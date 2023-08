Az igazi Hamupipőke-sztori: állványozóból a világ elitjébe ért 30 évesen

Lou Hedley a kontinens délnyugati részén, Perthtől egyórányi autóútra található Mandurah városában született, majd ausztrál futballistának állt, és egy helyi ligában játszott is. Nagy rúgásairól vált híressé, aminek köszönhetően lehetőséget kapott arra, hogy sportágat váltson, és kipróbálja az amerikai futballt.

„Sohasem követtem igazán a sportot, vagy bármi, de néhány edző azt javasolta nekem, hogy próbáljam ki ezt a programot, és végül úgy döntöttem, adok egy esélyt neki” – mondta még 2017-ben.

Még ebben az évben egy San Franciscó-i főiskolán kezdte punterpályafutását, majd a patinás Miami Egyetemre ment, hogy a Hurricanes játékosa legyen.

A négyéves floridai ténykedése során gyakran (208) és messzire (45,2 yardos átlag) rugdosta el a tojást, sőt, 2019-ben még egy futása is volt, amiből 21 yardot haladt a labdával.

Teljesítményével 2020-ban és 2021-ben a konferencia második számú álomcsapatába került, a legutóbbi kiírásban pedig már az első számúba választották be.

Ez nem az a poszt ettől függetlenül, amelyért kapkodnának az NFL-csapatok, a játékosok zöme draftolatlan szabadügynökként kerül a ligába. Egy idén ráadásul már 30 éves sportoló pedig alapból hátrányos helyzetből indul a zömében 21-23 évesek mezőnyében. Hiszen fizikai határait már jobban megközelítette, kisebb a benne rejlő potenciál, és lényegesen rövidebb a várható pályafutása is.

Nem meglepő módon nem is választották ki az NFL játékosbörzéjén, ugyanakkor a kanadai ligában a nem észak-amerikai születésűek draftján, a 2. körben lefoglalta a játékjogát a Hamilton Tiger-Cats.

Arra viszont egy darabig nem lesz lehetősége, hogy a CFL-ben szerepeljen, amit nyilván aligha bán, hiszen a New Orleans Saints adott egy esélyt neki, hogy kiharcolja a helyét a csapatban, és a héten lezajlott keretszűkítések során meg is szerezte a kezdőposztot a csapaton belül!

Az egygyermekes apuka a szerződése értelmében ebben az idényben 750 ezer dollárt kereshet, ami nem rossz ahhoz képest, hogy a középiskolából anno kihullott, és aki nemrégiben még egy Balin lévő tetoválószalon tulajdonosaként kereste a mindennapi betevőjét.

De még csak nem is ez volt a legfurább állása az egyébként rendesen televarrt figurának, hiszen hét éven keresztül állványozóként dolgozott.

Hét éven át a földtől elrugaszkodottan, egy hevederben éltem az életem. Jó móka volt, és lehetőséget adott arra, hogy formában maradjak a meló mellett is. Ráadásul jó pénzt is fizetett, amit nem is nagyon volt időm elkölteni