Tovább csodálhatjuk a Taylor Swift-show-t, ismét a Super Bowl kapujában a bajnok

A kétszeres címvédő Kansas City Chiefs jutott be elsőként a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) konferenciadöntőjébe, mivel az Amerikai főcsoport elődöntőjében 23–14-re legyőzte a Houston Texanst. Patrick Mahomesék a Super Bowlba jutásért a Buffalo Bills–Baltimore Ravens továbbjutójával csapnak össze, hazai pályán.

Ha egy csapat az első 16 meccse után 15–1-es mérleget hoz össze, és a záráson mindenkit pihentethet, mert már megvan az első kiemelés és a hazai pálya, akkor az a gárda elég jó helyzetben van. Ha ez az együttes az előző két évad bajnoka, és amely ráadásul az elmúlt hat idényben mindig legalább a konferenciadöntőig jutott, ebből négyszer Super Bowlba, amiből hármat megnyert, akkor pláne.

És a legdurvább? Hogy ezúttal még csak nem is arról volt szó, hogy a liga legjobb játékosa, Patrick Mahomes uralta volna a ligát, hiszen a Chiefs azon három csapat közé tartozik, amely az egész alapszakaszban egyszer sem érte el a 31 pontos határt.

A Raiders (4–13) és a Patriots (4–13) viszont összesen nyolc meccset nyert így, aminek közel a dupláját hozta a remek védelemmel (negyedik legkevesebb engedett pont) bíró gárda, amelynél ott van az az irányító is, akinek ha a végén van egy esélye megnyerni a meccset, az esetek óriási részében ezt meg is teszi.

Az első rájátszásbeli ellenfél pedig ideális áldozati báránynak tűnt: amikor a Texans meg is nyerte a wild card körös meccsét, a következő körben mindig kiesett esélyesebb riválisa (Ravens, Patriots, Patriots, Chiefs, Ravens) ellen.

A két csapat a harmadik egymás elleni találkozására készült a playoffban, a 2015-ös idényben 30–0-ra nyert a Chiefs, a 2019-esben pedig 51–31-re úgy, hogy a Texans a második negyed elején még 24–0-ra vezetett! A mostani alapszakaszban is nyertek Patrick Mahomesék, 27–19-re, tényleg úgy festett, hogy itt nem sok kérdés lehet.

Történelmi triplázásra hajtva

A Super Bowl-érában (1967–) még sohasem fordult elő, hogy egy együttes egymást követő három évben is bajnok legyen, a Kansas City így történelmi tettre készült.

A kezdés mindenesetre parádésan sikerült az előző héten pihenő csapat számára, Nikko Rimigio 63 yardos visszahordására még egy houstoni büntetés is jött, így az ellenfél 13-asáról indulhatott a Chiefs – ezzel együtt a Texans 14-esén zárt, így csak mezőnygóllal szerzett vezetést (3–0).

A vendégek egy tíz játékból álló, 68 yardot felölelő támadósorozattal feleltek, de csak Ka'imi Fairbairn 30 yardos rúgásával tudták lezárni ezt, majd Patrick Mahomes is kiosztotta első két sikeres passzát – mivel ez összesen hat kísérletből jött össze, így megint Harrison Butker érkezhetett a pályára, ő pedig másodszor sem hibázott (6–3).

Az amerikai himnuszt óriási áhítattal, könnyek között hallgató Chris Jones óriási sackje küldte vissza C. J. Stroudékat saját térfelükre, egyben küldte le a texasiakat a pályáról. A második negyedre fordulva Mahomes 3. és 7-re bemutatott 15 yardos rohanása úgy festett, hogy beindítja az akadozó gépezetet, de ekkor Will Anderson Jr. mutatta be az előbb látottakat, mezőnygól-pozíció helyett így újabb puntra került sor.

