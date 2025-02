Annyi pénzt költöttek csipszre és sörre a Super Bowlon, hogy Ben Affleck és David Beckham sem maradhatott ki a buliból

Régóta tudjuk, hogy a Super Bowl nem csupán az amerikaifutball ünnepe, hanem egyben a reklámipar csúcspontja is, ahol az Egyesült Államok és a világ legnagyobb márkái versengenek a nézők figyelméért. Egyetlen 30 másodperces hirdetésért akár 8 millió dollárt is elkérnek, de a befektetés nem csupán a képernyőn térül meg – a legjobb reklámok popkulturális jelenséggé válnak. Idén is ikonikus arcok, meglepő fordulatok és humoros jelenetek uralták a képernyőt, miközben a vállalatok minden trükköt bevetnek, hogy emlékezetesek maradjanak.

A Super Bowl nem csupán az év egyik legnagyobb sporteseménye, hanem egyben a reklámipar csúcspontja is. Még azok is, akik nem követik a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) mérkőzéseit, izgatottan várják az eseményt – legyen szó a félidei show-ról, ahol idén Kendrick Lamar lép fel, vagy a különleges reklámokról, amelyek gyakran ugyanolyan figyelmet kapnak, mint maga a meccs.

Az idei Super Bowl LIX-re – ahol a Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles csapott össze (40–22-re az Eagles nyert) – több száz millió nézővel számoltak világszerte.

Ennek megfelelően pedig a reklámidő ára is rekordokat döntött:

egy 30 másodperces spotért 8 millió dollárt, átszámítva 3,1 milliárd forintot (vagy annál többet) kellett fizetni.

Tavaly ugyanez az összeg még „csak” 7 millió dollár volt, a hirdetők számára ez azonban aligha jelent problémát, hiszen jól tudják, az elképesztő nézettség és a hatalmas befektetések miatt a Super Bowl-reklámok nem csupán hirdetések, hanem valódi popkulturális eseménynek számítanak.

A Super Bowl reklámhelyeinek hatalmas ára ellenére a vállalatok versengenek a megjelenési lehetőségért. A 2024-es esemény már novemberben telt házas volt, a Fox Sports előre eladta az összes reklámidőt.

A CBS-nek nyilatkozó Peter Koeppel marketingszakértő szerint a Super Bowl-reklámok nem feltétlenül térülnek meg azonnal pénzügyileg, de hatalmas márkaismertséget és ügyfélszerzési lehetőséget jelentenek. A jó reklámokról napokig beszélnek az emberek, a rosszak viszont elfelejtődnek – vagy épp mémmé válnak. Persze a cél minden esetben az, hogy a hirdetés hosszú távon emlékezetes maradjon.

De mit láthattunk idén csipszmajszolás közben és két korty sör között?

A Doritos, a Pringles, a Bud Light és a Stella Artois sem bízta a véletlenre

Idén is számos kreatív és szórakoztató reklám készült, amelyekben a mesterséges intelligencia térnyerése mellett továbbra is a hagyományos kategóriák, mint az ételek, italok és technológiai cégek domináltak, idén azonban kevesebb filmelőzetest és több gyógyszeripari reklámot láthattak a nézők.

Ahogyan azt már megszokhattuk, egy jó meccsnézés kellékeit a Super Bowl ideje alatt előszeretettel reklámozzák a világ legnagyobb márkái, így ezúttal sem maradtak el a csipsz- és sörreklámok sem, a szokásokhoz híven pedig ezúttal is A kategóriás hírességekkel igyekeztek felhívni termékükre a figyelmet a gyártók.

Az ikonikus sörmárka, a Budweiser reklámjában Shane Gillis és Post Malone segít egy szomszédnak feldobni a kerti sütögetését a Bud Lighttal és egy fűnyíróval, ami egyben egy BBQ-sütő is is. A bulihoz pedig a sportági legenda Peyton Manning is csatlakozik.

Szintén szórakoztatóra sikerült a Coors reklámja, amely nem is lehetne aktuálisabb az éjszakai döntő után. A sörmárka reklámjában ugyanis lajhárok mutatják be, mennyire nehéz lehet egy hétfő reggel. A lassan mozgó állatok szerencsétlen helyzetekbe keverednek, tökéletesen megtestesítve a hétfői hangulatot, ami a néhány óra alvás után lássuk be, sokunkra igaz lehet most...

