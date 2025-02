Bosszúért kiált minden idők egyik legvitatottabb bajnoki végjátéka

Két év után ismét a Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles játszhatja a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) nagydöntőjét, a Super Bowlt. A Sasoknak van miért visszavágniuk, és korábban a hasonló esélyükkel élni is tudtak.

A 2023 februárjában lejátszott 57. Super Bowlon a Nemzeti főcsoport bajnokaként érkező Philadelphia Eagles a nagyszünetben még 24–14-re vezetve 38–35-re kikapott a Kansas City Chiefstől.

A mérkőzés végjátékában egy erősen véleményes szituáció borzolta a kedélyeket, amikor Patrick Mahomesék megakadni látszottak az Eagles célterülete előtt, de James Bradberryre büntetést dobtak a játékvezetők, és bár később a védő maga is elismerte a szabálytalanság tényét, a kissé szőrös szívűen befújt ítélet eldöntötte a bajnoki cím sorsát, ami sokakban mély nyomot hagyott.

A Főnökök ezt követően tavaly ugyancsak nagy csatában, a hosszabbításban fordítva megverték a San Francisco 49erst is, így öt év alatt harmadszor lettek bajnokok, most pedig a liga történetének első triplázásáért küzdenek.

A kilencedik újrázás a Super Bowlon – vagy a tizedik?

Nem a Chiefs–Eagles lesz az első „visszavágó” a Super Bowlok történtében, hiszen korábban nyolc párosításnál is előfordult ugyanez. A kivételt közülük a hatszoros bajnok Pittsburgh Steelers és az ötszörös győztes Dallas Cowboys csatája jelenti, hiszen ezek a csapatok három fináléban is összecsaptak, az első kettőt (X, XIII) a Steelers, a legutóbbit pedig a Cowboys (XXX) nyerte meg.

A San Francisco kétszer is legyőzte a Cincinnati Bengalst (XVI, XXIII), a Dallas a Buffalo Billst (XXVII, XVIII), a New York Giants a New England Patriotsot (XLII, XLVI), a Patriots a St. Louis, majd Los Angeles Ramset (XXXXVI, LVIII), a Kansas City pedig a 49erst (LIV, LVIII).

A Cowboys mellett az akkor még Redskins névre hallgató washingtoni gárda tudott korábban visszavágni (a hetedik Super Bowl elvesztése után tíz évvel a Miami Dolphinsnak), valamint az Eagles a Patriotsnak (a 39. Super Bowlra az 52.-ben jött a válasz).

Egyszer már összejött egy nagy csoda megakadályozása Philadelphiában

Vagyis eddig még csak a Nemzeti konferencia Keleti divíziójának képviselői voltak képesek visszavágni, és amikor legutóbb hasonlóra került sor, akkor ugyanúgy egy csodaszéria forgott kockán:

a Patriots a 2001-es és a 2003-as idény megnyerése után verte először az Eaglest a 2004-esben, négy év alatt harmadszor csúcsra érve dinasztiává válva. A felek legközelebb a 2017-es idényben döntőztek, amikor a 2014-es és a 2016-os idényben is bajnok Hazafiak azért küzdöttek, hogy másodszor is végrehajtsák a négy év alatti három SB-győzelmet.

A Philadelphia viszont borította az előzetes esélyeket, 41–33-as sikerével megszerezte eddigi egyetlen bajnoki címét. Igaz, Tom Bradyéknek sem kellett sokáig búsulniuk, egy évvel később a Los Angeles Rams legyőzésével öt év alatt a harmadik, összességében pedig a hatodik bajnoki cím így is összejött.

Az Eagles egyszer már megakadályozott egy csodás történelmi tettet

Érdekesség, hogy ahogyan a Patriots ellen, ezúttal sem változtat az Eagles a szerelésén, és a párharc kijelölt házigazdájaként ismét a két évvel ezelőtt is viselt zöld mezben lesznek a Sasok.

Egy edző mind felett – meg egy popsztár is

Andy Reid a Philadelphia és a Kansas City történetében is a legtöbb győzelemmel álló edzőnek számít. Az Eagles 1999 és 2012 között irányította, 130 győzelem és 93 vereség mellett egy döntetlen volt a mérlege, és már említett Patriots elleni vesztes Super Bowl volt a csúcs számára a Sasoknál – további négy konferenciadöntőbe jutott még be.

A Chiefshez érkezve rögvest playoffba jutott, egy évvel rá 9–7-tel ez nem sikerült, azóta viszont minden évben rájátszásban volt, a 2016-os idénnyel kezdve mindig csoportgyőztesként, a 2018-as óta pedig mindig legalább az AFC fináléjáig eljutott, ez lesz az ötödik itteni Super Bowlja, a Kansas Cityvel 3–1 a mérlege, az összes találkozót figyelembe véve pedig 143–53.

