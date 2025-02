Cenzúrázhatják Kendrick Lamar Super Bowl-fellépését

A döntés hátterében a rapper közelmúltbeli konfliktusai állnak Drake-kel és J. Cole-lal. A három előadó közötti feszültség 2023 októberében kezdődött, amikor J. Cole Drake First Person Shooter című számában azt állította, hogy ők hárman a modern hiphop „nagy hármasa”, és közülük jelenleg ő a legjobb.

Lamar 2024. március 22-én megjelent Like That című dalában élesen elutasította ezt a besorolást, kijelentve: „A francba a hármassal. Csak én vagyok nagy.” A konfliktus ezt követően tovább eszkalálódott, olyannyira, hogy Lamar a Not Like Us című számában Drake-et Harvey Weinstein-féle szexuális bűnelkövetőkhöz hasonlította, válaszul Drake meg nem erősített családon belüli erőszakkal kapcsolatos vádjaira. Drake erre reagálva beperelte a Universal Music Groupot.

Az amerikai média szerint az NFL nem engedhet meg magának olyan előadást, amely ilyen mondanivalójú szövegeket tartalmaz, hiszen a Super Bowl hagyományosan családi esemény, amelynek célja a fiatalok megnyerése az amerikai futball számára. Ugyanakkor Lamar várhatóan nem mond le a közelmúltban öt Grammy-díjat nyert Not Like Us előadásáról.

Az NFL végső esetben a közvetítés során is beavatkozhat: a világszerte sugárzott adás néhány másodperces késleltetéssel megy, így szükség esetén ki tudják vágni a nem kívánt részeket, legyen szó káromkodásról vagy más kifogásolható tartalomról.

A magyar idő szerint hétfő 0.30-kor kezdődő Super Bowlt Magyarországon az Aréna4 élőben közvetíti, de a Net4+ streamingplatformon is elérhető lesz a műsor.