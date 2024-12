Rákos megbetegedés miatt kellett műteni a történelem egyik legjobb sportolóját

A 47 éves Moss az Instagram-oldalán beszélt élő adásban arról, hogy rákot találtak az epevezetékében a hasnyálmirigye és a mája között. Hozzátette, hálaadáskor műtötték meg, stentet (egy hálós szerkezetű, csőszerű eszköz, amelyet azért helyeznek el az érben, hogy nyitva tartsa azt) helyeztek el a májában, ezt követően egy hete hatórás műtéten esett át, hogy eltávolítsák a daganatot. Ezt követően hat napig kórházban volt, és végül pénteken engedték ki.

Nem gondoltam volna, hogy valaha is ilyen helyzetbe kerülhetek, kiindulva abból, mennyire egészségesnek éreztem magam. Minden imát, jókívánságot köszönök, én is éreztem, és a családom is