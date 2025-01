Nagyon úgy fest, hogy meglepetés születik az Egyesült Államokban

A kedd óta 28 éves Lamar Jackson a 2019-es és a 2023-as idényben is az alapszakasz legértékesebb játékosa lett, most pedig minden eddiginél jobb teljesítményt nyújtott: először lépte át a 4000 passzolt yardos határt (4172). Tette mindezt 41 touchdownnal és ehhez párosulva parádés, csupán négy interceptionnel, ami ligaelső 119,6-os irányítómutatót eredményezett, emellett pedig 915 futott yardot és négy talajon jegyzett hatpontost is bepakolt a közösbe.

A fogadóirodáknál viszont így is Josh Allen volt a favorit a szavazás lezárultakor. A Buffalóval 13–3-at összehozó sztárirányító a legjobb fegyvereit elveszítve nemhogy vissza nem esett, hanem a végre az eddig is remek játékából szinte teljesen kivette a hibafaktort. Vagyis 16 meccsen 3731 passzolt és 531 futott yarddal, valamint összesen 40 TD-vel (28+12) vezette az együttesét, miközben az előző idénybeli 18 interceptionre csak hat jutott ezúttal.

Teljesítményét tovább fokozza, hogy a Ravensnél sokkal rosszabb kiegészítőszemélyzet nélkül remekelt, és győzte le irányításával a Bills a Chiefs, Lions duót, amelyek ezenkívül egy-egy vereséget szenvedtek el (15–2, 15–2). A Kansas City ráadásul az utolsó körben, a cserecsapatával kapott ki másodszor, tehát éles meccsen csak a Buffalóval szemben maradt alul.

A hétvégi All-Pro-eredmények ismeretében viszont alighanem megfordult a párharc. Az év álomcsapatában ugyanis Lamar Jacksont választották kezdőnek az AP újságírói, márpedig ugyanaz az 50 szakember szavazott a díjazottakra is, ennek az eredményhirdetése ugyanakkor csak a február 9-i Super Bowl előtt kerül sor.

Ez ugyanakkor az elmúlt években gyakorlatilag formalitásnak számított, hiszen mivel ugyanazok és ugyanakkor szavaznak, nem meglepő módon általában ugyanaz lett az MVP, aki az év álomcsapatának az irányítója is.

Egészen konkrétan 2007 óta a 17 idényből 16-szor volt így, egyedül 2012-ben nem, amikor a 2097 futott yarddal végző Adrian Peterson meg tudta törni az irányítók sorozatát.

Ezen a ponton beszélhetnénk akár Saquon Barkley-ról, aki 2005 yarddal a ligában kilencedikként érte el ezt a határt, de 2020-ban a 2027-ig jutó Derrick Henry sem kapta meg futóként.

Megvan három londoni szereplő, és a Patriots új edzője is

A ligával kapcsolatos hírek közé tartozik, hogy a három idei londoni mérkőzés „házigazdája” ismertté vált. Az együttműködés keretein belül az biztos volt, hogy a Jacksonville Jaguars játszhat a Wembley-ben egy találkozót, a Tottenham otthonában pedig a Cleveland Browns és a New York Jets kapta meg a lehetőséget. Az ellenfelekről később döntenek.



Végezetül essék szó a liga holtversenyben legtöbb (6) Super Bowl-győzelmével álló New England Patriotsról, amely az alapszakasz utolsó meccsén elveszítette az 1/1-es választási jogot, majd menesztette elsőéves edzőjét, Jerod Mayót, vasárnap pedig a csapattal játékosként három bajnoki címet szerző, edzőként a Tennessee Titansszel háromszor is rájátszásba (egyszer konferenciadöntőig) jutó Mike Vrabelt nevezte ki új trénerévé.

NFL 2024, a rájátszás, wild card kör

AFC

NFC

A konferencia-elődöntőben

AFC

Szombat 22.30: Kansas City Chiefs (1., 15–2) – Houston Texans (4., 11–7)

Hétfő 0.30: Buffalo Bills (2., 14–4) – Baltimore Ravens (3., 13–5)

NFC

Vasárnap 2.00: Detroit Lions (1., 15–2) – Washington Commanders (6., 13–5)

Vasárnap 21.00: Philadelphia Eagles (2, 15–3) – Los Angeles Rams (4., 10–7)/Minnesota Vikings (5., 14–3)

(Borítókép: Michael Owens / Getty Images)