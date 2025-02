Elképesztő „mészárlást” hozott az Egyesült Államok leginkább várt eseménye

A mérkőzés legértékesebb játékosának a 221 passzolt és 72 futott yarddal, illetve összesen három touchdownnal (2+1) záró Jalen Hurtsöt választották meg.

NFL 2024, a rájátszás, Super Bowl

Philadelphia Eagles (2, 17–3) – Kansas City Chiefs (1., 17–2) 40–22 (7–0, 17–0, 10–6, 6–16)

(7–0, 17–0, 10–6, 6–16) A pontszerzések: Jalen Hurts 1 yardos futott TD (7–0), Jake Elliott 48 yardos mezőnygól (10–0), Cooper DeJean 38 yardos interception után visszahordott TD (17–0), Jalen Hurts–A. J. Brown 12 yardos TD-passz (24–0), Jake Elliott 29 yardos mezőnygól (27–0), Jalen Hurts–DeVonta Smith 46 yardos TD-passz (34–0), Patrick Mahomes–Xavier Worthy 24 yardos TD-passz (34–6), Jake Elliott 48 yardos mezőnygól (37–6), Jake Elliott 50 yardos mezőnygól (40–6), Patrick Mahomes–DeAndre Hopkins 7 yardos TD-passz + Justin Watson elkapott kétpontos (40–14), Patrick Mahomes–Xavier Worthy 50 yardos TD-passz + DeAndre Hopkins elkapott kétpontos (40–22)

Jalen Hurts 1 yardos futott TD (7–0), Jake Elliott 48 yardos mezőnygól (10–0), Cooper DeJean 38 yardos interception után visszahordott TD (17–0), Jalen Hurts–A. J. Brown 12 yardos TD-passz (24–0), Jake Elliott 29 yardos mezőnygól (27–0), Jalen Hurts–DeVonta Smith 46 yardos TD-passz (34–0), Patrick Mahomes–Xavier Worthy 24 yardos TD-passz (34–6), Jake Elliott 48 yardos mezőnygól (37–6), Patrick Mahomes–Xavier Worthy 50 yardos TD-passz + DeAndre Hopkins elkapott kétpontos (40–22) A legértékesebb játékos (MVP): Jalen Hurts (Philadelphia Eagles)

A Super Bowl-éra bajnokcsapatai

6 – Boston/New England Patriots (6–5), Pittsburgh Steelers (6–2)

5 – Dallas Cowboys (5–3), San Francisco 49ers (5–3)

4 – Kansas City Chiefs (4–3), Green Bay Packers (4–1), New York Giants (4–1)

Green Bay Packers (4–1), New York Giants (4–1) 3 – Denver Broncos (3–5), Oakland/Los Angeles/Las Vegas Raiders (3–2), Washington Redskins/Football Team/Commanders (3–2)

2 – Philadelphia Eagles (2–3), St. Louis/Los Angeles Rams (2–3), Miami Dolphins (2–3), Baltimore/Indianapolis Colts (2–2), Tampa Bay Buccaneers (2–0), Baltimore Ravens (2–0)

St. Louis/Los Angeles Rams (2–3), Miami Dolphins (2–3), Baltimore/Indianapolis Colts (2–2), Tampa Bay Buccaneers (2–0), Baltimore Ravens (2–0) 1 – Seattle Seahawks (1–2), Chicago Bears (1–1), New Orleans Saints (1–0), New York Jets (1–0)

Történelmi triplázás volt a tét, amire még Tom Brady sem volt képes

Kevés rekord van az NFL-ben, hát még a Super Bowlokban, amelyet nem a New England Patriotscal hatszor, a Tampa Bay Buccaneersszel pedig még egyszer bajnoki címet tartó Tom Brady tart, hogy távolabb ne menjünk, egymaga többször nyerte meg a Lombardi-trófeát, mint bármelyik csapat.

