2023. szeptember 8., 2.20: Kansas City Chiefs–Detroit Lions

Kansas City Chiefs–Detroit Lions 2023. szeptember 10., 22.25: New England Patriots–Philadelphia Eagles

A szokásoknak megfelelően a bajnok hazai meccsével indul a móka, ezúttal a Kansas City Chiefs Detroit Lions elleni összecsapásával. Patrick Mahomesék a Super Bowl óta eltelt időszakban elveszítettek pár kulcsembert (az elkapó JuJu Smith-Schuster, a támadófalból Orlando Brown és Andrew Wylie, az irányítósiettető Frank Clark vagy a söprögető Juan Thornhill), de a piacon (jött a támadófal két szélére Donovan Smith Tampa Bayből, Jawaan Taylor pedig Jacksonville-ből) és a drafton (az első körben érkezett az irányítósiettető Felix Anudike-Uzomah, a másodikban az elkapó Rashee Rice, a negyedikben pedig Chamarri Conner) sikerült mindenkit pótolni.

Márpedig amíg a liga első számú sztárja vezeti a gárdát, addig jó eséllyel csak a bajnoki cím lehet az első számú célkitűzés. A Lions is szépen halad az úton, de a szezonnyitó azért valószínűleg még túl magas szint lesz az együttesnek.

A Super Bowlban alulmaradó Philadelphia Eagles a játékosbörze egyik nagy nyertese volt, ráadásul megegyezett irányítója, Jalen Hurtscel hosszú távú szerződéséről, ismét az NFC egyik fő esélyeseként számolhatunk vele. A Sasok ellenfele a hatszoros Super Bowl-győztes New England Patriots lesz, amely azon túl, hogy a játékoskeretét a piacon és a drafton is feljavította, lecserélte a támadásokért felelős koordinátorát, ami már önmagában nagy javulást hozhat a csapatnál.

Ez lesz az az összecsapás, amelyen a közönség hivatalosan is elbúcsúzik az együttessel hat, a Buccaneersszel egy bajnoki címet nyert Tom Bradytől.

9/11 New Yorkban – Ennél drámaibb nem lehetne Rodgers debütálása

2023. szeptember 12., 2.15: New York Jets–Buffalo Bills

Még március közepén „robbant a bomba”, hogy Aaron Rodgers az elcserélését kérte a Green Bay Packerstől. A négyszer is az alapszakasz legértékesebb játékosának megválasztott irányító épp elődje, Brett Favre útját követte, maradt a zöld színnél, csak éppen a legkisebb piac helyett a legnagyobbra váltott, és New Yorkba igazolt, a Jetshez.

És mi lehetne drámaibb, mint helyi idő szerint szeptember 11-én, New Yorkban, főműsoridőben, a csoport legerősebb csapata elleni rangadóval kezdeni. Na jó, lehet, hogy nem véletlenül alakították így a dolgokat az amerikaiak...

A 2020-as évek legnagyobb tehetségei egyszerre a pályán

2023. szeptember 10., 22.25: Los Angeles Chargers–Miami Dolphins

Los Angeles Chargers–Miami Dolphins 2023. október 29., 18.00: Carolina Panthers–Houston Texans

Carolina Panthers–Houston Texans 2023. december 5., 2.15: Jacksonville Jaguars–Cincinnati Bengals

Még mindig az első fordulónál vagyunk, amikor a Chargers és a Dolphins csatájánál is meg kell állnunk egy pillanatra, hiszen a 2020-as játékosbörze ötödik és hatodik helyén kiválasztott irányítópalántákról beszélünk. A profi karriert a Los Angeles-i Justin Herbert kezdte valamivel jobban, és bár a floridai Tua Tagovailoa az előző évadban megvillantotta két szélvészgyors elkapójával, hogy mire lehet képes, az agyrázkódások veszélybe sodorták a pályafutását is. Egyelőre folytatja, a rajton pedig rögvest bizonyíthat is.

December elején még nagyobb csatát hoz nekünk az „előmikulás”, hiszen a 2020-as és a 2021-es 1/1-es feszül egymásnak Joe Burrow és Trevor Lawrence személyében. Az egyaránt egyetemi bajnok irányítók közül előbbi már Super Bowlon is járt sérüléssel keresztülhúzott első évét követően, utóbbi pedig a gyengébb kezdés után tavaly már ugyancsak rájátszásba vezette a Jaguarst, hogy aztán minden idők egyik legdrámaibb fordítását követően ugyanúgy a Chiefs jelentse a végállomást, mint a Bengals számára. Érdekesség, hogy ezen a meccsen a 2022-es 1/1-es is pályára léphet, hiszen tavaly Travon Walkert választotta ki elsőként a Jaguars.

