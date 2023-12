Olyan láncreakció robbant ki, ami Hollywoodot is letarolhatja

Olyan tündérmese van kibontakozóban, ami filmért kiált – márpedig az Egyesült Államokban ez azért jó eséllyel ilyenkor meg is szokott történni. A főszereplő most egy évek óta kinevetett, november végéig senkinek sem kellő, januárban már 39 éves veterán, aki öt meccs alatt olyat tett, amire még senki sem volt képes a patinás klub történetében!

Pedig az, hogy Joe Flacco képes jó teljesítményre, aligha kellene, hogy meglepje az embert. A Baltimore Ravens, a Denver Broncos, a New York Jets és a Philadelphia Eagles korábbi irányítója minden idők egyik, ha nem a legjobb rájátszásbeli menetelésének büszke tulajdonosa lehet:

11 TD-passz mellett interception nélkül, 117,2-es irányítómutatóval zárt, miközben idegenben legyőzte a Hollókkal Peyton Manning Denverjét, valamint Tom Brady New Englandjét, majd a San Francisco 49ers ellen Super Bowlt nyert.

Az egyetlen gond, hogy ez a 2012-es idényben volt, 11 évvel ezelőtt...

A nagy szerződés után nem jött össze az újabb csodás menetelés, olyannyira, hogy csak a 2014-es idényben volt azóta playoffban, és bár Pittsburghben nyert a Ravens, New Englandben hiába vezetett kétszer is 14 ponttal, végül Bradyék 35–31-re győztek, és a Seahawks megverésével tíz év után ismét bajnokok lettek.

Flacco baltimore-i jövője a 2018-as játékosbörzén pecsételődött meg, amikor az első kör végén kiválasztották Lamar Jacksont, aki az idény végére el is vette tőle a kezdőposztot, ezután próbálkozott Denverben, New Yorkban és Philadelphiában is, de nem sok sikerrel, és még annál is látványosan kevesebb játékkedvvel, hogy az ember tényleg azt nem értette, hogy miért erőltetik ezt még a csapatok.

Az NFL ugyanakkor a világ legkeményebb ligája, ahol MINDIG benne van a sérülés, és ez hatványozottan igaz az idei Cleveland Brownsra, amely még az óriási ellenértékért, szerződéssel megszerzett Deshaun Watsonnal kezdte az idényt, kidőlése után P. J. Walker és Dorian Thompson-Robinson is irányította a gárdát, amely november végéhez közeledve a gyakorlócsapatba szerződtette a rutinos irányítót.

Sokat nem is kellett várni, hogy pályára lépjen, a Los Angeles Rams ellen még kicsit rozsdásan játszva 254 yardot és két TD-t passzolt a 36–19-es vereség során.

Azóta viszont elképesztő szériát láthatunk, az egészen jó védelemmel bíró együttes a rájátszásért küzdő Jaguars, Texans párost, valamint a Bearst és magyar idő szerint péntek hajnalban a Jetset is két vállra fektette, 11–5-ös mérlegének hála pedig már biztosan részt vehet a rájátszásban!

Ráadásul azt sem lehet mondani, hogy Flaccónak csak menedzselnie kellett volna a dolgokat, a Jaguars ellen 311 yard és 3 TD volt a mutatója, a Bears ellen 374+2 TD, a Texans ellen 368+3TD, a Jets ellen pedig 309+3 TD, úgy, hogy már a szünetben 296-nál járt, ami karrierje legjobb teljesítménye.

Érkezésével megtáltosodott a nagy reményeket eddig azért nem beváltó tight end, David Njoku, aki a Jets ellen 134 elkapott yardig jutott, és az elmúlt négy meccsen 373 yardot és 4 TD-t szerzett, az idényben így 16 fellépésen 882 és 6 áll a neve mellett, az eddigi karriercsúcsa 628 és 4 volt.

A hat héttel ezelőtt még csapat nélküli Flacco pedig a liga történetének első olyan irányítója lett, aki egy új franchise-hoz érkezve az első öt meccsén egyaránt 250 yardot passzol, miközben minden fellépésen legalább két TD-átadást is kioszt.

Nem rossz ez egy lassan 39 éves, nemrég még senkinek sem kellő irányítótól. Ha ehhez hozzávesszük, hogy Flacco hét idegenbeli rájátszássikerével (Bradyvel holtversenyben) ligarekorder, a csapatnál pedig Myles Garrett személyében az NFL egyik legjobb védője is játszik, könnyen lehet, hogy nem is ér túl hamar véget a tündérmese.

Ha pedig újra a csúcsra érne Flacco azzal a gárdával, amely a ligák egyesülése előtt négyszer volt AAFC-, és négyszer NFL-bajnok, viszont 1964 óta nemhogy újabb címet nem szerzett, még csak Super Bowlba sem jutott, az mindenképpen hollywoodi filmért kiáltana.