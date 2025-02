Janet Jackson mellbimbójától a bénázó cápáig – tévés pillanatok, amelyek bevésődtek az emlékezetünkbe

A tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) döntője, a Super Bowl az egyik legnézettebb televíziós műsor a világon, milliókat ültet a tévé elé az országban és az Egyesült Államok határain túl. Az évek alatt hagyománnyá vált, hogy a meccs félidejében világsztár zenészek mennek be a pályára, hogy tovább fokozzák a hangulatot (ez az úgynevezett Halftime Show), amivel olyan nézőket is be tudnak csalogatni, akiket amúgy az NFL nem hoz lázba. A 2025-ös Super Bowl félidei show-jának sztárfellépője Kendrick Lamar lesz, most róla lesz szó, illetve néhány gondolat erejéig kitérünk az eddigi legemlékezetesebb Super Bowl-fellépésekre.

A Roc Nation, az Apple Music és a liga tavaly szeptemberben jelentette be, hogy Kendrick Lamar lesz az 59. Super Bowl félidei show-jának sztárfellépője New Orleansban.

Lamar a hiphopvilág egyik meghatározó alakja, ráadásul már van tapasztalata abban, hogyan kell felkészülni egy ilyen jellegű előadásra, hiszen 2022-ben Dr. Dre sztárcsapata részeként fellépett Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem és 50 Cent társaságában a félidei show-ban.

A felkérés azután érkezett, hogy Lamar és Drake között elharapódzott a viszály, korábban oda-vissza szidták egymást, volt olyan időszak, hogy naponta jöttek elő olyan dalokkal, amelyekkel a másikat akarták lejáratni. Előbbi pedofilnak igyekezett beállítani Drake-et, erre ő családon belüli erőszakkal kezdte vádolni a másik férfit. A rapcsata hevében Lamar kiadta a Not Like Us című számát, amely kilőtt a slágerlisták tetejére.

Lamar korábbi lemezét (amelynek a borítóképén az előadó egy töviskoronában pózol szerettei körében) ebben a cikkben veséztük ki.

Az NFL összetörte Lil Wayne szívét

A híres rapper a bejelentés után kijelentette, hogy a lehető legjobb döntés született. Természetesen nem mindenki értett egyet vele.

Lil Wayne egyenesen zokon vette, hogy nem léphet fel, a híres zenész korábban nyilvánosan kampányolt maga mellett, nem titkolta, hogy főszereplő akar lenni az idei Super Bowl félidejében.

Ezt azzal is indokolta, hogy szülővárosában, New Orleansban rendezik meg a döntőt, szeretett volna visszaadni valamit annak a közösségnek, amely végigkövette a szárnybontogatásait.

Óriási show-t csinálnék, ez lenne az első Super Bowl, ahol még a játékosok is kijönnének az öltözőből bulizni velünk, mert nem bírnának a fenekükön maradni

– nyilatkozta Wayne a Rolling Stone című újságnak még 2023 nyarán.

Amikor 2024 februárjában még mindig nem kereste meg őt az NFL, akkor már érezte, hogy valakik másban gondolkodnak. Akkor azt mondta, imádkozik azért, hogy végül mégis zöld utat kapjon a ligától. Miután kiderült, hogy Lamar szórakoztathatja a nézőket, Wayne képletesen értve a kardjába dőlt, elismerte, hogy a bejelentés „összetörte” őt.

A legemlékezetesebb Super Bowl-fellépések

Ebben a blokkban nagyon sok pillanatot lehetne kiemelni, de mi most csak párat elevítünk fel a teljesség igénye nélkül.

Ott volt például Katy Perry, aki a 2015-ös Super Bowlon lépett fel. Egy idő után azonban senki nem rá figyelt, hanem az egyik cápának öltözött háttértáncosára (ő a legendás Left Shark), aki vagy nem tudott a világáról a színpadon, vagy teljesen elfelejtette a koreográfiát, és rögtönözni kezdett. Így vagy úgy, de internetes szenzáció lett.

A mellbimbóvillantás

Amikor a Super Bowl félidei koncertjei szóba kerülnek bármilyen társaságban, sokaknak bizonyára a 2004-es műsor ugrik be először. Akkor történt, hogy Justin Timberlake nem szándékosan, de botrányt okozott, amikor letépte Janet Jackson ruháját, így ország-világ láthatta az énekesnő mellbimbóját, mégpedig élő adásban.

Az NFL tanult az esetből, 2004 után változtattak az élő műsorok sugárzásán, azóta van pár másodperces csúszás, hogy a mérkőzést közvetítő csatorna gyorsan tudjon cenzúrázni, ha az indokolt.

Madonna is odatette magát 2012-ben, több mint 12 percig szórakoztatta a közönséget, és az sem érdekelt senkit, hogy volt benne playback is. A produkcióban rajta kívül olyan nevek tűntek fel, mint a Cirque de Soleil, az LMFAO, Nicki Minaj és Cee Lo Green. És persze a Like a Prayer is lement.

Michael Jackson az 1993-as döntő szünetében mulattatta a népeket, és tette mindezt a legjobb formáját hozva, legendás előadását már több milliószor nézték vissza az emberek az interneten.

Sokak szerint Prince tette le az asztalra minden idők legjobb Halftime Show-ját, amit azóta is maximum csak megközelíteni tudtak más előadók. Prince minden várakozást felülmúlt, amikor elkezdett Foo Fighterst játszani az esőben, de ez csak egy szelete volt a zseniális előadásnak. Az elképesztő performance a zenész 2016-ban bekövetkezett tragikus halála utáni években még híresebbé vált, ahogy sokan rákerestek.

Ezeken felül is voltak emlékezetes minikoncertek a Super Bowl történetében, párat még megemlítenénk:

U2 (2002);

Beyoncé (2013);

Aerosmith, NSYNC és Britney Spears (2001);

Shakira és Jennifer Lopez (2020);

Lady Gaga (2017).

Az 59. Super Bowlt New Orleansban rendezik, a kick-offra magyar idő szerint február 10-én, 0.30-kor kerül sor.

A Super Bowlt az Aréna4 élőben közvetíti Magyarországon, a döntőt a Net4+ streamingplatformon is nyomon lehet követni.