A kettő között október végén még egy érdekes meccsre hívnánk fel a figyelmet, hiszen idén a Carolina Panthers húzott elsőként, és minden idők legkisebb irányítóját, Bryce Youngot kaparintotta meg. Azért ezt a meccset választottuk ki a Párducok idényéből, mert az ellenfél az a Houston Texans lesz, amely a 2. és a 3. helyen is érdekelt volt, előbb az ugyancsak irányító C. J. Stroudot, majd a legjobb irányítósiettetőnek vélt Will Anderson Jr.-t szerezték meg, így ezen az összecsapáson elvileg a 2023-as börze három legjobb játékosa is pályára léphet.

Rivalizálások újratöltve

2023. október 9., 2.15: San Francisco 49ers–Dallas Cowboys

San Francisco 49ers–Dallas Cowboys 2023. október 15., 22.05: Las Vegas Raiders–New England Patriots

A csoportmérkőzésekkel ebben a cikkben csak kiemelt esetben foglalkozunk (lásd Rodgers bemutatkozását vagy a hálaadásnapi ütközeteket), a divízión belüli rivalizálások végtelen listája helyett ezúttal két párharcot emelünk ki a közös történelem miatt.

A Nemzeti Főcsoportban az 1970-es években a Dallas Cowboys ötször lett konferenciagyőztes, emellett az 1972-es, az 1973-as és az 1980-as évadban is döntőzött, a korszak legnagyobb csapatának számított az NFC-ben. A kocka épp a San Francisco 49ers elleni, 41 évvel ezelőtti rájátszásmeccsen fordult, amikor minden idők egyik legnagyobb játékával a kaliforniai együttes felülkerekedett, és létrehozta a történelem addigi legnagyobb dinasztiáját.

A Frisco az 1994-es idényével bezárólag mind az öt Super Bowlját megnyerte, és egészen az 1998-as évadig mindig két számjegyű különbséggel aratott sikert, 13-szor lett csoportgyőztes, hétszer az egész liga legjobb mutatóját érte el.

A felek legutóbbi rájátszásmeccséig sem kell sokat visszamennünk az idényben, hiszen idén a 49ers a Cowboyst megverve került a konferenciadöntőbe, ezzel egymást követő második idényben zárta le a texasi szezont – egy évvel korábban a wild card körben örülhetett a San Francisco.

Most október 9-én találkoznak, a következő héten pedig hasonló jelentőségű eseményre emlékezhetünk, hiszen Las Vegasban összecsap a Raiders és a Patriots. Az 1970-es és 80-as években háromszor is Super Bowl-győztes, további öt alkalommal konferenciadöntős Fosztogatók 1990-ben és 2000-ben is AFC-fináléig meneteltek. A Hazafiak csupán két vesztes nagydöntővel álltak eddig a pontig, amikor is jött a 2001-es évad konferencia-elődöntője.

Itt úgy festett, hiába a hazai pálya, a New England szezonja véget ér, az ekkor épp oaklandi rivális 13–3-ra vezetett. Bár Tom Brady futott touchdownjával 13–10-re kapaszkodott a Patriots, az utolsó két percre fordulva úgy tűnt, minden véget ért, hiszen egyetemi csapattársa, Charles Woodson labdát szerzett. Vagyis, csak úgy tűnt. A tuck rule-nak nevezett (akkor még létező) szabály alapján a Hazafiak visszakapták a labdát, mondván: az irányító keze előrefelé mozgott, így sikertelen passznak számít a földre hulló labda, nem pedig fumble-nek.

A tuck rule

A folytatást mindenki tudja, aki az elmúlt két évtizedben NFL-t nézett:

a Patriots megfordította a meccset, Brady az első idényében bajnok lett, majd még ötször, miközben a New England 2001 és 2019 között minden évben pozitív mérleggel zárt, és 13-szor játszott konferenciadöntőt, valamint kilencszer Super Bowlt.

Egy olyan érában, ami már úgy volt felépítve a szabadügynökpiac 1993-as bevezetésével (plusz a draftrendszer és a fizetési sapka), hogy ilyen szintű dominancia ne fordulhasson elő.

A mostani meccsnek több pikantériája is van, egyrészt a csapattal segédedzőként hat Super Bowlt nyerő Josh McDaniels a Raiders vezetőedzője lett, másrészt az előző idény legérthetetlenebb végjátékát hozta a felek csatája: egyenlő állásnál addig dobálták hátrafelé a labdát a Hazafiak, amíg volt játékosuk, Chandler Jones megszerezte, és touchdownt futott belőle, így hosszabbítás helyett a Fosztogatók örülhettek.