Stroud is másolta a jó példát, harmadik és hosszúra (itt 3. és 9) óriási futással (28 yard) érkezett meg az ellenfél 39-esére, majd a rosszat is (Charles Omenihu még a labdát is kiütötte az irányító kezéből), mielőtt Fairbairn az 55 yardos próbálkozása során vérhólyagot rúgott a labdába, amely jócskán elkerülte a kaput.

A bajnok próbált egyből büntetni, és bár Hollywood Brown óriási elkapását még egy remek védekezéssel sikerült annullálni, a következő játékból Travis Kelce 49 yardos elkapást mutatott be, a közeli szituációt pedig Kareem Hunt váltotta touchdownra (13–3). A szünet előtt még egy 48 yardos Fairbairn-mezőnygól fért bele, így visszajött egy labdabirtoklásnyi távolsára a Houston (13–6).

Ha pedig már így volt, akkor a Texans bemutatta a gyakorlatilag tökéletes drive-ot: még három szabálytalanság ellenére is sikerült tíz és fél(!) perc alatt végigmenni a pályán, Joe Mixon 13 yardos futásával lezárva, hogy aztán Fairbairn extra pontját is elfújja a szél – ez már négy benthagyott pont volt a rúgótól (13–12)!

A házigazda egy negyedik kísérletet is megoldva haladt a célterület felé, és bár az előtt harmadik kísérletre került sor, Mahomes estében is megtalálta 11 yardos TD-passzal Kelce-t – örülhetett Taylor Swift a lelátón, az „ura” hét elkapásból már 117 yarddal zárt (20–12).

Stroudék hamar átértek az ellenfél negyvenesére, de aztán a Chiefs irányítósiettetése kivégezte a Texans falát, aminek az lett az eredménye, hogy a Kansas City a texasiak térfelén kapott labdát, hogy lezárja a továbbjutás kérdését.

Ezt még kivédekezte a vendégcsapat, a következő rövid pályával viszont már elt a házigazda, Butker közeli mezőnygóljával 23–12-re ellépve 4:38-cal a vége előtt, innent pedig már nem volt visszaút – de azért még belefért, hogy a nyolcadik sackbe belesérüljön Stroud, és egy blokkolt Fairbairn-mezőnygól, hogy még fájdalmasabb legyen a texasi vereség. A Chiefs egy kétpontos még be is nyelt, hogy tovább pörögjön az óra, így a vége 23–14 lett.

A Chiefs így sorozatban a hetedik alkalommal jutott be az Amerikai főcsoport döntőjébe,

Patrick Mahomesék a Super Bowlba jutásért a Buffalo Bills–Baltimore Ravens továbbjutójával csapnak össze, hazai pályán.

NFL 2024, a rájátszás, konferencia-elődöntő

AFC

Kansas City Chiefs (1., 15–2) – Houston Texans (4., 11–7) 23–14 (6–3, 7–3, 0–6, 10–2)

– Houston Texans (4., 11–7) (6–3, 7–3, 0–6, 10–2) Hétfő 0.30: Buffalo Bills (2., 14–4) – Baltimore Ravens (3., 13–5)

NFC

Vasárnap 2.00: Detroit Lions (1., 15–2) – Washington Commanders (6., 13–5)

Detroit Lions (1., 15–2) – Washington Commanders (6., 13–5) Vasárnap 21.00: Philadelphia Eagles (2, 15–3) – Los Angeles Rams (4., 11–7)

a konferenciadöntőben

hétfő 0.40: Kansas City Chiefs (1., 16–2) – Buffalo Bills (2., 14–4)/Baltimore Ravens (3., 13–5)

– Buffalo Bills (2., 14–4)/Baltimore Ravens (3., 13–5) vasárnap 21.05: Detroit Lions (1., 15–2)/Philadelphia Eagles (2, 15–3)/Los Angeles Rams (4., 11–7) – Philadelphia Eagles (2, 15–3)/Los Angeles Rams (4., 11–7)/Washington Commanders (6., 13–5)

korábbi eredmények, wild card kör

AFC

NFC

(Borítókép: David Eulitt/Getty Images)