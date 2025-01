Eminem szíve összetört az utóbbi évek egyik legnagyobb sportszenzációja láttán

Hatalmas meglepetésre a Washington Commanders jutott be másodikként a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) konferenciadöntőjébe, miután a hatodik kiemelt csapat idegenben 45–31-re legyőzte az első kiemelt Detroit Lionst a Nemzeti főcsoportban (NFC). Az újonc Jayden Daniels ismét fantasztikusan irányította a Commanderst, a Detriot irányítója, Jared Goff viszont felsült, a rutinos játékos háromszor is eladta a labdát, ezt pedig nem bírta el az előzetesen Super Bowlba várt gárda, amelyet ezúttal sem kerültek el a sérülések.

A Washington már az előző körben sem számított favoritnak, de végül legyőzte a Tampa Bayt. Akkor már írtunk róla, hogy tavaly még nevetség tárgya volt a franchise, de pár hónap alatt óriásit fordult a világ a csapat szurkolóival.

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban az a Detroit volt a Commanders ellenfele, amely az alapszakaszban bámulatos támadójátékkal rukkolt elő, és végül megszerezte az első kiemelést az NFC-ben. A konferencia-elődöntőben is jól kezdtek az „Oroszlánok”, elhúztak hét ponttal, aztán beindult az őrület.

Az első félidőben valósággal záporoztak a bravúros megmozdulások, igazi pontháború alakult ki, a Washington a második negyedben például 28 egységet pakolt fel a táblára.

A két touchdownt kiosztó Daniels ismét úgy játszott, mint egy veterán klasszis, a feszültségnek még a halvány jele sem volt felfedezhető rajta, nyomás alatt is folyamatosan jó döntéseket hozott.

Goff viszont nem volt elemében, kétszer is eladta a labdát, az egyiket vissza is vitte TD-re az ellenfél egyik védőjátékosa, Quan Martin (ez az úgynevezett pick-six). A visszahordás végén még egy ütést is kapott a fejére az irányító, emiatt néhány játékot ki kellett hagynia. Ennél jobban fájt neki, hogy az első félidőben még egy elveszített fumble-t is beírtak a neve mellé.

Viszont volt egy TD-átadása is, igaz, ehhez kellett Sam LaPorta is, aki fantasztikus mozdulattal, a levegőben úszva húzta be a labdát egy kézzel.

A Lions oldaláról még Jahmyr Gibbst lehet kiemelni, aki 175 scrimmage yardot termelt, és végül 2 TD-vel zárta a mecset, de ez most biztos nem deríti jobb kedvre őt.

A másik oldalon a negyedik szezonját taposó Dyami Brown villant nagyot, úgy sikerült elkapnia egy mélységi átadást, hogy a végén nem is látta, hol a labda, mert a rá piócaként tapadó védő eltakarta a szemét a kezével. A klasszis elkapó, Terry McLaurin pedig egy csaknem 60 yardos TD-vel sokkolta a hazai közönséget.

A közvélemény által lesajnált washingtoni védelem igazán elemében volt, összesen öt labdát szerzett, Mike Sainristil egymaga két interceptiont szerzett, akár neki is lehetett volna adni a meccs MVP-je címet.

A második félidőben már kevesebb pontot láthattunk, a támadósorok igyekeztek minél jobban menedzselni az órát futásokkal, illetve a védők is jobban felkészültek a nagyobb játékokra. Itt meg kell jegyezni, hogy a sérülések ezen a meccsen sem kímélték a Detroitot a védőoldalon, a végén már a cserék cseréi jöttek be, mert most is kidőlt 2-3 ember a kezdőből (a Washington az egyik legjobb támadófalemberét, Sam Cosmit veszítette el sérülés miatt még az első félidőben).

A vendégeknek a végén még az is belefért, hogy a rúgó Zane Gonzalez kihagyott egy mezőnygólt. A negyedik negyed végén a Detroit szurkolóit a sírás kerülgette a lelátón, ők arra készültek, hogy a kedvenceik agyonverik a Washingtont. Ehelyett bekövetkezett az utóbbi évek egyik legnagyobb sportszenzációja, a szakértők által Super Bowlba várt Lions egyetlen mecset sem tudott megnyerni az idei rájátszásban!

Minden bizonnyal Eminem is nehezen tér majd napirendre a látottak felett, a híres amerikai rapper a Detroit egyik legnagyobb szurkolója, rendszeresen jár ki a hazai mérkőzésekre.

Most nem tudni, ott volt-e a VIP-páholyban, a magyar nézőknek sugárzott nemzetközi közvetítésben nem vágták be őt. Az NBA-sztár Kevin Durant viszont ott volt a meccsen, majd együtt ünnepelt a washingtoniakkal:

Tovább folytatódik tehát a lúzer csapatból győztes csapattá avanzsáló Washington történelmi szezonja, a klub a Tampa ellen a franchise első playoff-győzelmét aratta 6945 nap után, konferencia-döntőbe pedig 33 év után jutott újra. Ott a Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams-mérkőzés győztesével találkoznak Danielsék, annak a találkozónak a nyertese lesz az NFC bajnoka 2025-ben.

A rájátszás második köre a kétszeres címvédő Kansas City győzelmével startolt, a Chiefs a Houston Texanst verte hazai pályán. A lefújás után a vendégek részéről gyakorlatilag mindenki beleállt a játékvezetőkbe, egy-két játékos arra utalt, hogy a sporik a döntéseikkel drasztikusan belenyúltak a meccsbe, tulajdonképpen azt mondták virágnyelven, hogy végig lejtett a hazai pálya. Annak a mérkőzésnek is lesz utóélete, ez szinte biztos.

Melyik csapat nyeri meg az NFL 2024-es idényét? Kansas City Chiefs

Buffalo Bills

Baltimore Ravens

Philadelphia Eagles

Los Angeles Rams

Washington Commanders

NFL 2024, a rájátszás, konferencia-elődöntő

AFC

NFC

Detroit Lions (1., 15–2) – Washington Commanders (6., 13–5) 31–45 (7–3, 14–28, 7–0, 3–14)

(6., 13–5) (7–3, 14–28, 7–0, 3–14) Vasárnap 21.00: Philadelphia Eagles (2, 15–3) – Los Angeles Rams (4., 11–7)

A konferenciadöntőben

hétfő 0.40: Kansas City Chiefs (1., 16–2) – Buffalo Bills (2., 14–4)/Baltimore Ravens (3., 13–5)

– Buffalo Bills (2., 14–4)/Baltimore Ravens (3., 13–5) vasárnap 21.05: Philadelphia Eagles (2, 15–3)/Los Angeles Rams (4., 11–7) – Washington Commanders (6., 13–5)

Korábbi eredmények, wild card kör

AFC

NFC