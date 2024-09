Sosem látott tettre készül az Egyesült Államok legnagyobb sztárja

Az előző idényben láthattuk, hogy bármennyire is szenvedhet a Kansas City Chiefs az alapszakaszban, amikor jön az év érdemi része, akkor a liga legjobb irányítója, Patrick Mahomes a szertárosból is elit játékost varázsol, továbbá azt is, hogy Andy Reidnél a csillagok jelen állása szerint nincs sok jobb főedző a ligában.

Azok után, mennyit szenvedett Mahomes a pocsék kiszolgáló személyzettel (amely konkrétan a tight endnek beírt elkapóból, Travis Kelce-ből és az újonc Rashee Rice-ból állt) egyértelműnek tűnt, mi lesz a fő feladat az új idény előtt, és lépett is a csapat. Marquez Valdes-Scantlinget elengedte, érkezett Arizonából a szélvész Marquise „Hollywood” Brown (ő mondjuk az idénynyitót sérülés miatt kihagyja, de remek ütemben halad a felépülése), valamint a felmérők történetében legjobb időt futó Xavier Worthy (4,21-es 40 yard) a játékosbörze első körében, a Tyreek Hill távozása után nagyon hiányzó robbanékonyságot egy csapásra kipipálta tehát a gárda.

Elengedték még a támadófalból a teljesen átlagos Donovan Smitht, akit a 2. körben kiválasztott Kingsley Suamataia pótolhat, és ugyan elcserélték a nagyobb szerződésre vágyó L'Jarius Sneedet a Tennessee-hez, a csapat talán az egész liga legjobb cornerback-nevelője, szóval itt sem lesz gond.

Márpedig ha azt vesszük, hogy az előző két kiírás (továbbá a 2019-es évad) bajnoka (valamint a 2020-as idény döntőse) papíron még erősödött is, akkor tényleg nehéz elképzelni, ki és mi állítja meg Mahomeséket a Super Bowl-érában még nem látott triplázásban...

Erre a fogadóirodák sem igazán tudják a választ, hiszen ezúttal is a Chiefs a Super Bowl-győzelem fő esélyese, hajszállal megelőzve az előző döntőben ráadásban felülmúlt San Francisco 49erst.

A kihívók

A kaliforniai gárdánál nem volt felhőtlen manapság a helyzet, de aztán az előző idényben berobbant Brandon Aiyukkal sikerült nagy nehezen megegyezni (négy évre 120 millió dollárért írt alá), és a minap meglett az egyezség a liga legjobb támadófalemberével, a sztrájkját így befejező Trent Williamsszel is. A korábban már sérültlistára tett első körös elkapó Ricky Pearsallt a napokban mellkason lőtték, miközben el akarták lopni a Rolex óráját, de állapota azóta sokat javult. Hogy a pozitívumokra fordítsuk tekintetünket, itt van a liga legjobb futója (Christian McCaffrey), legjobb futó/elkapó hibridje (Deebo Samuel), a legjobb tight end (George Kittle), a már említett Aiyuk, valamint Brock Purdy is bebizonyította, hogy nem egyszezonos csoda. A védelem ligaszinten is kiemelkedő, ha a sérülések (amelyek ennél a csapatnál azért pár évente idő előtt vetnek véget az idénynek) elkerülik a gárdát, akkor ismét csak a Super Bowl lehet a cél.

Ami a további esélyesek illeti: nem mehetünk el az Amerikai főcsoport északi divíziójának két szupercsapata mellett, a Baltimore Ravenst az aktuális MVP (legértékesebb játékos) Lamar Jackson próbálja az ígéret földjére vezetni, de a lábon remek irányító számára a rájátszás még mindig rázós terep. A Cincinnati Bengalsnál pedig leginkább Joe Burrow egészségi állapota a kérdés, mert amikor ezzel nincs gond, akkor egy konferenciadöntő és egy Super Bowl-szereplés a mérleg. Délen az újoncként szenzációsan teljesítő C. J. Stroud vezette Houston Texans a címvédő, keleten pedig négy éve a Buffalo Bills az első, kérdés, bármelyik gárdában van-e annyi, hogy ennél jobban teljesítsen.

