A 2024-es játékosbörze 1/1-es választási jogát a Carolina Pantherstől megöröklő együttes az irányítóüstökös Caleb Williams és az elkapófenomén Rome Odunze kiválasztása, valamint a Chargers-elkapó Keenan Allen megkaparintása után óriási reményekkel várta az idényt, és a 4–0-s előszezonmérleg után a londoni sikerrel bezárólag az alapszakaszban is jól álltak a Medvék, 4–2-es mutatót hoztak össze a pihenőhét előtt.

Melyik csapat nyeri meg az NFL 2024-es idényét? Kansas City Chiefs

Buffalo Bills

Philadelphia Eagles

Washington Commanders

A Washington elleni mérkőzésen egy elképesztő, utolsó másodperces touchdownt engedve maradt alul a gárda, ami borzasztó negatív spirálba került, egyhuzamban 10 meccset elveszítve, időközben menesztve Matt Eberflus vezetőedzőt is. Az utolsó körben a becsületgyőzelem Green Bayben összejött, de az 5–12-es mérleg így is a csoport legrosszabbja lett – drafton ezzel együtt „csak” a 10. helyen húzhat a gárda.

A legnagyobb gond viszont megoldódni látszik, hiszen Ben Johnson személyében a liga legkeresettebb támadóguruját sikerült elcsábítani a kispadra.

Ben Johnson a csoportriválistól érkezik Chicagóba

A 38 éves szakember csodát tett a csoportrivális Lionsnál, az előtte erős túlzással is csak középszerűnek nevezhető támadójáték az regnálása idején minden idényben az öt legponterősebb közé tartozott, a mostani kiírásban pedig konkrétan a legjobb volt, minden idők negyedik legjobb termése volt az 564 pont (még ha a plusz egy meccs miatt az átlagot tekintve voltak még szép számmal jobb mutatók is).

A Detroit Lions támadójátéka idény pont yard passzolt futott 2021 19,1 (25.) 322,6 (22.) 211,6 (18.) 110,9 (19.) Ben Jonhson kinevezése után 2022 26,6 (5.) 380,0 (4.) 251,8 (8.) 128,2 (11.) 2023 27,1 (5.) 394,8 (3.) 258,9 (2.) 135,9 (5.) 2024 33,2 (1.) 409,5 (2.) 263,3 (2.) 146,4 (6.)

A remek játékokat felrajzoló szakember újraélesztett a már leírt Jared Goff karrierjét is, a Los Angeles Ramsszel Super Bowlba jutó irányító számai is elképesztő változáson mentek át Johnson segítségével, a 2021-ben pedig még 3–13–1-es mérleggel végző együttes egy évvel később már 9–8-cal zárt, aztán 12–5-tel, ezúttal pedig 15–2-vel, aminek köszönhetően az Nemzeti főcsoport első kiemelését is sikerült megszerezni. Bár a rájátszásban egyből kiesett a négy labdaeladással záró gárda, az Oroszlánok 31 pontot így is felpakoltak a táblára, csak hát 45-ös kaptak a Washingtontól.

Jaref Goff teljesítménye idény meccs passzolt yard TD-passz interception 2021 14 3245 19 8 Ben Jonhson kinevezése után 2022 17 4438 29 7 2023 17 4575 30 12 2024 17 4629 37 12

Érdekesség, hogy az 1920-ban alapított Bears az egyetlen csapat a ligában, amelynek még sohasem volt olyan irányítója, aki egy idényben elérte volna a 4000 passzolt yardot – ezt az átkot kellene most megtörnie Johnson vezérletével az együttesnek.

Viszonyításképpen, Peyton Manning és Tom Brady egymaga 14 ilyen szezont tud felmutatni, Drew Brees pedig ötször az 5000 yardos határt is át tudta lépni a karrierje során, tehet messze nem elérhetetlen magasságokról beszélünk. Mégis, csupán a Jets nem tudott a 16, majd a 17 meccses alapszakaszban 4000 yardos irányítót felmutatni, de a New York-iak legalább a magyar származású Joe Namath 1967-es teljesítményének köszönhetően (14 meccsen 4007 yard) korábban már elérték ezt a határt.

Johnson neve a New England Patriotsnál is felvetődött (ahol az 1/3-as Drake Maye-jel dolgozhatott volna), jól is teljesített az interjún, de az együttes végül Mike Vrabel mellett tette le a voksát.

NFL 2024, a rájátszás, konferenciadöntők

AFC

hétfő 0.40: Kansas City Chiefs (1., 16–2) – Buffalo Bills (2., 14–4)

NFC

vasárnap 21.05: Philadelphia Eagles (2, 15–3) – Washington Commanders (6., 13–5)

Korábbi eredmények, wild card kör

AFC

NFC

konferencia-elődöntő

AFC

NFC

Az Ohio State tíz év után lett ismét egyetemi bajnok

Nem tört meg a 36 éves átok

Az egyetemi amerikaifutball-bajnokságban (NCAA) hajnalban a nagydöntőt rendezték meg, a bajnoki címre 1989 januárja óta hiába váró Notre Dame pedig remekül kezdett, közel tíz perc alatt egy 18 játékból álló támadósorozatot váltott touchdownra Riley Leonard egyyardos futásával (0–7).

Ekkor még kevesen gondolták volna, hogy milyen roham jön az Ohio State-től, amely Jeremiah Smith elkapott TD-jével egyenlített, majd Quinshon Judkins egymás után három touchdownt szerzett (két futott között egy elkapottat), Jayden Fielding 46 yardos mezőnygóljával pedig kiütéses volt már a Buckeyes előnye (31–7).

A Harcoló Írek méltónak bizonyultak a nevükre, és Jaden Greathouse két TD-elkapásával, valamint a sikeres kétpontosokkal az egyenlítés kapujába értek (31–23), de Fielding újabb mezőnygólja végleg összetörte a reményeket: tíz év után lett ismét egyetemi bajnok az Ohio State (34–23).