Viszont még a sportágtörténeti „halhatatlan” klasszisnak sem sikerült az, amire Patrick Mahomesnak esélye nyílt:

a Chiefs irányítója lehetett az első, aki egymást követő három évben is Super Bowlt nyer.

Az 1967 óta tartó érában duplázni már több csapatnak is sikerült, rögvest az első kettőt a Green Bay Packers (I, II) nyerte meg, majd a Miami Dolphins (VII, VIII), a Pittsburgh Steelers (IX, X és XIII, XIV), a San Francisco 49ers (XXIII, XXIV), a Dallas Cowboys (XXVII, XVIII), a Denver Broncos (XXXII, XXXIII), és az új évezredben a New England Patriots (XXXVIII, XXXIX) és a legutóbbi két idényben is csúcsra érő Kansas City Chiefs (LVII, LVIII) tudott címet védeni. Egymás után háromszor viszont még senki sem ért eddig a csúcsra.

Egy kis döccenő után beindult az Eagles, a Chiefs pedig beragadt

A címvédő nyerte a pénzfeldobást, de a második félidei kezdésre voksoltak Andy Reidék, így a Sasok vezethették az első támadást. Rögvest ebben a sorozatban egy érdekes támadó szabálytalanság akadályozott meg egy sikeres negyedik kísérletet, így a vörös zónába érkezés helyett puntolt az NFC bajnoka, amely cserébe gyorsan leparancsolta Patrick Mahomesékat a pályáról, kicsin múlt, hogy a háromszoros bajnok irányító ráadásul még el is adja a tojást.

Az imént még elégedetlen philadelphiai szurkolók nem sokkal később megkönnyebbülten sóhajthattak fel, egy több mint véleményes Chiefs-büntetésnek köszönhetően, Jahan Dotson 28 yardos TD-elkapását a videózás után a célterület előtt befejeznek minősítették, így pedig egy yardról jöhetett Jalen Hurts és a nyomakodás, aminek ezúttal is pontszerzés lett a vége (7–0).

Fotó: Gregory Shamus / Getty Images Jalen Hurts futott touchdownjával indult a pontszerzések sora

A Kansas City támadósora egyszerűen nem jutott levegőhöz, és bár az Eagles mezőnygóltávból eladta a labdát – Bryan Cook kaparintotta meg Hurts dobását –, a saját két yardosáról sem menekült ki a Chiefs, amit egy négyperces offenzíva végén Jake Elliott mezőnygóljával büntetett a trónkövetelő (10–0).

Óriási bajba került a címvédő, sosem látott szenvedés Mahomeséktól

És ha eddig nehéz volt a helyzete Mahomesnak, innentől borzasztóvá vált, a következő hét Chiefs-támadójáték:

Mahomest sackelték, Mahomest sackelték, Mahomes passzából a védő Cooper DeJean szerzett 38 yardos TD-t (17–0)

szerzett 38 yardos TD-t negatív yardos futás, háromyardos futás, Mahomest sackelték

Mahomes passzából Zack Baun szerzett interceptiont a Chiefs 14 yardosán

Fotó: Emilee Chinn / Getty Images A döntő napján 22 évessé váló Cooper DeJean visszahordott touchdownnal ünnepelhetett

Amíg a születésnapos újonc maga váltotta pontokra a labdaszerzést, az év egyik legjobb védőjeként tevékenykedő linebacker a támadókra hagyta a befejezést, A. J. Brown 12 yardról egyensúlyozott az oldalvonal mellett a célterületre, 24 pontosra növelve az előnyt (24–0).

Mahomesék az első félidő végén szerzett kilencyardos elkapással 23-ig jutottak a szünet előtt, az Eagles 179-et szerzett, és minden egyes csapatrészben felülmúlta ellenfelét, a Chiefs először nem szerzett pontot egy Super Bowl első félidejében, a Philadelphia pedig a két évvel ezelőtti 24–14-es előnyéhez képest még nagyobbal vonulhatott pihenni.