A Nemzeti konferenciában a tavaly döntős Philadelphia Eagles 10–1-es idényrajtja után teljesen szétesett, a rájátszás természetesen még így is meglett, az utolsó hat körben felmutatott 1–5 után viszont aligha volt meglepő, hogy már a play-off nyitányán elvérzett a gárda. Az eddig is brutálisan erős keretbe azért érkezett még a Giants futója, Saquon Barkley, az elkapósorban DeVonta Smith (3 év/75 millió dollár) és A. J. Brown (3/96) is hosszabbított, jött még ide a másik csoportrivális Washingtontól Jahan Dotson is, a legnagyobb kérdés pedig az, hogy a támadó- és a védőfal szívéből visszavonuló Jason Kelce, Fletcher Cox kettős kiválása mekkora érvágás lesz. Mert azért a többek között Devin White-tal, Bryce Huff-fal (3/51,1), vagy éppen C. J. Gardner-Johnsonnal (3/27) megerősített keretben nehéz lenne gyenge pontot keresni.

A konferenciadöntőben nagy előnyről elvérző Detroit Lionsnál épp utóbbi lehet a nagy veszteség, a liga egyik üde színfoltjánál viszont a legnagyobb kérdés az volt, hogy a lehengerlő támadósor (szerzett yardokban a harmadik, pontokban az ötödik) mellé hogyan sikerül olyan védelmet felrakni, amely nem „szárnyalja túl” (yardokban a 19., pontokban a 23. a 32 csapatból...), ennek érdekében pedig az első két körben egyaránt a cornerbackposztot erősítették meg.

De ha már a draft ismét szóba jött...

Sosem látott támadósorozat, 6 csapat is új irányítóra tett az első 12 helyből!

A legjobb egyetemi játékosok börzéjének az első 14 választása egyaránt a támadó oldalról született, ezzel megduplázta a korábbi rekordot: a 2021-es draft első hét húzása után érkezett az első védő. A 2024-es draft első körében összesen 23 támadó kelt el, ami jócskán megdöntötte a korábbi 19-es csúcsot, amennyi 1968-ban, 2004-ben és 2009-ben ment ki az első körben.

Az irányítók között is óriási volt a „rohanás”, azt első három helyen a papírformának megfelelően mindenki passzmestert választott, és a draft előtti hetek alakulása után az is nagyjából borítékolható volt, hogy a Chicago a 2022-es idény legjobb egyetemi játékosát, Caleb Williamset, a Washington pedig a 2023-ban Heisman-díjas Jayden Danielst viszi ki, míg a New England a csupán 21 éves, óriási potenciállal bíró Drake Maye-re teszi a voksát.

Ezzel együtt sem állt meg az irányítóroham, még 3 QB kelt el az első 12-ben, a legnagyobb meglepetést Michael Penix Jr. Atlantába kerülése jelentette. Nem is azért, mert rossz játékosról lenne szó, de a Falcons nem sokkal korábban szerződtette igencsak borsos áron Kirk Cousinst (4 évre 180 millió dollárért), aki várhatóan évekig kezdő lesz a csapatnál.

NFL Draft 2024, az első kör

Chicago Bears (a Pantherstől): Caleb Williams, irányító (USC) Washington Commanders: Jayden Daniels, irányító (LSU) New England Patriots: Drake Maye, irányító (North Carolina) Arizona Cardinals: Marvin Harrison Jr., elkapó (Ohio State) Los Angeles Chargers: Joe Alt, támadófalember (Notre Dame) New York Giants: Malik Nabers, elkapó (LSU) Tennessee Titans: J. C. Latham, támadófalember (Alabama) Atlanta Falcons: Michael Penix Jr., irányító (Washington) Chicago Bears: Rome Odunze, elkapó (Washington) Minnesota Vikings (a Jetstől): J. J. McCarthy, irányító (Michigan) New York Jets (a Vikingstól): Ole Fashanu, támadófalember (Penn State) Denver Broncos: Bo Nix, irányító (Oregon) Las Vegas Raiders: Brock Bowers, tight end (Georgia) New Orleans Saints: Taliese Fuaga, támadófalember (Oregon State) Indianapolis Colts: Laiatu Latu, irányítósiettető (UCLA) Seattle Seahawks: Byron Murphy II, védőfalember (Texas) Minnesota Vikings (a Jaguarstól): Dallas Turner, irányítósiettető (Alabama) Cincinnati Bengals: Amarius Mims, támadófalember (Georgia) Los Angeles Rams: Jared Verse, irányítósiettető (Florida State) Pittsburgh Steelers: Troy Fautanu, támadófalember (Washington) Miami Dolphins: Chop Robinson, irányítósiettető (Penn State) Philadelphia Eagles: Quinyon Mitchell, cornerback (Toledo) Jacksonville Jaguars : (a Brownstól a Texanson és a Vikingson át): Brian Thomas Jr., elkapó (LSU) Detroit Lions (a Cowboystól): Terrion Arnold, cornerback (Alabama) Green Bay Packers: Jordan Morgan, támadófalember (Arizona) Tampa Bay Buccaneers: Graham Barton, center (Duke) Arizona Cardinals (a Texanstól): Darius Robinson, védőfalember (Missouri) Kansas City Chiefs (a Billstől): Xavier Worthy, elkapó (Texas) Dallas Cowboys: Tyler Guyton, támadófalember (Oklahoma) Baltimore Ravens: Nate Wiggins, cornerback (Clemson) San Francisco 49ers: Ricky Pearsall, elkapó (Florida) Carolina Panthers (a Chiefstől a Billsen át): Xavier Legette, elkapó (South Carolina)

