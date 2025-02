Patrick Mahomes olyat tehet, amire még Tom Brady sem volt soha képes

Eljött a nap, amelyre az egész Egyesült Államok, no meg azért picit mi is vártunk: a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) nagydöntőjében összecsap egymással a Philadelphia Eagles és a kétszeres címvédő Kansas City Chiefs. Patrick Mahomesék egy újabb sikerrel olyan bravúrt mutathatnának be, amilyenre a Super Bowlok történetében még senki sem volt képes.