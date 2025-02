Évtizedek óta nem látott csavar után maradt el a várt címvédés

Önmagában az, hogy az idény előtt legjobb elkapóját, Stefon Diggst, valamint Gabe Davist is elveszítő, rajta kívül csak egy Pro Bowlert, a támadófalembert Dion Dawkinst felsorakoztató támadósorral minden idők második legtöbb (12) legalább 30 pontos meccsét összehozó Allen ért a csúcsra, nem számítana meglepetésnek.

A 13–4-es mérleggel záró Bills az alapszakaszban egyedüliként tudta megverni tétre menő meccsen a kezdőcsapatával felálló Chiefst, valamint a másik konferenciát 15–2-vel behúzó Detroit Lionst is felülmúlta, miközben Allen 41 touchdownt szerzett (28 passzolt, 12 futott, egy elkapott), amivel ötödször lépte át a 40-es idényhatárt – csupán Aaron Rodgersnek van ennél is több ilyen szezonja (6). Az alapszakasz lezárultakor konkrétan Allen volt a fogadóirodák favoritja, így ez alapján nem is kéne meglepődni a sikerén.

Ugyanakkor a 4172 passzolt és 915 futott yardot felmutató, 45 TD-vel (41+4) záró, 119,6-os irányítómutatóval és passz-, valamint futáskísérletenként is a liga legjobb átlagával bíró Lamar Jackson került az év első számú álomcsapatába, márpedig ez az elmúlt évtizedekben egyet jelentett a végső sikerrel is.

Az elmúlt két évtizedben csak akkor nem az első csapatos irányító lett a liga MVP-je, amikor egy kiemelten teljesítő futó vitte el a címet, 2005-ben Shaun Alexander, 2006-ban LaDainian Tomlinson, 2012-ben pedig Adrian Peterson.

Olyanra pedig csupán három alkalommal volt példa, hogy egy irányító úgy legyen MVP az AP újságíróinál, hogy az első számú álomcsapatba másik passzmestert neveztek!

Ráadásul ebből az egyik még kivételt is jelent, hiszen 2003-ban Peyton Manning és Steve McNair megosztva kapta a díjat, miközben az álomcsapatba előbbi került, az egyetlen igazi fordulatot így az 1987-es szezon mondhatja magáénak, amikor a minden más szervezetnél 12 meccsen bemutatott 22 TD-elkapásával legjobbnak választott Jerry Rice irányítóját, Joe Montanát rakták az első csapatba, majd John Elway lett az MVP.

Most Allen óriási csatában, 27–23-ra győzte le Jacksont az első helyek számában, a pontszámokat illetően pedig 383–362-re diadalmaskodott.

Az óriási csatában a 2005 futott yarddal ligaelső, és az év támadójátékosának megválasztott Saquon Barkley végzett a harmadik helyen (120), a sérülése után az év visszatérőjének megválasztott Joe Burrow (82) lett a negyedik, a Lionsszal újjászülető Jared Goff (47) pedig az ötödik.

Az NFL 2024-es alapszakaszának díjazottjai

A legértékesebb játékos (MVP): Josh Allen (Buffalo Bills)

Josh Allen (Buffalo Bills) Az év legjobb támadója: Saquon Barkley (Philadelphia Eagles)

Saquon Barkley (Philadelphia Eagles) Az év legjobb védője: Pat Surtain II (Denver Broncos)

Pat Surtain II (Denver Broncos) Az év visszatérő játékosa: Joe Burrow (Cincinnati Bengals)

Joe Burrow (Cincinnati Bengals) Az év újonc támadója: Jayden Daniels (Washington Commanders)

Jayden Daniels (Washington Commanders) Az év újonc védője: Jared Verse (Los Angeles Rams)

Jared Verse (Los Angeles Rams) Az év edzője: Kevin O’Connell (Minnesota Vikings)

Kevin O’Connell (Minnesota Vikings) Az év segédedzője: Ben Johnson (Detroit Lions, támadó koordinátor)

Allen végül a konferenciadöntőben kikapott csapatával a Chiefstől, amely Saquon Barkley Philadelphiája ellen próbálhat meg sorozatban harmadszor is a csúcsra érni.

A magyar idő szerint hétfő 0.30-kor kezdődő Super Bowlt Magyarországon az Aréna4 élőben közvetíti, de a Net4+ streamingplatformon is elérhető lesz a műsor.

NFL 2024, a rájátszás, Super Bowl

Február 10., 0.30: Philadelphia Eagles (2, 17–3) – Kansas City Chiefs (1., 17–2)

Korábbi eredmények, konferenciadöntők

NFC

AFC

Konferencia-elődöntő

AFC

NFC

Wild card kör

AFC

NFC

