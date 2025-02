A magyar televíziós piacon eddig példa nélküli húzásra szánta rá magát a Network4

Médiatörténelmi Super Bowl-adásra készül a tengerentúli amerikaifutball-liga (NFL) hazai jogtulajdonosa, a Network4-hálózat, mely 2029-ig meghosszabbított szerződését a sorozat közvetítőpartnereként. A vállalat évindító sajtóeseményén a NET4+ streamingszolgáltatás jövőjéről is szó esett.

„Az NFL-lel a napokban állapodtunk meg, így még a Super Bowl előtt bejelenthetjük, hogy 2029-ig a Network4 sportcsatornái és streamingfelülete közvetíti az amerikaifutball-liga mérkőzéseit" – fogalmazott a Network4 médiacsoport elnöke, Borsány-Gyenes András a szolgáltató hagyományos évnyitó rendezvényén.

Az idei Super Bowlon a Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles csap össze New Orleansban. A Network4 pedig az elhangzottak alapján médiatörténeti közvetítéssel készül az eseményre. A helyszíni stáb által gyártott exkluzív tartalmak mellett az egyik fővárosi pláza mozijával karöltve hivatalos Super Bowl-partit is rendeznek, akár a nemzetközi élő adásba is bekerülhetnek a szurkolók – árulta el Borsány-Gyenes.

A cégvezető az NFL mellett más nemzetközi közvetítési jogok meghosszabbítását is bejelentette. A többi között a MotoGP, a Superbike, az IndyCar, a NASCAR Cup-series, valamint a Truck Series és az Xfinity Series közvetítési jogait is meghosszabbította a cégcsoport a 2025-ös szezonra. A rendezvényen hangsúlyozták, összesen 18-féle autó-motorsport sorozatot és mintegy 600 eseményt közvetít majd a Network4 az új idényben, beleértve a Kiss Norbert nevével fémjelzett kamionos Eb-t, valamint a német túraató-bajnokságot, a DTM-et is.

Lennert Márton, a cégcsoport kereskedelmi igazgatója egy, a Super Bowl hétvégéjére időzített akciót hirdetett, melynek értelmében az NFL-rajongók 400 forintért fizethetnek elő négy napra a cégcsoport streamingszolgáltatására. A csomagot a magyar streamingpiacon példa nélküli próbálkozásként jellemezték.

„Ez azt jelenti, hogy péntek reggeltől jövő hétfő éjfélig nemcsak a Super Bowl és a hozzá kapcsolódó riportok lesznek elérhetőek egy fél kávé áráért, hanem a streamingplatformon elérhető összes sporttartalom, beleértve a hosszú hétvégén zajló élő eseményeket is" – magyarázta Lennert az eseményről készült közleményben.

