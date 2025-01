Óriási bukással ért véget a csodaszezont futó Hamupipőke idénye

A Philadelphia Eagles jutott elsőként be a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) 2024–2025-ös idényének nagydöntőjébe, mivel a Nemzeti főcsoport fináléjában 55–23-ra kiütötte a csoportrivális Washington Commanderst. A magyar idő szerint február 10-én, 0.30-kor kezdődő New Orleans-i Super Bowlban az ellenfél a Kansas City Chiefs és a Buffalo Bills csatájának a győztese lesz.

33 év után jutott el idáig a fővárosi gárda, egy év kihagyással a csoportrivális

A Nemzeti főcsoportban a 14–3-as alapszakaszt bemutató Philadelphia Eagles a wild card körben viszonylag simán verte meg a Packerst (22–10), majd a Vikingeket 27–9-re kiütő Rams ellen is túlélték a a 205 futott yarddal és két touchdownnal záró Saquon Barkley vezette Sasok a drámai elődöntő végét, így 2023 után ismét NFC-fináléba jutottak (28–22).

Az előző idényben a második legrosszabb gárdaként záró Washington az újonc Jayden Danielsszel pedig az idény csodáját mutatta be, és bár a 7–2-es álomrajt után volt egy hárommeccses zakószéria (7–5), azóta egyhuzamban hét meccset nyertek meg a fővárosiak. A pihenőhét után New Orleansban, az Eagles és a Falcons ellen és Dallasban is egylabdás meccsen, az Atlanta ellen konkrétan hosszabbításban, majd Tampa Bayben a wild card körben utolsó másodperces, kapufás mezőnygóllal győzött a Commanders, amely ezt követően az elődöntő legnagyobb meglepetését bemutatva gálázott Detroitban (31–45), így a Keleti divízió két képviselője játszhatta az NFC-döntőt.

míg a Sasok a 2022-es idény után tértek vissza a tavalyi kiesés után ebbe a szakaszba, a Washington az 1991-es szezon óta először jutott NFC-döntőbe, megszakítva a konferencia leghosszabb aktív sorozatát!

A korábban Redskins névre hallgató együttes a hetedik NFC-fináléjában küzdhetett – jó előjelekkel, hiszen a korábbi hatból csak egyet, az 1987 januári Giants elleni New York-it veszítette el (5–1 a mérleg), az öt Super Bowl-szereplésből pedig hármat is megnyert – köztük a legutóbbi, Bills elleni 37–24-es sikerrel.

Az alapszakaszban mindkét alkalommal a házigazda nyert, igaz, Washingtonban hamar kidőlt az Eagles kezdő irányítója, Jalen Hurts, és így is csak a legvégén tudott fordítani a fővárosi alakulat – ez alapján pedig valamelyest a most hazai pályán játszó philadelphiaiak tűntek a párharc esélyesének. Persze, a Commanders már Tampa Bayben és Detroitban is borította a papírformát...

Biztató fővárosi kezdés után fordítottak a Sasok

A mostani rájátszásban egyedüli vendégként meccs(ek)et nyerő fővárosiak kezdték a mérkőzést, és ugyanazt a bevállalós játékot hozták, amit a korábbi két összecsapásukon, ha a harmadik és közepes vagy hosszú távolságot nem is sikerült megtenni, negyedikre is nekimentek kétszer is sikeresen, a közeli szituációból azért már Zane Gonzalezre bízták a vezetés megszerzését (0–3).

Aztán ahogyan az egész idényben, az alapszakaszban 2005 futott yarddal ligaelső Saquon Barkley megint megvillant, rögvest az első Eagles-játékból 60 yardos touchdownnal jelentkezett – a 7:03 perces támadósorozatra 18 másodpercessel válaszolt a házigazda (7–3).

A washingtoni helyzet percről percre romlott, nem sokkal később ugyanis Dyami Brown kezéből ütötték ki a védők a labdát, az ellenfél 48 yardosáról induló házigazda pedig ezúttal gyakorlatilag csak passzokkal jutottak el a célterület kapujáig, ahonnan megint Barkley futott be (14–3).