1260 milliárd forintnak megfelelő dollárt szórtak el a csapatok a piacon

A draftrendszer (melyben a legrosszabb választhat először, a bajnok pedig mindig csak a kör végén) mellett a szabadügynökpiac szolgálja még az erőkiegyenlítést, a gyengébb együttesek a nagy pénzre váró sztárokkal erősíthetik meg a keretüket, miközben a legjobbak nem tarthatnak meg minden sztárt a fizetési korlátozás miatt.

Ebben a holt szezonban is nyílt rendesen a pénztárca, a Spotrac összegzése szerint 3 537 354 000 dollárt, vagyis mintegy 1260 milliárd (!) forintot költöttek el a csapatok.

Kirk Cousins (4/180) szerződéséről már esett szó, ezzel az övé az idei rekord, de rajta kívül a Miami két távozó nagyembere, a Raidershöz kerülő védőfalember Christian Wilkins (4/110), és a Panthershöz igazoló támadófalember Robert Hunt (5/100) is kilenc számjegyű összeget tehet zsebre új kontraktusa értelmében.

Utóbbit azért az éves átlagot tekintve páran még megelőzik, a Cousinshoz hasonlóan volt minnesotai Danielle Hunter 24,5 milliót kereshet évente a következő két idényben Houstonban, a fogadási botránya után remekül visszatérő Calvin Ridley négy évig 92 millióért kapkodhatja el a labdákat, a Seattle pedig három évre 64,5 milliót fizet Leonard Williamsnek, hogy továbbra is az ő védőfalukat erősítse.

Szupersztárok akasztották szögre a sisakjukat

Az Eaglesnél már említettük Fletcher Cox és Jason Kelce visszavonulását, de rajtuk kívül is akadtak óriási nevek, akiket többé már nem láthatunk a futballpályákon.

Elsőként Aaron Donaldot kell kiemelni, akit mind a tíz, NFL-ben töltött idényében beválasztottak a Pro Bowlra, nyolcszor került az év álomcsapatába, háromszor az év védője lett, és belső védőfalemberként is összehozott 111 sacket – vagyis valóban az irányítók réme volt. Karrierjére a 2021-es idény bajnoki címével tette fel a koronát.

Ugyancsak bajnokként vonult vissza Nick Foles, aki a Philadelphia Eaglesszel ért a csúcsra, Chris Harris a Denver védelmének sztárjaként volt Super Bowl-győztes, a Donaldhoz hasonlóan tízszeres Pro Bowl-beválasztott, és nyolcszor az év első vagy második álomcsapatában beválasztott Matthew Slater pedig a Patriots színeiben háromszor ünnepelhetett. Egyszer épp Matt Ryan Atlantája ellen, az irányító is bejelentette, hogy többet nem játszik, de nála ez kevéssé meglepő, lévén, hogy már az előző évben sem volt csapata.

Vert seregből a bajnoki címig – itt egy év alatt tényleg minden megfordulhat!

