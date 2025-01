Supermannek a kriptonitja ellen kell bebizonyítania, hogy végleg felnőtt a feladathoz

Superman a kriptonitja ellen lépné át végre az árnyékát

A kedd óta 28 éves Lamar Jackson a 2019-es és a 2023-as idényben is az alapszakasz legértékesebb játékosa lett, most pedig minden eddiginél jobb teljesítményt nyújtott: először lépte át a 4000 passzolt yardos határt (4172), tette mindezt 41 touchdownnal, és ehhez párosulva parádés, csupán négy interceptionnel, ami ligaelső 119,6-os irányítómutatót eredményezett, emellett pedig 915 futott yardot és négy talajon jegyzett hatpontos is bepakolt a közösbe, végleg elhallgattatva minden kétkedő hangot.

Vagy mégsem?

Ugyanis hiába voltak korábban is remek alapszakaszai, Lamar Jackson játéka a liga legerősebb csapatait felsorakoztató rájátszásban eddig mindig kevésnek bizonyult, a 2018-as és a 2019-es idényben két pocsék meccsel rögvest kiesett a Ravensszel, majd az átok egy évvel később megtört, de a második meccsen itt is jött a kudarc. Két év szünet után az előző idényben próbálkozhatott újra, és bár a Houston védelmét szétfutotta a Baltimore (Jackson 100 yarddal és 2 TD-vel vette ki a részét ebből, passzokból pedig még 152 yard és 2 TD jött), a Chiefs elleni konferenciadöntőben ismét a megszokott rendkívül pontatlan játékot hozta, ami megpecsételte első helyen kiemelt együttese sorsát. Mindennél többet mond szenvedéséről, hogy az eddigi hat rájátszásbeli meccsén alig 1325 yardot és 6 TD-t passzolt, volt 6 interceptionje, és csapata 2–4-es mérleget tud felmutatni ezeken a fellépéseken.

Most a Pittsburgh Steelers ellen próbálhat meg javítani, a csoportrivális viszont eddig kifejezetten mumusának számított: a kezdőként lejátszott első öt meccsből 1–4 volt a mérlege, 5 TD-passz mellé pedig 8 interception társult.

A legutóbbi összecsapásra viszont építhet, december 21-én 3 TD-passzal vezette 34–17-es sikerre a Baltimore-t.

Az egész wild card kör talán legizgalmasabb kérdése, hogy a liga hatodik legjobb futás elleni védekezésével (98,7 yard/meccs) mire megy a Derrick Henry (1921 futott yard), Lamar Jackson tandemnek köszönhetően ligaelső (187,6 yard/meccs) baltimore-i futójáték.

Az MVP-cím fő favoritja is hasonlóra készül

Gondolhatnánk, hogy az 5000 feletti összyard és 45 TD után Jackson a toronymagas favoritja az újabb MVP-címnek, de a 12–5-ös mérleggel záró irányító a fogadóirodáknál csak a második helyen áll! Az első ugyanis a Buffalóval 13–3-at összehozó Josh Allen, aki legjobb fegyvereit elveszítve nemhogy vissza nem esett, hanem végre az eddig is remek játékából szinte teljesen kivette a hibafaktort, 16 meccsen 3731 passzolt és 531 futott yarddal, valamint összesen 40 TD-vel (28+12) vezette az együttesét, miközben az előző idénybeli 18 interceptionre csak hat jutott ezúttal.

Allennek azért bőven vannak a playoffban is értékelhető meccsei, sőt, idényei: a 2020-as évadban 5/1, 2021-ben 9/0, 2023-ban pedig 4/0 volt a TD/interception-mutatója, együttesével pedig 10 meccsen 2723 yard mellett összességében is pazar, 21/4-es az aránya, egyáltalán nem rajta múlott, hogy csapata csupán 5–5-re hozta ezeket a meccseket, és egy konferenciadöntőig jutott csak el.

Az ő feladata sem lesz könnyű, a Denver Broncos a harmadik legkevesebb futott yardot (96,4) engedte, és toronymagasan a legtöbb irányító földre vitellel (sack) végzett a ligában (63).

Mi a helyzet az első kiemelt címvédővel?

Ha egy csapat az első 16 meccse után 15–1-es mérleget hoz össze, és a záráson mindenkit pihentethet, mert már megvan az első kiemelés és a hazai pálya, akkor az a gárda elég jó helyzetben van. Ha ez az együttes az előző két évad bajnoka, és amely ráadásul az elmúlt hat idényben mindig legalább a konferenciadöntőig jutott, ebből négyszer Super Bowlba, amiből hármat megnyert, akkor pláne.

És a legdurvább? Hogy ezúttal még csak nem is arról volt szó, hogy a liga legjobb játékosa, Patrick Mahomes uralta volna a ligát, hiszen a Chiefs azon három csapat közé tartozik, amely az egész alapszakaszban egyszer sem érte el a 31 pontos határt.

A Raiders (4–13) és a Patriots (4–13) viszont összesen nyolc meccset nyert így, aminek közel a dupláját hozta a remek védelemmel (negyedik legkevesebb engedett pont) bíró gárda, amelynél ott van az az irányító is, akinek ha a végén van egy esélye megnyerni a meccset, az esetek óriási részében ezt meg is teszi.

Az egyik oldalon a kutya sem kíváncsi, a másikon mindegyik a Los Angeles-iek csatájára

Az Amerikai főcsoportban a Los Angeles Chargers Jim Harbaugh vezetőedző érkezése után az 5–12-es mérlegről 11–6-ra javult, amivel az ötödik kiemelést szerezte meg. Ellenfele a leggyengébb csoportot megnyerő Houston Texans (10–7) lesz idegenben. A texasiak finoman szólva sem állnak a figyelem középpontjában: a 2002-ben alapított gárda a nyolcadik alkalommal jutott be a playoffba, és minden egyes wild card körben az egész rájátszás első, legkevésbé kiemelt időpontja, a nálunk szombat 22.30-as sáv jutott neki!

