Tovább terjeszkedik a világ legkeményebb ligája, újabb országban debütál

Már hetek óta pusmogtak róla, ami végül pénteken lett hivatalos, a világ legkeményebb bajnoksága Dublinban is tiszteletét teszi, és a 2025-ös alapszakaszbeli debütáláson valóban a papírformának megfelelően az NFL társrekordere, a hatszoros Super Bowl-győztes Pittsburgh Steelers lesz a kijelölt házigazda.

A liga terjeszkedésében kulcsszerepet játszottak a 2007 óta játszott londoni mérkőzések, Mexikóban 2016 és 2022 között volt négy összecsapás, Németországban 2022 óta rendeznek NFL-találkozókat, a 2024-es idényben pedig Brazília is rendezhetett már.

A 2025-ös alapszakaszban több debütáns is lesz, Németországon belül először rendeznek Berlinben meccset (Indianapolis Colts), Spanyolországban pedig alapból ez lesz az első összecsapás, a Miami Dolphins a Real Madrid legendás létesítményében szerepelhet – illetve a szokásos három londoni fellépés (Cleveland Browns, Jacksonville Jaguars, New York Jets) is.

Ehhez jön hozzá az írországi meccs (Pittsburgh Steelers), így 2025-ben Európában már hat meccset is megnézhetnek élőben a rajongók.

A liga ugyanakkor nem állt meg a kontinensünknél, a napokban jelentették be, hogy 2026-ban először Ausztráliában, egészen konkrétan az ikonikus Melbourne Cricket Groundon is rendeznek majd NFL-meccset.

