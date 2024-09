77 éves korában meghalt az NFL-legenda

A háromszoros Pro Bowler Morris kétszer volt bajnok az NFL-ben. „Tehetsége és szenvedélye kitörölhetetlen nyomot hagyott a sportban. A pályán kívül Mercury odaadó apa, szerető testvér, hűséges barát és a közösség oszlopos tagja volt. Jelenléte messze túlmutatott a futballon, mivel sokak életét megérintette a Miamiban töltött idő alatt” – olvasható a család által kiadott közleményben.

Morris volt a kezdő futó a Miami legendás csapatában, amely bajnok lett az 1972-es és 1973-as szezonban. Morris mindkét említett szezonban a Dolphins legjobbja volt a futott touchdownok tekintetében, 1972-ben 12, 1973-ban pedig 10 TD-t szerzett a földön, ami akkor NFL-csúcsnak számított.

Az egykori kiváló futó 1972-ben karriercsúcsot jelentő 1000 yardot futott, a rákövetkező szezonban pedig 954 futott yardig jutott. Futásonként 6,4 yardot átlagolt, ami akkor a legjobb statisztikai mutató volt a futók között a ligában.

Az 1972-es szezon végén a Miami veretlenül lett bajnok az NFL-ben, ilyenre azóta sem volt képes egyetlen csapat sem – a legközelebb ehhez a New England Patriots állt, amely a 2007-es szezonban mind a 16 mérkőzését megnyerte az alapszakaszban, de aztán elveszítette a Super Bowlt a New York Giants ellen.

Morris 2013-ban került be a Dolphins-hírességek csarnokába. 3877 futott yarddal továbbra is a negyedik helyen áll a csapat örökranglistáján, ami a futott yardokat illeti, írja a The Guardian.