Absolutely incredible!!!



Chandler Jones' walk-off touchdown for the @Raiders is even better with Titanic music!!! A miracle in Sin City!!!







pic.twitter.com/z0F9Ldbbvi — TITANIC TD (@TitanicTD) December 19, 2022

Ötször is Európába érkezik az NFL, jön a bajnok és a rekordgyőztes is

2023. október 1., 15.30: Jacksonville Jaguars–Atlanta Falcons (London, Wembley)

Jacksonville Jaguars–Atlanta Falcons (London, Wembley) 2023. október 8., 15.30: Buffalo Bills–Jacksonville Jaguars (London, Tottenham Stadion)

Buffalo Bills–Jacksonville Jaguars (London, Tottenham Stadion) 2023. október 15., 15.30: Tennessee Titans–Baltimore Ravens (London, Tottenham Stadion)

Tennessee Titans–Baltimore Ravens (London, Tottenham Stadion) 2023. november 5., 15.30: Kansas City Chiefs–Miami Dolphins (Frankfurt)

Kansas City Chiefs–Miami Dolphins (Frankfurt) 2023. november 12., 15.30: New England Patriots–Indianapolis Colts (Frankfurt)

Németországban ezúttal Frankfurt lesz a rendező, rögvest két meccsel, november 5-én a bajnok Kansas City Chiefs a Miami Dolphinsszal csap össze, majd november 12-én a hatszoros Super Bowl-győztes New England Patriots „fogadja” az Indianapolis Coltsot.

Londonban ezúttal is három találkozót rendeznek, ebből kétszer a Jacksonville Jaguars lesz az egyik érintett, október 1-jén az Atlanta Falconst „fogadja” a Wembley-ben, egy héttel később a Buffalo Billshez „látogat”. Ez utóbbi meccset ugyanúgy a Tottenham stadionjában rendezik, mint október 15-én a Tennessee Titans és a Baltimore Ravens küzdelmét.

Hálaadásnapi tripla rangadó és egy nem leárazott Black Friday-ütközet

2023. november 23., 18.30: Detroit Lions–Green Bay Packers

Detroit Lions–Green Bay Packers 2023. november 23., 22.30: Dallas Cowboys–Washington Commanders

Dallas Cowboys–Washington Commanders 2023. november 24., 2.20: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers

Seattle Seahawks–San Francisco 49ers 2023. november 24., 21.00: New York Jets–Miami Dolphins

Az említett csoportrangadók kivétele a hálaadás. Szokás szerint a Lions és a Cowboys egyik hazai mérkőzése került a műsorba, az ellenfél a divízión belülről érkező Packers és Commanders lesz. Rodgers nélkül azért ez a párharc nem lesz ugyanaz, mint eddig volt, és a Washington sem tűnik azért túl combosnak.

Az éjjeli rangadó mindenképpen izgalmas lehet, az elmúlt két évben remekül draftoló és Russell Wilson elvesztése ellenére Geno Smith irányításával rájátszásba jutó Seattle Seahawks fogadja az elmúlt négy évadból háromszor is legalább a konferenciadöntőig eljutó San Francisco 49erst. Hogy utóbbiban a 2022-es csoda Brock Purdy vagy a 2021-es draft 1/3-as választottja, Trey Lance kezd-e ezen a ponton, az a csapat szerencséjét ismerve akár ismét a sérülésektől függhet majd...

Rodgers híveinek sem kell ünnepi meccs nélkül maradniuk, hiszen az első Black Friday-találkozón a Jets a Dolpinst fogadja.

Brutális Bills-hármas

2023. november 6., 2.20: Cincinnati Bengals–Buffalo Bills

Cincinnati Bengals–Buffalo Bills 2023. november 26., 22.25: Philadelphia Eagles–Buffalo Bills

Philadelphia Eagles–Buffalo Bills 2023. december 10., 22.25: Kansas City Chiefs–Buffalo Bills

Évek óta az egyik legnagyobb kihívónak a Josh Allen vezette Buffalo Bills számít, az előző három évadban egyaránt csoportgyőztes lett az együttes, kétszer is elérte a 13 sikert, de a rájátszásban nem jött össze a bravúr: a 2020-as kiírásban a konferenciadöntőben, a 2021-esben az elődöntőben kerekedett felül a hazai pályán játszó Kansas City Chiefs, az előzőben pedig a Cincinnati Bengals hozta el a győzelmet Buffalóból.

Most kétszer is idegenbe mennek Josh Allenék az alapszakasz második felében, ráadásul közte még a döntős Eagles ellen is vendégként szerepelnek. Alighanem ez a három rangadó alaposan beleszól majd a kiemelések kérdésébe.