A második futójátékával a második touchdownját szerezte 64 yard mellett, nem éppen rossz átlagok...

Jayden Daniels első pocsék passza után ráadásul a puntegységet kellett pályára küldenie Dan Quinn-nek, hogy aztán Tress Way trükkös játékból 23 yardos passzal találja meg Ben Sinnottot – így a harmadik rájátszásmeccsén ugyanannyi passzkísérletnél járt, mint elrúgott labdánál! Az akció lezárása ugyanakkor ezúttal is csak egy Gonzalez-mezőnygól lett, így 14–6-ra kapaszkodott a Commanders.

Hurtsék hiába támadtak közel hat percen át, egy remek ütemű védelmi hívással 54 yardos mezőnygólkísérletre csúsztak vissza, amit ráadásul Jake Elliott még ki is hagyott. Az így kapott jó mezőnypozícióval gyorsan élt a Commanders, Daniels passzából Terry McLaurin 36 yardos TD-t szerzett, a kétpontos kísérletet viszont nem tudták megoldani a vendégek (14–12).

A házigazda is bemutatott ennek örömére egy nagy játékot negyedik kísérletre, amivel hullámvasútra ültették Marshon Lattimore-t: A. J. Brown róla kapta el a 31 yardos passzt, a célterületen ő szabálytalankodott harmadikra, ami miatt egy yardról Hurtsöt betolták a támadók, majd megint szabálytalan volt, ami után a kétpontosra is ráment az Eagles, itt viszont megállították a „páncélautót” (20–12).

Az utolsó két perc őrült végjátékot hozott, előbb eladta a labdát visszahordás közben a Washington, majd Hurts futott TD-jét annullálták szabálytalanság miatt, A. J. Brownnak dobott labdájával viszont már sikerrel járt, mielőtt Danielsék 39 másodperc alatt is eljutottak egy újabb mezőnygólig, így 27–15-tel mehettek nagyszünetre a csapatok.

Brutális kiütés lett a vége – ismét

A harmadik negyedben hirtelen megérkeztek a védelmek, de ez csak két gyorsan lezárt akciót jelentett, után ugyanis Hurts futásával 19 pontosra növelte a fórt (34–15), majd Daniels is bemutatott egy hasonló játékot, sőt, itt még a kétpontos is bejött (34–23).

A Washington második nagy védekezésének köszönhetően a vendégek az újabb szépítését támadhattak, ehelyett viszont jött a harmadik fumble is, Zach Baun az első negyedbel kiharcolt után ezúttal a megkaparintó volt. Két nagy játékkal villámgyorsan az ellenfél egyeséig ment az Eagles, ahonnan három(!) védelmi bemozdulás után nagyjából 2 centiről vitte be Hurts a harmadik TD-jét, a sikertelen fővárosi negyedik kísérlet után pedig Barkley is megtette ugyanezt (48–23).

A Washingtonnak ezt követően a kozmetikázás sem jött össze, sőt, Daniels eladott labdája után Will Shipley két futásból 73 yardot rohanva ért a célterület elé, majd ő maga fejezte be az akciót, brutális mészárlássá változtatva a Hamupipőke-sztorit (55–23).

Jalen Hurts 246 passzolt és 16 futott yarddal, és összesen négy TD-vel (1+3) zárt, Saquon Barkley pedig 118 futott yarddal és három TD-vel vette ki a részét a sikerből.

A Philadelphia az ötödik alkalommal jutott be a Super Bowlba (az NFC-döntőben 13, 17, 31, 24 és 32 pontos kiütéseket aratva), ahol eddig egyszer tudott győzni – hét évvel ezelőtt a New England Patriots ellen.

A zöld Sasok a címvédő Kansas City Chiefs és a Buffalo Bills ütközetének győztesével találkoznak a február 10-ére virradóra megrendezendő New Orleans-i Super Bowlon.