Start time for every Wild Card game in Texans history

2011: Saturday 3:30

2012: Saturday 3:30

2015: Saturday 3:30

2016: Saturday 3:30

2018: Saturday 3:30

2019: Saturday 3:30

2023: Saturday 3:30

2024: Saturday 3:30



A tradition like no other — Adam Spolane (@AdamSpolane) January 6, 2025

Mindeközben a másik konferenciában a negyedikként záró Los Angeles Rams Minnesota Vikings elleni párharca már csak azért is érdekes, mert utóbbi csapat lett az első az NFL történetében, amely legalább 14 meccset nyert meg az alapszakaszban (14–3), mégsem nyerte meg a csoportját!

A pár éve még a liga pofozógépének számító Detroit Lions az NFL leglátványosabb, és messze legeredményesebb (564 szerzett pont, a második Bills 525-ig jutott, a Chiefs 385-ig!) támadósorának köszönhetően 15–2-vel végzett az Nyugati főcsoport Északi divíziójában, ahonnan amúgy még a 11–6-tal harmadikként záró Green Bay Packers is simán jutott a rájátszásba. Az Oroszlánok legnagyobb „gyengesége” a borzasztóan sok sérülés, igaz, közülük azért a playoffra néhányan felépülhetnek, ami miatt reménykedhetnek a drukkerek, hogy összejöhet az első Super Bowl-részvétele a négyszeres NFL-bajnoknak. A michigani gárda szurkolói finoman szólva is rászolgálnának erre: a Lions az egyetlen NFL-csapat, amely a Super Bowl-éra (1967–) minden idényében részt vett, mégsem jutott el még a nagydöntőig! Most – a Chiefshez hasonlóan – pihenőhéttel próbálhatja megtörni az átkát.

A Rams–Vikingsra vissza kell még kanyarodnunk egy kicsit, ez a meccs ugyanis túl azon, hogy a wild card kör utolsó, hétfő esti rangadója lesz, amit az egész ország figyel, az összecsapást a Los Angeles-i tűzvész miatt Arizonában kell majd lejátszani.

Egy újonc üstökös és egy döntőbe visszavágyó képviseli Keletet

A Philadelphia Eagles a 2022-es idény végén a végletekig kiélezett fináléban maradt alul a Chiefsszel szemben, és bár sokáig úgy festett, hogy a Super Bowl utáni másnaposság nem hat a gárdára, a 10–1-es rajt után teljesen szétesett, az alapszakaszt 11–6-tal zárta, a rájátszásban pedig 32–9-re kikapott a Buccaneers vendégeként. Ezúttal a rajt nem volt fényes, a Falcons és a Buccaneers is erősebbnek bizonyult az első négy fordulóban (2–2), ezután viszont 10 siker következett, és végül 14–3-as mérleggel zárt az utolsó három fordulóban Jalen Hurtsöt érdemben végig nélkülöző (a Washington ellen négy passzkísérlet után esett ki agyrázkódás miatt) gárda, amely a brazíliai idénynyitóhoz hasonlóan ismét a Green Bay Packersszel találkozhat. Az idény előtt megszerzett Saquon Barkley 2005 futott yardot hozott 16 meccsen, amivel az egész liga legjobbjaként zárt.

Az említett Washington Commanders a 4–13-as 2023-as idény után Jaydan Danielsbe fektette bizalmát, a játékosbörze 1/2-ese pedig parádés játékkal mutatkozott be, 3568 passzolt és 891 futott yarddal, és összesen 31 TD-vel (25+6) vezette a csapatát. A 7–2-es kezdés után kicsit megtorpant a gárda, és 7–5-nél a rájátszás is veszélybe került, az utolsó öt meccs megnyerésével viszont 12–5-re javult, amivel ráadásul végül még az Eaglest is elkerülte. A Tampa Bay az utolsó meccsen biztosította be a helyét a kieséses szakaszban, 12 playoffmentes idényt követően a 2020-as évaddal kezdve sorozatban az ötödik alkalommal. Baker Mayfield 4500+378 yarddal és 44 TD-vel (41+3) tündökölt, ugyanakkor a 16 interceptionje és 13 fumble-je is a liga legrosszabb mutatója.

Nem lehet elmenni szó nélkül Mike Evans mellett, aki a Saints ellen már bebiztosított győzelem során a térdelés helyett kapott még egy kilenc yardos passzt, amivel 14 meccset játszva 1004-ig jutott, így NFL-karrierje 11. idényében is elérte az 1000 elkapott yardot, ilyen hosszú sorozata pedig csak a liga történetének legjobbjának, Jerry Rice-nak volt.

NFL 2024, a rájátszás, wild card kör

AFC

szombat 22.30: Houston Texans (4., 10–7) – Los Angeles Chargers (5., 11–6)

vasárnap 2.00: Baltimore Ravens (3., 12–5) – Pittsburgh Steelers (6., 10–7)

vasárnap 19.00: Buffalo Bills (2., 13–4) – Denver Broncos (7., 10–7)

pihenőhéten: Kansas City Chiefs (1., 15–2)

NFC

vasárnap 22.30: Philadelphia Eagles (2., 14–3) – Green Bay Packers (7., 11–6)

hétfő 2.00: Tampa Bay Buccaneers (3., 10–7) – Washington Commanders (6., 12–5)

kedd 2.00: Los Angeles Rams (4., 10–7) – Minnesota Vikings (5., 14–3) – Arizonában

pihenőhéten: Detroit Lions (1., 15–2)