Nem lehet persze elmenni a Taylor Swift-jelenség mellett sem, amióta a popzene világsztárja összejött Travis Kelce-vel, azóta rendszeres vendége a Chiefs mérkőzéseinek, ahol óriási elánnal szurkol tight end párjának, folyton elérve a televíziós társaságoknál azt, hogy állandóan a képernyőre kerüljön.

Taylor Swift állandó „kelléke” a Chiefs-meccseknek

Taylor Swift-vudu? Bírók? Szerencse? Mahomes!

Ezzel ugyanakkor rengetegek ellenszenvét is kiváltotta, és ha az állandó Swift-jelenség nem lenne elég a csapat ellendrukkereinek, akkor jöhetnek a folyton előtérbe hozott játékvezetői ítéletek, amelyek az idény során is számos alkalommal (különösen a Bills elleni konferenciadöntőben) a Kansas City malmára hajtották a vizet, ami miatt egyes NFL-játékosok is a mérkőzés bojkottálására buzdították a nézőket...

Az alapszakasz első 16 meccséből 15–1-et bemutató, így a záráson a cserékkel kiálló együttest az idény során Fortuna is sokszor támogatta, csak hogy néhány példát emeljünk ki:

a Ravens ellen centiken múlt az egyenlítés az idénynyitón

a Bengals ellen utolsó másodperces mezőnygóllal fordított a csapat egy véleményes szabálytalanság után

blokkolták a Broncos meccsnyerő mezőnygólját

a Raiders is mezőnygólt rúghatott volna a győzelemért, de elejtették a labdát

utolsó másodperces, kapufás mezőnygóllal nyert a Chiefs a Chargers ellen

De lehet itt a bírókkal foglalkozni, lehet itt a szerencsét citálni, azért a lényeget kell látni:

a Chiefs a liga egyik, ha nem a legjobb csapata, amelynek remek a védelme, és amikor a végén támadni lehet a győzelemért, akkor mindenki tudja, hogy az NFL legjobb irányítója, Patrick Mahomes úgyis megcsinálja a szükséges játékokat, akkor is, ha az alapszakaszban nem hoz űrszámokat.

Ezért is teljesít az együttes sokkal jobban, mint a Baltimore Ravens, ahol hiába hoz szép statisztikákat Lamar Jackson az alapszakaszban, ha a rájátszásban egyszerűen nem képes átlépni az árnyékát.

Csodatandem rongyolhat keresztül a triplázás álmain

Az Eagles két éve közel volt a bravúrhoz, aztán a 2023-as idényben decemberig remekelt, a 10–1-es kezdés után viszont csak 11–6-tal zárt, és tükörsimán kapott ki a rájátszásban. Most a 2–2-es rajt után robbant be igazán a Philadelphia, a pihenő után sorozatban tíz meccset nyert, 14–3-as alapszakasz után pedig a Packerst, a Ramset és a szeptember óta egyetlen vereségért felelős Commanderst is elintézte a gárda – méghozzá 55–23-ra.

Az idény előtt megszerzett Saquon Barkley az alapszakaszban 16 meccsen szerzett 2283 yard (2005 futott, 278 elkapott) és 15 TD (13+2) után a rájátszásban még egy szinttel feljebb lépett, három meccsen 477 yardot és öt TD-t szerzett.

Saquon Barkley eddig tarthatatlan volt az idényben

Ezzel pedig finoman szólva levette a terhet Jalen Hurts válláról, aki 15 meccsen – amiből az utolsón négy passzkísérlet után kidőlt – 3563 yardig (2903 passzolt és 630 futott) és 32 TD-ig (18+14) jutott, a rájátszásban pedig ő is hozzápakolt még 627 yardot és hét TD-t.

Az Eagles reménye pedig pont az lehet, hogy működik a futójáték, a támadósor pörgeti az órát, a védelem pedig folyamatosan nyomást gyakorolhat Mahomesra. Ha ezek közül valamelyik nem jön be, nos, akkor hosszú nap lehet Philadelphiában.

A magyar idő szerint hétfő 0.30-kor kezdődő Super Bowlt Magyarországon az Aréna4 élőben közvetíti, de a Net4+ streamingplatformon is elérhető lesz a műsor.

NFL 2024, a rájátszás, Super Bowl

Február 10., 0.30: Philadelphia Eagles (2, 17–3) – Kansas City Chiefs (1., 17–2)

Korábbi eredmények, konferenciadöntők

NFC

AFC

Konferencia-elődöntő

AFC

NFC

Wild card-kör

AFC

NFC

