Egy ország erre várt: dermesztő hidegben és masszív havazásban derül ki, ki a legkeményebb

Az NFL történetében másodszor fordult elő, hogy ugyanaz a négy csapat (jelesül a Baltimore, a Buffalo, a Houston és a Kansas City) képviselje egyazon konferenciát (itt az Amerikait) a főcsoport elődöntőjében egymást követő két évben is.

Annyi a változás, hogy most nem a Ravens, hanem a címvédő Chiefs az első kiemelt, így a negyedik legjobb (avagy a legrosszabb) mérlegű csoportgyőztes Texans Baltimore helyett Kansas Cityben szerepel, a most is másodikként rangsorolt Bills pedig a Chiefs helyett a Ravenst fogadja. Ez persze nem jelenti, hogy ne lenne óriási csatára kilátás, már csak azért is, mert:

Az MVP-cím favoritjai feszülnek egymásnak a buffalói fagyban!

Az előrejelzések szerint több mint 50 százalék az esélye a havazásnak, a várható hőmérséklet pedig –10,5 Celsius-fok (a helyieknek 13 Fahrenheit), egyszóval a tévénézők számára csodálatos, a játékosok számára dermesztő körülmények voltak kilátásban a hétvége legjobban várt rangadóján, a Buffalo Bills–Baltimore Ravens-találkozón.

A január 7. óta 28 éves Lamar Jackson a 2019-es és a 2023-as idényben is az alapszakasz legértékesebb játékosa lett, most pedig minden eddiginél jobb teljesítményt nyújtott: először lépte át a 4000 passzolt yardos határt (4172). Tette mindezt 41 touchdownnal és ehhez párosulva parádés, csupán négy interceptionnel, ami ligaelső 119,6-os irányítómutatót eredményezett, emellett pedig 915 futott yardot és négy talajon jegyzett hatpontost is bepakolt a közösbe.

A fogadóirodáknál viszont így is Josh Allen volt a favorit a szavazás lezárultakor. A Buffalóval 13–3-at összehozó sztárirányító a legjobb fegyvereit elveszítve nemhogy vissza nem esett, hanem a végre az eddig is remek játékából szinte teljesen kivette a hibafaktort. Vagyis 16 meccsen 3731 passzolt és 531 futott yarddal, valamint összesen 40 TD-vel (28+12) vezette az együttesét, miközben az előző idénybeli 18 interceptionre csak hat jutott ezúttal.

Teljesítményét tovább fokozza, hogy a Ravensnél sokkal rosszabb kiegészítőszemélyzet nélkül remekelt, és győzte le irányításával a Bills a Chiefs, Lions duót, amelyek ezenkívül egy-egy vereséget szenvedtek el (15–2, 15–2). A Kansas City ráadásul az utolsó körben, a cserecsapatával kapott ki másodszor, tehát éles meccsen csak a Buffalóval szemben maradt alul.

A hétvégi All-Pro-eredmények ismeretében viszont alighanem megfordult a párharc. Az év álomcsapatában ugyanis Lamar Jacksont választották kezdőnek az AP újságírói, márpedig ugyanaz az 50 szakember szavazott a díjazottakra is, ennek az eredményhirdetése ugyanakkor csak a február 9-i Super Bowl előtt kerül sor.

Az, hogy végül melyikük kapja a címet jelenleg részletkérdés, hétfő hajnalra fordulva egymás ellen meccselhetik le, hogy melyikük a legjobb. A felek szeptember végén Baltimore-ban már összecsaptak, akkor az idényrajton két vereséggel beragadó Ravens bántóan simán, 35–10-re nyert a három sikerrel rajtoló Bills ellen a számára nagyon fontos kulcsmeccsen, így most jöhet a revans Josh Allenéktől.

Nem akarunk tiszteletlenek lenni a Houstonnal szemben, de az AFC másik párharca már messze nem tűnik ennyire izgalmasnak. Nem véletlen az sem, hogy a 2002 óta fennálló együttes mind a nyolc playoffba jutásakor a legkevésbé izgalmas, szombati nyitómeccset kapta a wild card hétvégéken, ezt most a konferencia elődöntőjében is „hozni tudta”. A múlt elég egyértelmű képet fest: amikor a Texans nyerte is ezt a meccsét, a következő körben mindig kiesett esélyesebb riválisa (Ravens, Patriots, Patriots, Chiefs, Ravens) és most a kétszeres címvédő, és 15 győzelemmel első kiemelt Chiefs ellen is tudjuk, mit várhatunk.

A két csapatnak ez lesz a harmadik találkozása a playoffban, a 2015-ös idényben 30–0-ra nyert a Chiefs, a 2019-esben pedig 51–31-re úgy, hogy a Texans a második negyed elején még 24–0-ra vezetett! A mostani alapszakaszban is nyertek Patrick Mahomesék, 27–19-re.

Nem szakadt meg a hihetetlen széria – az NFC-nek köszönhetően

Míg az Amerikai főcsoportból mind a négyen visszatértek az elődöntőbe, a Nyugatiból csak a Detroit Lions tett így, miközben a Los Angeles Rams, a Philadelphia Eagles és a Washington Commanders kisebb-nagyobb szünet után szerepelhet ismét itt.

