felületén, hogy az emberek az ő bejegyzése alapján írtak valódi cikkeket: „A káoszteremtésre használom a felületemet, nem is lehetnék most ennél boldogabb.”

People are writing actual articles about my Will Levis milk tweet.



— Jacob Infante (@jacobinfante24) March 4, 2023

Halálfélelem tehát nincs (bár elmondása szerint inkább mandulatejet és egy kis sztíviát tesz a kávéjába), a fura étkezési szokások inkább csak viccek, így lehet koncentrálni arra, hogy milyen játékos is lehet ő az NFL-ben.

Az biztos, hogy amikor a prototípus NFL-irányítóban gondolkodunk, akkor jogosan juthat eszünkbe, ideális testfelépítéssel (193 centi, 105 kiló) bír, hatalmas karerővel, remek ütésállósággal, és még atletikus is, aki képes lábon megindulni, ha a szükség úgy hozza. A gyenge Kentuckyban a 2021-es jó teljesítménye után legutóbb neki is kevesebb sikere volt, és külön problémát jelenthet, hogy időnként kifejezetten pontatlan passzokkal jelentkezik.

A draft előtti napokban megindult felfelé az értéke, a fogadóirodáknál a második legesélyesebbnek számít az 1/1-es pickre.

Még Kyler Murray is nagyobb nála

Aki viszont a legjobb játékra képes közmegegyezés szerint, az első választás fő favoritja, Bryce Young az Alabamáról.

A legjobb egyetemi játékosnak járó Heisman-trófeát 2021-ben megnyerő irányító minden dobást képes végrehajtani, amit kérnek tőle, de ha a védelem túljár a támadófal eszén, és rögtönöznie kell, akkor is jól teljesít, pontosan passzol mozgásból is. Emellett ha neki kell megiramodnia, a talajon is képes első kísérleteket kiharcolni, bravúros játékokra képes, és mindemellett rendkívül nyugodtan kezeli a helyzeteket. Okos, jól olvassa a védelmeket, és a pályán is jól teljesít.

Akkor mégis mi a baj vele?

Hogy még a liga történetének legkisebb irányítójánál, Kyler Murray-nél is kisebb… Bár a combine-on mértek szerint milliméterre akkora (178,1 centi), mint az Arizona játékosa (akinél a közös képen azért alacsonyabbnak is tűnik), még nála is vékonyabb, bár az itteni nagy hátrányát is igyekezett kicsit faragni, de így is kisebb másfél kilóval (92,5).

Ez a felépítés azért az NFL szintjén sok csapatot elrettent, hiszen még a legalacsonyabb falemberek felett sem lát át a játékindításoknál, illetve a sokkal kisebb test a hatalmas védők között sérülésveszélyt jelenthet.

Hogy az 1/1-re felcserélő Carolina hogyan dönt, az hajnali 2 óra körül kiderül.

Legendás rokonok és a fehér holló

Alapvetően nem kellene, hogy számítson, de nem néz ki rosszul egy-egy NFL-re jelentkező sztárpalántánál, ha azt látják a csapatok, hogy a játékosnak a vérében is amerikai futball található.

Márpedig akadnak olyanok, akik a profi liga „halhatatlanjainak” a vérvonalát örökölték, ez pedig csak felkelti alapból is a figyelmet.

Vegyük példának a kismillió címmel, köztük a 2006-os idény legértékesebb játékosának járó MVP-trófeával kitüntetett LaDainian Tomlinsont, akinél jobb futó még a hőskorban sem sok mászkált az NFL-ben, és aki azóta is tartja a ligarekordot egy idényben szerzett 31 touchdownjával.

Unokaöccse, Tre'Vius Hodges-Tomlinson hozzá hasonlóan a TCU egyetemre jelentkezett, de ő még a futónál is lényegesen alacsonyabb, csupán 173 centi, amivel a cornerbackek alsó három százalékába tartozik – merthogy ő a labda túloldalán, a védőknél szerepel.

A pályán ennek ellenére remek volt, elkapást nagyjából minden harmadik felé szálló labdából engedélyezett, voltak labdaszerzései is, ki is érdemelte a 2022-es idény legjobb defensive backjének járó Jim Thorpe-díjat – és még a felmérője is remekül sikerült. Gyorsulásban, sebességben és robbanékonyságban is korszakosan jó számokat hozott, csak hát kérdéses, hogy ezzel együtt a nála akár húsz vagy még annál is több centivel magasabb elkapók ellen mire megy majd.