Aki szereti a statisztikákat, az imádja az NFL-t, mert mindenre is van legalább egy elképesztő mutató. Aki szereti a kiegyenlített versenyfutásokat, annak pedig kifejezetten jó terep lehet a liga, hiszen a fentebb már említett erőkiegyenlítő hatások általánosságban valóban egészen jól működnek:

Sohasem fordult még elő a Super Bowl-érában, hogy egy csapat háromszor is egymás után bajnok legyen, duplázni a Packers (1966, 1967), a Dolphins (1972, 1973), a Steelers (1975, 1976 és 1979, 1980), a 49ers (1989, 1990), a Cowboys (1993, 1994), a Broncos (1998, 1999) és a Patriots (2003, 2004) tudott a Chiefs (2022, 2023) előtt.

A legutóbbi 21 idényből 20-szor volt legalább két olyan csoportgyőztes, amely előtte nem volt rájátszásban (legutóbb a Detroit és Houston), és a 2012-es idényben is ott volt a Washington, akkor egyedüliként.

Még durvább adat, hogy a legutóbbi 34 idényben mindig volt legalább négy (!) olyan csapat, amely úgy jutott be a play-offba, hogy előtte lemaradt róla, az előző évadban egészen konkrétan hat ilyen gárda volt (Browns, Lions, Packers, Texans, Steelers, Rams).

De menjünk még tovább: a legutóbbi 21 idényből 19-szer fordult elő, hogy legalább egy csoportutolsóból csoportelső legyen a következő idényben, 2009-ben a New Orleans, 2017-ben a Philadelphia pedig bajnok is lett!

Ha már a Szentek szóba jöttek: a New Orleans egymás után a hatodik idénynyitós győzelmére készül (az előző idény legrosszabb csapata, a Carolina Panthers ellen), az ötös nyerőszéria a leghosszabb aktív sorozat a ligában, a Miami Dolphins, a Philadelphia Eagles és a Tampa Bay Buccaneers három-három győzelemmel követi.

Külföldi meccsek dögivel: Európában a Patriots, Brazíliában csap össze a Packers és az Eagles

Már a nyitóforduló tartogat kuriózumot, hiszen először rendeznek Brazíliában NFL-találkozót, ezen a Green Bay Packers és a Philadelphia Eagles csap össze.

Lesz három ütközet Londonban, közte az elmúlt bő két évtized legsikeresebb csapatával, a New England Patriotsszal, amely jelenleg a fogadóirodáknál a legesélytelenebb a bajnok címre! Mondhatnánk, hogy így múlik el a világ dicsősége, de könnyen lehet, hogy a Drake Maye-éra a következő évtizedre ismét a nagy esélyesek közé emeli a gárdát.

Lesz még összecsapás Németországban is, München és Frankfurt után most ismét előbbi ad otthont, a Giants és a Panthers ütközeténél azért talán izgalmasabbat is el tudtak volna képzelni a helyi szurkolók.

A menetrend legérdekesebb párharcairól és időpontjaikról itt írtunk bővebben.

NFL 2024, alapszakasz, 1. forduló

szeptember 6., 2.20: Kansas City Chiefs – Baltimore Ravens

szeptember 7., 2.15: Green Bay Packers – Philadelphia Eagles (Corinthians Arena, Sao Paulo, Brazília)

(Corinthians Arena, Sao Paulo, Brazília) szeptember 8., 19.00: Atlanta Falcons – Pittsburgh Steelers

szeptember 8., 19.00: Buffalo Bills – Arizona Cardinals

szeptember 8., 19.00: Chicago Bears – Tennessee Titans

szeptember 8., 19.00: Cincinnati Bengals – New England Patriots

szeptember 8., 19.00: Indianapolis Colts – Houston Texans

szeptember 8., 19.00: Miami Dolphins – Jacksonville Jaguars

szeptember 8., 19.00: New Orleans Saints – Carolina Panthers

szeptember 8., 19.00: New York Giants – Minnesota Vikings

szeptember 8., 22.05: Los Angeles Chargers – Las Vegas Raiders

szeptember 8., 22.05: Seattle Seahawks – Denver Broncos

szeptember 8., 22.25: Cleveland Browns – Dallas Cowboys

szeptember 8., 19.00: Tampa Bay Buccaneers – Washington Commanders

szeptember 9., 2.20: Detroit Lions – Los Angeles Rams

szeptember 10., 2.15: San Francisco 49ers – New York Jets