Kitett magáért a Stella Artois is, a belga sörgyártó ugyanis az egykori futballsztár, David Beckham és a hollywoodi A listás Matt Damon szereplésével forgatott reklámot a fináléra, amelyben a két híresség rájön, hogy valójában rég nem látott testvérek. Visszatérő motívumként persze ezt egy háztáji grillsütő mellett vitatták meg.

A jó meccs mellé ha futball, ha nem, elkél egy jó sörkorcsolya is, így a Super Bowl reklámjai között a rágcsálnivalók gyártói sem maradtak adósok az étvágycsinálással. Ezek közül is kitűnt a Doritos, amely ezúttal rajongóival szavaztatta meg az idei Super Bowl-reklám főszereplőjét. A reklámban Michael Strassner színész-rendező alakít egy ufóhívőt, aki kétségbeesetten és mindenáron próbálja megmenteni Doritos csipszeit az űrlényektől. Lássuk, mekkora sikerrel.

A rivális Pringles sem bízta a véletlenre reklámjának sikerét, a márka reklámjában ugyanis Adam Brody színész egy Pringles-flottát idéz meg, miután egy partin elfogyott a harapnivalója. Az 1960-as évek Batmanjének főcímdalára a hirdetés olyan férfiak bajszát vágja az arcunkba, mint például Nick Offerman színész és James Harden kosárlabdázó. Az arcszőrzetek azonban önálló életre kelnek és egészen egy szupermarketig repülnek, hogy onnan aztán csipszutánpótlást reptessenek az éhes Brodynak.

Halálos iramban debütáló fagyit is elnyaltunk, Ben Afflecknél lefőtt a kávé

A legnépszerűbb meccskellékek mellett persze temérdek más termék megvételére is buzdítottak a mérkőzés alatt. Ben Affleck és testvére, Casey Affleck például egy új reklámcsapatot toboroznak a DunKings kávémárka számára. A hol humoros, hol pedig meglehetősen bugyutának ható reklámban Jeremy Strong és Bill Belichick is szerepet kapott.

Szintén kreatív hirdetéssel támadt Walton Goggins, a híres színész, aki a GoDaddy új AI-szolgáltatását, a GoDaddy Airót mutatta be. Goggins a szolgáltatás segítségével weboldalt hoz létre vállalkozása, a Walton Goggins Goggle Glasses számára. A reklám humorosan illusztrálja, hogy mennyire egyszerű online vállalkozást indítani. Még ha ez persze nem is feltétlen így van...

A prímet talán mégis sokkal inkább az ikonikus fagylaltmárka, a Häagen-Dazs reklámja vitte. A fagylaltmárka első Super Bowl-megjelenésével, a Not So Fast, Not So Furious című reklámban Vin Diesel ismét a Halálos iramba- filmekből ismert Dominic Toretto szerepét, Michelle Rodriguez pedig Letty Ortizt ölti magára, miközben egy óceánparti autózást ízlelnek meg egy Häagen-Dazs csemegével a kezükben.

Hogy az eddigiek még jobban csússzanak, Meg Ryan is kitett magáért, és újraalkotta a legendás jelenetet a „Harry és Sally” című filmből, ezúttal azonban egy Hellmann's majonézzel felturbózott szendvics miatt. Sydney Sweeney is feltűnik a reklámban a klasszikus mondattal: „Azt kérem, amit ő eszik.”

A Super Bowl mezőnyéből igencsak kitűnt a fentiekkel szemben a Hexclad edénygyártó debütáló reklámja, amelyben Gordon Ramsay-t elrabolják az ufók, hogy megtanítsa őket (is) főzni. A reklám komikus hangvételét Pete Davidson cameója fokozza.

Mindeközben Willem Dafoe és Catherine O'Hara tétre menő pickleballmérkőzésen szedik el a fiatalabb generáció sörét. „Egy Michelob Ultráért játszunk?” – kérdezi O'Hara.

Egy sporteseményről a Mountain Dew sem maradhat le, az üdítőgyártó reklámjának főszereplője pedig ezúttal az énekes Seal volt, aki egy fókával duettezik a Kiss from a Rose átiratával, amely Kiss from a Lime lett, utalva a Mountain Dew Baja Blast citrusos ízére.

Aki pedig még ezután sem unja a reklámokat, néhány perc tévénézés biztosan kielégíti majd az ő igényeit is....