Joey Porter sem volt kis játékos, a Pittsburgh Steelersszel bajnok, kétszer az év első, háromszor a második számú álomcsapatába, így a 2000-es évek első tíz évének legjobb együttesébe is beválasztott védő 98 alkalommal gyalulta a földbe az irányítókat. E mellett volt 12 interceptionje is, vagyis amikor az ellenfél rohamozása helyett a passzsávba visszalépve megszerezte a rivális átadási kísérletét.

Ez utóbbit jobban kamatoztathatná az ugyancsak cornerbacket játszó fia, Joey Porter Jr., de érdekes módon neki nyolc levédekezett átadás ellenére 2022-ben egy interception sem jött össze. Ettől persze még remek játékos, az ő 189 centis magassága pedig kifejezetten tetszetős ezen a poszton – hogy a villámgyors első lépéséről, a poszthoz mért remek erejéről vagy éppen robbanékonyságáról ne is beszéljünk.

A hollónál is ritkábbnak számít a fehér cornerback a ligában, egészen konkrétan Jason Sehorn (1996 és 2002 között) óta nem volt arra példa, hogy ezen a poszton rendszeresen játszót találjunk. Igaz, a New Englanddel háromszor is bajnok Julian Edelman néhány meccsen itt is kapott szót pályafutása kezdeti szakaszában. Ez a poszt kívánalmait tekintve kevéssé sokkoló, mindennél jobban igényli a szuperatléta-képességeket, nem előre, hanem hátrafelé játszik, és nem aktív, hanem reaktív résztvevője a mérkőzéseknek.

Most ez megváltozhat, hiszen Riley Moss révén egy 2-3. körre várt játékos érkezik a draftra az Iowáról. Az még előfordul, hogy az egyetemen valaki ezen a poszton játszva a profik között safetyvé váljon, de Moss elmondása szerint minden csapat, amellyel beszélt, az mondta neki, hogy „úgy gondolják, tud cornert játszani”.

Ehhez persze nem árt, hogy szenzációs fizikai képességei vannak, állami gátfutóbajnokként nem meglepő módon sebességben, gyorsulásban, robbanékonyságban és agilitásban is remekelt, ami azért valóban felkeltheti a csapatok érdeklődését – a korábbi felmérőket figyelembe véve is kiemelkedő atlétának számít.

Nyilvánvalóan máshogy nézek ki, de nem játszom máshogy – reagált a felmérők alatt Moss. – Néha a csapatok meglátnak, és már dobatják is felém a labdát. Gyerünk, dobjátok, dobjátok felém a labdát.

Ez a másik erős oldala, hiszen 11 labdát is elcsent az irányítóktól, márpedig ha tudsz védekezni az elkapókkal szemben, és még szerzel is pár „tojást”, akkor könnyebben bíznak benned az edzők hosszú távon is.

Minden idők legjobb irányító-felmérője – döbbenetesen gyenge söprögető

De ha már itt tartunk, körbenéztünk, kinek sikerült a legjobban a játékosbörze előtti felmérő, és a sok remek opció közül muszáj kiválasztani a Florida irányítóját, Anthony Richardsont.

Nem véletlenül kezdett el szépen felfelé kapaszkodni a rangsorokban, hiszen parádés felépítése van, 194 centiméteres magasságához 110 kiló izom társul, amit ráadásul fantasztikusan is tud mozgatni. A 40 yardos sprintet 4,43 másodperc alatt repesztette, a tízyardos részideje ugyancsak döbbenetes, 1,52. Még ennél is félelmetesebb a robbanékonysága, ami a Relative Athletic Score-nál szimplán csak tökéletes, 10,00-s értékelést hozott (a sebessége és gyorsulása „csak” 9,98-ast – a beágyazott tweethez képest később korrigálták az adatlapját).

Ezek alapján minden idők legjobb irányító-felmérőjét produkálta, 10,00-t!

If you're wondering what a side by side of Anthony Richardson is with the Average QB, this is what it looks like. #RAS

— Kent Lee Platte (@MathBomb) March 4, 2023

Nézzük a lista másik végét, a South Dakota söprögetője, a posztjához képest is kifejezetten pici (174 centi, 84 kiló) Isaiah McDaniels ötször tudta kinyomni a 102 kilót, 40 yardon borzasztóan pocsék 5,15-ös időt hozott össze, robbanékonysága lényegében a nem létező szintbe csapott át, agilitása pedig kifejezetten egy kisteherautóéval vetekszik: 0,00-s értékelésével a lehető legrosszabb kalkulust érdemelte ki.

Gambia, Sierra Leone és Tonga is képviselteti magát a drafton

A kontinentális Afrika legkisebb területű államának szülöttje Ali Gaye, akinek családja 12 éves korában költözött az Egyesült Államokba, egészen konkrétan a Washington állambeli Everettbe, ami majdhogynem a leginkább észak-nyugati település az USA-n belül.