Nem ismételte magát a történelem, még tovább zuhant a szakadékba a címvédő

Minden idők egyik legnagyobb fordítására tehetett kísérletet a Chiefs – a Patriots a Falcons ellen anno 25 pontos hátrányból nyert ráadásban, de ott a New England támadósora legalább tudott haladni a labdavesztések előtt –, erre mintha mi sem változott volna: egy sikeres first down után a következő már nem érkezett a két sack miatt, így ismét levonultak a Főnökök a gyepről.

Hurts két nagy futásával is megakadályozta mindezt a túloldalon, mellett az év legjobb támadójának megválasztott Saquon Barkley is kezdett éledezni, tízyardos futásával és 22 yardos elkapásával is továbblökte az együttes szekerét, így hirtelen már az ellenfél négyesén volt a Philadelphia. Ehhez képest még jól is járt az AFC bajnoka, hogy a közel hétperces drive végén csak egy újabb Jake Elliott-mezőnygólt jegyezhettünk fel (27–0), innentől kezdve viszont már a pontszámot illetően is minden idők legnagyobb fordítása kellett volna.

Ahogyan a nyolc évvel ezelőtti meccsen Tom Bradyék, most Mahomesék is negyedik kísérletre kényszerültek a harmadik negyed hajrájában a saját térfélen, akkor Danny Amendola elkapásával sikerült, most DeAndre Hopkins elől viszont leütötték a labdát.

Az Eagles pedig nem esett a Falcons hibájába, nem vette le a lábát a gázpedálról, és az első játékból büntetett is: DeVonta Smith 46 yardos elkapása után lett 34–0 az állás.

Fotó: Patrick Smith / Getty Images DeVonta Smith 46 yardos elkapott TD-jével lett 34 pontos a differencia

Egy kis kozmetikázásra futotta Mahomeséktól

Erre már váltott a Sasok védekezése, ami viszont kicsit kiengedett, Xavier Worthy 50, majd 24 yardos elkapásokkal jelentkezett, a másodikból meglett az első Chiefs-touchdown is, a kétpontos mondjuk nem sikerült (34–6).

De mielőtt nagyon reménykedni kezdhetett volna a Kansas City szurkolótábora, jött megint Hurts, aki három nehéz szituációt is megoldott futva vagy passzolva, és bár egy sack véget vetett a menetelésnek, a közel hatperces akcióból Elliott újabb 48 yardos mezőnygóljával megint születtek pontok (37–6).

És nem volt még vége, Milton Williams előbb kiverte Mahomes kezéből a labdát, majd meg is szerezte – és még egy zászlót is összehozott magának... –, Elliottot pedig harmadszor sem zavarta meg, hogy büntetés miatt újráznia kellett, 50 yardról is eredményes volt (40–6).

Fotó: Jamie Squire / Getty Images DeAndre Hopkins TD-je kozmetikázásnak volt jó

A Chiefs kozmetikázása DeAndre Hopkins elkapott TD-jével és a sikeres kétpontossal lett meg, az Eaglesnél pedig a meccs utolsó három percében már Kenny Pickett volt az irányító, miközben Nick Sirianni megkapta a nyakába a Gatorade-zuhanyt. Az ünneplő philadelphiaiak között Worthy is szerzett még egy 50 yardos TD-t, amit Hopkins egészített ki (40–22).

Az Egyesült Államok leginkább várt eseményén így a történelmi triplázás helyett elképesztő vérengzést láthatott a nagyérdemű, az Eagles pedig ahogyan a Patriots páratlan lehetőségét, mot a Chiefsét is megakadályozta második nekifutásra, kiharcolva második bajnoki címét.

Korábbi eredmények, konferenciadöntők

NFC

AFC

Konferencia-elődöntő

AFC

NFC

Wild card-kör

AFC

NFC