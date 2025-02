Óriási lebőgések a Super Bowlon, amiket el akarunk felejteni

Mióta a Super Bowl félidei show-jában világsztárok szórakoztatják a közönséget, egy kezünk is kevés lenne ahhoz, hogy megszámoljuk, hány olyan produkciót láttunk, amelyre elismerően tudunk visszaemlékezni. A másik oldalon viszont szép számmal fordultak elő félresiklott, nem a tervek szerint megvalósult fellépések is.

Február 9-én, hazai idő szerint február 10-én hajnalban, újra nagy nap elé néznek az NFL-rajongók, mivel New Orleansban megrendezik az 59. Super Bowlt. Az idei szezon döntőjében a Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles küzd meg egymással – amennyiben előbbi nyer, harmadik bajnoki címét viheti haza. Mint ismert, az NFL-döntő egyik legnagyobb durranása a félidőben tartott show, amelyen az 1990-es évek vége óta különböző előadók és azok meghívott vendégei szolgáltatják a műsort, ez pedig napjainkban már egy popkulturális eseménnyé vált.

Idén Kendrick Lamarra esett a választás, aki a hírek szerint SZA-t, a nemrég újraegyesült Oasist és egy brit indie-bandát, a Kero Kero Bonitót választhatta vendégfellépőnek. Bár egy felmérés szerint a rajongók főleg Eminemet, Beyoncét és Taylor Swiftet látnák a színpadon vele együtt. Utóbbi egyébként mindenképp ott lesz a döntőn, mivel párja, Travis Kelce, a Kansas City Chiefs amerikai focistája. A Super Bowl pedig Lamarnak sem idegen terep, mivel két évvel ezelőtt Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige és 50 Cent társaságában már bizonyíthatott.

Az elmúlt években több emlékezetes félidei show-t is láthattunk, köztük akár Lady Gaga, Beyoncé, Prince vagy Michael Jackson produkcióját.

Akadtak ugyanakkor olyan énekesek, akiknek a fellépésére méltán nem emlékszünk, mivel egyáltalán nem alkottak maradandót, sőt egyesek talán többet ártottak vele a karrierjüknek, mint szerettek volna. Több összeállítás is született már az interneten, amelyekben sorra veszik a Super Bowl történetének eddigi legjobb és legrosszabb félidei show-jait, és most az Index is szemezgetett a legkevésbé emlékezetes műsorok közül.

Ha megnézzük a Super Bowl eddigi félidei show-jait rangsoroló összeállításokat, hamar feltűnhet, hogy a The Black Eyed Peas 2011-es produkciója szinte mindenhol a végén kullog, aminek nyomós oka van. A banda – az Elephunk című albumának hála – a kétezres évek elejétől kezdve világszerte az egyik legsikeresebb formációvá vált, így kézenfekvő volt, hogy egyszer esélyt kapjanak a Super Bowlra, csakhogy technikai gondokba ütköztek. Az előadás elején be sem volt kapcsolva a zenekarhoz még akkor tartozó énekesnő, Fergie mikrofonja, de úgy összességében sem szólt jól a produkció. Ezen nem segített a színpadra vendégfellépőként felhívott Slash és Usher sem. Utóbbit egyébként szintén alig lehetett hallani, miközben énekelt és táncolt egyszerre, így a hangtechnikusok valószínűleg nem kis fejmosást kaptak a show után.

A The Black Eyed Peas sorsára jutott a Maroon 5 zenekar is, akik 2019-ben léptek fel a Super Bowl félidei show-jában. Velük szemben részben azt a kritikát fogalmazták meg, hogy a banda frontembere, Adam Levine még sosem tűnt ennél kevésbé rocksztárnak, illetve hogy túlságosan az énekesre helyeződött a hangsúly, pedig nem egyedül van az együttesben. Szintén kellemetlen képsoroknak minősültek, amikor megjelent egy SpongyaBob Kockanadrág-betét, ami nem feltétlen illett bele a produkcióba. A zenekar két vendége egyébként Travis Scott és Big Boi rapperek voltak, viszont nem passzolt az előadásba az általuk képviselt zenei stílus, és az a gospelkórus is jelentősen kilógott, amelyik a Girls Like You dalnál jelent meg a színpadon.

Nem maradhat ki a felsorolásból a 2000-ben megrendezett félidei show sem, aminek központi tematikáját az ezredforduló adta. A műsor egy disney-s betéttel kezdődött, aminek során bemutatták az est öt fellépőjét, az akkor is már szupersztárnak számító Phil Collinst, Christina Aguilerát, Enrique Iglesiast és Toni Braxtont. A gond nem is az előadók teljesítményéből adódott, hanem abból, hogy egyikük sem adta elő egy slágerét sem, csak olyan balladákat, amelyeket senki nem ismert. Elhangzott egy külön erre az alkalomra írt dal, a Celebrate the Future Hand in Hand, illetve Collins előadta a Tarzanban felcsendülő egyik filmzenét – ami a disney-s tematikából fakadt –, ám érthető, hogy a közönség nem egy ilyen műsorra számított.

Hosszan lehetne még folytatni a sort, mivel nem csak az előbbiekben bemutatott produkciók árnyékolták be az egyébként az Egyesült Államokban igen nagy népszerűségnek örvendő eseményt. Janet Jackson, Justin Timberlake, Kid Rock, P. Diddy és Nelly 2004-es műsora sok tévénézőben hagyott mély nyomot, mivel az előadás végén Jackson egyik melle véletlenül kibuggyant, ami derékba törte a fényesen felfelé ívelő karrierjét – és majdnem Timberlake-ét is. 1991-ben a New Kids on the Block okozott csalódást azzal, hogy nem énekelték el egy slágerüket sem, de nem aratott osztatlan sikert 1997-ben a The Blues Brothers sem. Meglátjuk, Kendrick Lamar idén hogy boldogul majd a színpadon.