Nyolcadikos korában kezdett el a sporttal foglalkozni, az pedig hamar világossá vált, hogy van érzéke hozzá. Több nagynevű egyetem is ajánlott neki ösztöndíjat, de végül tanulmányi eredményei miatt ezeket kihagyni kényszerült. Végül az Arizona Westernen kötött ki, ahonnan a Garden City közösségi főiskolára iratkozott át, majd miután elhárultak az iskolai követelményekkel kapcsolatos gondok, az LSU-hoz távozott. Ott aztán kifejezetten erősen teljesített az irányítósiettetőként használható Gaye.

.@LSUfootball DL @unos1_ is ready to put all of his hard work to test 💪



📺: 2023 #NFLDraft -- Starts Thursday, April 27 on NFLN/ESPN/ABC

📱: Stream on NFL+

— NFL (@NFL) April 20, 2023

Ez sem kis távolság, hiszen Gambiától a draftnak otthont adó Kansas City 8000 kilométerre van, Siaki Ika gyökerei viszont – aki alighanem jóval előbb kel majd el – még messzebbre nyúlnak.

Az ő szülei ugyanis az óceániai Polinéziában található Tongáról (mintegy 10 500 kilométer) származnak, ő pedig büszkén hirdeti származását a draft előtt. A 162 (!) kilós védőfalember mondjuk már a Utah-ban található Salt Lake Cityben látta meg a napvilágot, ő épp 2020-ban távozott az LSU-tól, hogy a Baylor játékosa legyen.

.@BUFootball DT Siaki Ika is representing his Tongan heritage, his family and his community every step of his journey. ❤️🇹🇴 @Jackfish801



📺: 2023 #NFLDraft -- Starts Thursday, April 27 on NFLN/ESPN/ABC

📱: Stream on NFL+

— NFL (@NFL) April 22, 2023

Vissza Afrikába, ahol a Gambiától mintegy 700 kilométerre délebbre fekvő Sierra Leone még a fentebb említett kettősnél is nagyobb spílert ad a ligának, hiszen Jaxon Smith-Njigba nagyszülei itt látták meg a napvilágot. Az Ohio State egyetem játékosa könnyen lehet, hogy az elsőként kiválasztott elkapóként kel el a drafton, mert bár nem ő a legnagyobb, legerősebb vagy éppen leggyorsabb, az agilitást mérő feladatoknál döbbenetesen jól teljesített (az oldalirányú sebességet mérő 20 yardos shuttle-t 3,93 másodperc alatt zárta, a fordulékonyságot bemutató 3-cone-t pedig 6,57 alatt, mindkettő űrszám), és a pályán szenzációs volt.

A 2021-es idényben a Buckeyesban, tavaly az NFL-ben az év újoncának megválasztott Garrett Wilson 1058 yardot és 12 TD-t szerzett (az 1/10-es kiválasztott első profi idényében 1103 yarddal zárt), a vele nagy csatát vívó Chris Olave 936 yardot és 13 TD-t (az 1/11-es profiként 1042-vel nyitott), JSN pedig 1606 yardot és 9 TD-t tett a közösbe!

Persze könnyebb úgy teljesíteni, ha van két profi szinten is kiemelkedő társad, hiszen akkor kevesebb figyelem jut rád, de azért nehéz nem belelátni a következő nagyon jó NFL-elkapót.

A vérvonal amúgy itt is elég sportos, édesapja linebackert játszott az egyetemen, bátyja, Canaan pedig a Pittsburgh Pirates profi baseballjátékosa.

Jaxon Smith-Njigba holds the Ohio State record for most receiving yards in a single season (1,606). 😲 @jaxon_smith1



📺: 2023 #NFLDraft – Starts Thursday, April 27 on NFLN/ESPN/ABC

📱: Stream on NFL+

— NFL (@NFL) April 8, 2023

Akiknek könnyű szurkolni

Byron Young egy Észak-Karolinában található kisvárosban született, és sokáig olyannyira nem foglalkozott vele senki, hogy egyetemi ajánlatot sem igen kapott. Elment tehát dolgozni egy vegyeskereskedésbe, majd bekéredzkedett a Georgia Military állami katonai iskola edzésére, ahol játékával elérte, hogy egy évvel később már olyan egyetemek próbálják őt elcsábítani, mint a Tennessee vagy az Ole Miss, végül előbbi mellett döntött. Biztató kezdése után 2022-ben szintet lépett, és az egyetemi liga legerősebb konferenciájának számító SEC-ben az év álomcsapatába is beválasztották az irányítósiettetőt. Értékét a felmérőkön tovább növelte, NFL-szinten is elit robbanékonyságról és 113,4 kilós tömegéhez képest értelmezhetetlen 4,40-es idejével (a közel 25 kilóval könnyebb JSN 4,52-t ment...) pedig mára már ott tart, hogy a 2-3. kör határán ajándéknak tűnik a csapatok számára.

