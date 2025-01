Furcsa, meglepő, olykor meghökkentő sportolói húzások a mérkőzés alatt

Magyar idő szerint kedd reggel véget ért a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) 2024–2025-ös rájátszásának első köre, a Tampa Bay–Washington ütközetet leszámítva sok izgalmat nem tartogatott a wild card forduló. Azonban a Philadelphia mérkőzésén akadt egy igen furcsa történés, a kamera kiszúrta, hogy a kispadon relaxáló A. J. Brown (aki nem mellékesen a liga egyik legjobb elkapója) a negyedik negyedben a kispadon elkezdte olvasni az Inner Excellence (Belső kiválóság) című könyvet.

Ebből kiindulva összegyűjtöttünk pár esetet, amikor az NFL-játékosokat rajtakapták valami furcsaságon a pálya szélén.

Kezdjük a legismertebb esettel: a Seattle Seahawks egykori klasszis futójáról, Marshawn Lynchről 2011-ben terjedt el egy videó, amelyen a hírhedt futott touchdownja után egy kedvelt amerikai cukorkát, a Skittlest majszolta az Eagles elleni meccsen. Lynch később azt mondta, neki ez a cukorka olyan, mint az orvosság.

„Tudom, hogy hihetetlen, de én mindenre ezt szedem. Ha fáj a gyomrom, csak bekapok egy-két darabot. Pont olyan ez nekem, mint egy gyógyszer, éppen ezért otthon és az öltözőben is már csak a többi fájdalomcsillapító mellett tartjuk” – idézte Lynchet az NSO a TMZ nyomán.

A Carolina Panthers korábbi irányítója, Cam Newton minden részletre odafigyelt, a 2014–2015-ös szezon MVP-je a Denver Broncos ellen 21–20-ra elveszített meccs közben fogselyemmel végzett fogköztisztítást, amit a kamerák is észrevettek, és amit a tévé előtt ülő nézőknek is megmutattak. Newton a meccs után azt mondta, a félidőben narancsot evett, ezért nyúlt a fogselyemhez a kispadon ülve.

Ha már szájápolás, a Buffalo Bills korábbi irányítója, Tyrod Taylor szájöblítőt használt a San Francisco elleni mérkőzésen. A csapat akkori vezetőedzője, Rex Ryan azt mondta, az irányító azért csinálta ezt, mert vérzett a szája, ezért kitisztította azt.

Maradva a Billsnél, a franchise korábbi elkapója, Zay Jones 2017-ben a közösségi média figyelmét is felkeltette, amikor a Kansas City Chiefs elleni 16–10-es győzelem alkalmával egy hosszú indítás után a gravitációt meghazudtoló könnyedséggel állt talpra.

A mozdulatát többen is megpróbálták leutánozni, de sokak elbuktak a kihívás közben. Jones egyébként azt mondta, nem bonyolult mozdulatról van szó, a hangsúly szerinte a lendületen van, akinek sikerül elkapnia a megfelelő pillanatot, simán le tudja őt utánozni.

A San Diego Chargers (ma már Los Angeles Chargers) korábbi rúgója, Nick Novak a Denver elleni 2011-es összecsapás negyedik negyedében jelezte, hogy könnyítenie kell magán. Abban a helyzetben nem volt opció, hogy berohan az öltözőbe, ezért belepisilt egy pohárkába a pálya szélén, miközben a Chargers egyik stábtagja egy törülközővel eltakarta őt a kíváncsi szemek elől.

A kamera azonban észrevette a térdelő kickert, aki így rögvest bekerült a hírekbe. Ilyenre a labdarúgásban is volt példa, Jens Lehmann kapus anno a reklámtáblák mögé ugorva engedte ki a fáradt olajat.

Ugorjunk át New Yorkba! Az egykor jobb napokat megélt Giants pár éve a szintén szebb napokat látott New England Patriots vendége volt. A New York-i gárdában akkor még olyan játékosok játszottak, mint Odell Beckham Jr. és Saquon Barkley (utóbbi akkor még újonc volt, most fantasztikus alapszakasz után a Philadelphia játékosaként küzd a bajnoki gyűrűért).

Ők ketten aztán a meccs egy pontján a maguk szórakoztatására leálltak kő-papír-ollózni. Néhány évvel később ugyanezt játszotta el Szoboszlai Dominik és Sallai Roland a Puskás Arénában, igaz, ők a pályán csinálták ezt, amiért be is rágott rájuk picit Marco Rossi szövetségi kapitány.

2018-ban a Pittsburgh–Carolina-összecsapáson a vendégek védőfalembere (DT) Kyle Love nemes egyszerűséggel elaludt a kispadon a záró negyed vége felé. Ez annyira nem volt meglepő, a Steelers azon a meccsen agyonverte a 6–2-vel rajtoló Párducokat, a vendégek azon a ponton már rég feladták a küzdelmet, mindenki azt várta, mikor lesz már vége a csörtének.

A Butt Fumble-ről elhíresült Mark Sanchez 2009-ben még a New York Jetsben dobálta a labdát (a csapattal kétszer is eljutott a konferenciadöntőig az AFC-ben, de egyszer sem jutott be a Super Bowlba), egy Oakland Raiders (a franchise azóta elköltözött Las Vegasba) elleni meccsen pedig a kamera kiszúrta, hogy hot-dogot eszik a kispadon ülve.

Pedig az egykori QB (aki napjainkban televíziós szakértőként dolgozik) igyekezett minél jobban összehúzni magát, hogy ne bukjon le. Nem jött össze neki…