Ez egyben azt is jelenti, hogy ez már sorozatban a 12. idény, amikor legalább három olyan csapat jutott be a legjobb nyolc közé, amelyik az előző évben nem volt ott.

Az irányítóhelyzet érdekes képet rajzol ki, két 1/1-es kiválasztott (a detroiti Jared Goff és a Los Angeles-i Matthew Stafford épp ellentétes úton került mostani csapatához a 2021-es cserében), mellett további öt első körös (Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson, C. J. Stroud és Jayden Daniels), és csupán Jalen Hurts nem itt kelt el, de őt is kivitték a játékosbörze második körében – hol vannak már azok az idők, amikor a hátsóbb körökben kiválasztottak (például Tom Brady, Russell Wilson, Dak Prescott vagy legújabban Brock Purdy) is rendszeresen itt szerepelhettek...

Régi fényükben csillogó patinás csapatok csatája Detroitban

Jayden Daniels csodaszezonnal vezette újoncként rájátszásba az előző idényben még a második legrosszabb csapatként végző Washingtont, a Tampa Bay elleni idegenbeli sikerrel pedig 2005 óta először győzött playoffmeccsen. Ha most is sikerrel jár a Commanders, akkor 1991 után először játszhat NFC-döntőt, akkor még Redskinsnek hívták a gárdát...

A 15–2-es mérlegével az egész ligát uraló, és a legjobb támadósorral rendelkező Detroit Lions négy NFL-bajnoki címet szerzett még a hőskorban, de a Super Bowl-éra (1967–) egyetlen csapata, amely minden évben elindult, mégsem jutott még el soha a nagydöntőig. Ehhez tavaly már nagyon közel voltak Jared Goffék, de hiába vezettek a nagyszünetben 24–7-re az első kiemelt San Francisco vendégeként, a 49ers 34–31-re megnyerte az összecsapást.

A két csapat negyedszer találkozik a rájátszásban, az 1982-es és 1999-es wild card körben, és az említett 1991-es konferenciadöntőben is a hazai pályán játszó Washington nyert. Most azért ez masszív meglepetés lenne, de ismerve a két csapatot, az sem lenne csoda, ha mindkét gárda alaposan kivenné a részét a pontszerzésekből, mert bár van esélye a hóesésnek a környéken, a meccset zárt csarnokban játsszák, így ez sem akadályozó tényező.

A közelmúlt NFC-ből érkező Super Bowl-győztesei küzdenek a konferenciadöntőért

A bajnokságot 1–4-es mérleggel indító, a pihenőhét után viszont az érdemi részig 11 meccsből kilencet megnyerő Los Angeles Rams a két veresége egyikét épp a mostani rivális Eaglestől szenvedte el, az idény során 2005 futott yarddal ligaelső Saquon Barkley 26 futásból 255 yarddal és 2 TD-vel (egy 70 és a 72 yardossal) végezte ki Kaliforniában a riválist (20–37).

Az utolsó meccsen már tartalékoló Kosok 10–7-es mérleggel csúszott be a rájátszásba, ahol a Lions csoportriválisaként az utolsó fordulóig az első helyért küzdő, végül 14–3-mal a szabályok miatt csak ötödik helyre csúszó Minnesota Vikingsot fogadta – Arizonában. Mivel hogy a kaliforniai tűzvész miatt hazai pályán nem lehetett a meccset megrendezni, de ez sem akadályozta meg Staffordékat, hogy tönkreverjék az ellenfelet (27–9).

Most merőben más körülmények lesznek, Philadelphiában közel 70 százalékos valószínűséggel vártak havat, és alig 1 fokot prognosztizálnak az összecsapásra, ami mind-mind a ligaelit futójátékkal bíró Eagles javára billentheti el a mérleg nyelvét. A 14–3-as alapszakasz utolsó három meccséről hiányzó Jalen Hurts vezérletével a Packers ellen egy nem túl látványos, de hatékony meccsen győzött a csapat, amely két év után jutna vissza a Super Bowlba.

Érdekesség, hogy az elmúlt tíz évben az NFC csak három Super Bowlt nyert meg, 2018 februárjában az Eagles verte meg 41–33-ra a Patriotsot, 2022 elején pedig a Rams fektette két vállra a Cincinnati Bengalst – közte egyedül a New Englandből hat bajnoki cím után Tampa Baybe igazoló Tom Brady vezette Buccaneers tudott még a Nemzetei konferenciának sikert hozni.

NFL 2024, a rájátszás, konferencia-elődöntő

AFC

22.30: Kansas City Chiefs (1., 15–2) – Houston Texans (4., 11–7)

Kansas City Chiefs (1., 15–2) – Houston Texans (4., 11–7) Hétfő 0.30: Buffalo Bills (2., 14–4) – Baltimore Ravens (3., 13–5)

NFC

Vasárnap 2.00: Detroit Lions (1., 15–2) – Washington Commanders (6., 13–5)

Detroit Lions (1., 15–2) – Washington Commanders (6., 13–5) Vasárnap 21.00: Philadelphia Eagles (2, 15–3) – Los Angeles Rams (4., 11–7)