Aztán ott van például Tashawn Manning, a hátsó körökbe várt támadófalembernél a középiskola utolsó évében akut promyelocytás leukémiát állapítottak meg, ami egy ritka, de jól gyógyítható leukémiatípus, és nyolc hónap kemoterápia után 2016 júliusában rákmentesnek nyilvánították.

Akiknek kevésbé…

Ha csak a játékot nézzük, nehéz jobb jelöltet találni a 2023-as börzén Jalen Carternél, de a Georgia kétszeres bajnok védőfalemberénél nem mehetünk el szó nélkül a januárközepi eset mellett. Az újabb elsőséget ünneplése utcai autóversenybe csapott át, aminek következtében a Georgia toborzásért felelős alkalmazottja, Chandler LeCroy és a csapat támadófalembere, Devin Willock életét veszítette. Gondatlan veszélyeztetés és utcai versenyzés miatt végül 12 hónap próbaidőre bocsátották, és 1000 dolláros pénzbírság mellett 80 óra közmunkavégzésre kötelezték, valamint részt kell vennie egy államilag támogatott járművezetői tanfolyamon. Cartert az ősz során már háromszor is előállították vezetési kihágások miatt, egy alkalommal a megengedett 45 mérföld per órás (nagyjából 72,4 km/h) sebesség közel duplájával, 89-cel (143 km/h) kapcsolták le.

Volt szó róla, hogy a baleset után rögvest elhagyta a helyszínt a rendőrök kiérkezése előtt, valamint hogy ittas lehetett az eset során, de ezt ügyvédje cáfolta. Kiemelte, hogy védence az eset után leállította a járművét, majd a másik autóhoz rohant. Hívta a rendőrséget, nem hagyta el a helyszínt anélkül, hogy erre a hivatalos szervektől engedélyt kapott volna. Továbbá amennyiben bármiféle befolyásoltság alatt lett volna, akkor a rendőrök bevitték volna az ellenőrzést követően.

Brenton Cox azzal a kétes „bravúrral” szerzett magának hírnevet, hogy a Georgia és a csoportrivális Florida is kivágta az egyetemről – márpedig ez utóbbi helynek is elég erős története van...

Tavaly október végén hivatalosan azért csapták ki, mert az edzőkkel és az erőnlétért felelős személyzettel már sokadik alkalommal került összetűzésbe.

A legfontosabb dominó eldőlt

Pár nappal ezelőtt még egy olyan szekció nézett ki zárásként, ami a draft során várható legnagyobb cserékkel foglalkozik. Hétfő este aztán „robbant a bomba”: a Jets és a Packers megállapodott egymással, természetesen az Aaron Rodgers-cseréről van szól.

Azért maradt még így is kérdés, hiszen egy másik korábbi MVP, Lamar Jackson is cserét kért csapatától – más kérdés, hogy ő aligha távozik Baltimore-ból, főleg Odell Beckham Jr. megszerzését követően.

És ha már az elkapóknál járunk: DeAndre Hopkins jövője továbbra is kérdéses, az NFL-ben töltött tíz idényében 11 298 yardot és 71 TD-t elkapó játékos könnyen lehet, hogy nem sokáig marad már az Arizona Cardinals játékosa.

Az első kör sorrendje

1. Carolina Panthers (a Chicagótól)

2. Houston Texans

3. Arizona Cardinals

4. Indianapolis Colts

5. Seattle Seahawks (a Denvertől)

6. Detroit Lions (a Ramstől)

7. Las Vegas Raiders

8. Atlanta Falcons

9. Chicago Bears (a Pantherstől)

10. Philadelphia Eagles (a Saintstől)

11. Tennessee Titans

12. Houston Texans (a Brownstól)

13. Green Bay Packers (a Jetstől)

14. New England Patriots

15. New York Jets (a Packerstől)

16. Washington Commanders

17. Pittsburgh Steelers

18. Detroit Lions

19. Tampa Bay Buccaneers

20. Seattle Seahawks

– a Miami Dolphinstól elvették Tom Brady és Sean Payton szabálytalan megkörnyékezése miatt

21. Los Angeles Chargers

22. Baltimore Ravens

23. Minnesota Vikings

24. Jacksonville Jaguars

25. New York Giants

26. Dallas Cowboys

27. Buffalo Bills

28. Cincinnati Bengals

29. New Orleans Saints (a 49erstől a Dolphinson és a Broncoson át)

30. Philadelphia Eagles

31. Kansas City Chiefs

(Borítókép: Stacy Revere / Getty Images)