Jön a finálé visszavágója – és a tavalyié is

2023. november 21., 2.15: Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles

Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles 2023. szeptember 26., 2.15: Cincinnati Bengals–Los Angeles Rams

Nyilván nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy novemberben a hétfő esti rangadón csap össze egymással a legutóbbi Super Bowl két résztvevője. Akkor a Chiefs óriási fordulat után a végjátékban múlta felül az Eaglest, a Sasokat így fűtheti a revansvágy.

Szűk két hónappal korábban egyébként az egy évvel korábbi finálét is „megismétlik”, bár az előjelek ott lényegesen simább meccset ígérnek, tekintettel arra, hogy a Super Bowlban alulmaradó Bengals továbbra is a liga egyik legerősebb csapata, a Rams viszont kissé szétesett a bajnoki címet követően.

Karácsonyi meccsdömping

2023. december 25., 2.15: Denver Broncos–New England Patriots

Denver Broncos–New England Patriots 2023. december 25., 19.00: Kansas City Chiefs–Las Vegas Raiders

Kansas City Chiefs–Las Vegas Raiders 2023. december 25., 22.30: Philadelphia Eagles–New York Giants

Philadelphia Eagles–New York Giants 2023. december 26., 2.15: San Francisco 49ers–Baltimore Ravens

Idén december 24. esik vasárnapra, így az ajándékozás után bőven lesz opció akár amerikaifutballt nézni. Néhány összecsapás már 25-ére is átnyúlik, de a magyar idő szerinti első karácsonyi találkozót a Broncos és a Patriots játssza majd. Nem ugyanaz a tét, mint amikor még Peyton Manning és Tom Brady ment az első kiemelésért az együttesével, de Russell Wilson és Mac Jones csatája is izgalmas lehet.

A coloradóiak csoportriválisai folytatják a programot: a Chiefs a Raiderst fogadja, majd a másik döntős Eagles a rájátszás után ismét vendégül látja a Giantset. Akkor 38–7-re nyertek a Sasok, hogy aztán a teljesen elfogyó San Franciscót is kiüssék, a 49ers reményei szerint azért kevesebb sérüléssel érkezik a tíz évvel ezelőtti Super Bowl visszavágójára. Lamar Jackson rekordszerződése után a Ravensnél pedig azt remélik, végre ismét a nagydöntőig menetel a gárda.

Konferenciadöntővel búcsúzik az év – csoportrangadóval kezdődik

2023. december 31., 22.25: Kansas City Chiefs–Cincinnati Bengals

Kansas City Chiefs–Cincinnati Bengals 2024. január 1., 2.20: Minnesota Vikings–Green Bay Packers

A Mahomes-érában a Chiefs-szurkolók nem tudják, milyen érzés nem konferenciadöntőt játszani (5/5), ugyanakkor a Bengals-fanatikusok is érthetően bizakodók, hiszen egyrészt a legutóbbi két alkalommal a Cincinnati volt az ellenfél, másrészt 2022-ben mindháromszor Joe Burrow-ék kerekedtek felül.

Más kérdés, hogy idén megtört a jég, a Chiefs visszavágott a zakószériáért, és bejutott a Super Bowlba. Nem kell túl nagy képzelőerő ahhoz, hogy el tudjuk hinni, jöhet a harmadik felvonás.

Ez a meccs harmadmagával mondhatja el magáról azt, hogy magyar idő szerint 2023-ban indul, és 2024-ben ér véget, ha nagyon elhúzódnak a dolgok, akkor akár az is előfordulhat, hogy a Vikings és a Packers csoportrangadója helyi idő szerint elnyúlik éjfélig.

A folytatásban

Az alapszakasz egy héttel később, divízión belüli összecsapásokkal zárul, az utolsó találkozó minden bizonnyal ezúttal is az utolsó playoff-hely sorsáról dönt majd.

A rájátszás a következő héten, január 13–15. között a wild card-körrel kezdődik, amelyben a konferenciák legjobb csapata pihen, a 2. kiemeltek a hetedikeket fogadják, a 3.-ként rangsoroltak a hatodikakat, a 4.-ek pedig az ötödikeket.

A legalacsonyabban rangsorolt csapat lesz az első kiemelt vendége a január 20–21-i konferencia-elődöntőben, a másik ágon is a magasabban rangsorolt játszik otthon. 28-án este már a két főcsoportdöntőt rendezik meg.

a Super Bowlt két hétre rá, magyar idő szerint február 12-én 0.30-as kezdéssel, a nevadai Allegiant Stadionban.

