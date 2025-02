Samuel L. Jackson vitte el a show-t, de Kendrick Lamar azért odapörkölt Drake-nek a félidei fellépésében

Az amerikaifutball ünnepének tartott Super Bowl Halftime Show-ja mindig hatalmas várakozást kelt a rajongók körében, így az idei esemény sem volt kivétel. A 22-szeres Grammy-győztes Kendrick Lamar egy látványos és emlékezetes produkcióval lepte meg a közönséget, amelyben nemcsak a legnagyobb slágereit adta elő, hanem egy kis Drake-kel való csipkelődéssel is megfűszerezte az estét. Bár sokan Taylor Swift fellépését várták, végül Lamar egy emberként vette be az arénát, még ha Samuel L. Jackson megjelenése is volt az, ami igazán elrabolta a nézők szívét.

A tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) nagydöntője, a Super Bowl félidei show-jai mindig is ikonikus pillanatokat hoztak: repkedő popsztárok, váratlan vendégfellépők és táncoló cápák is megjelentek már a színpadon. Azonban a 2025-ös Super Bowl LIX alatt Kendrick Lamar egy teljesen más hangulatot teremtett, amelyet sokan a helyenként egysíkúnak tűnő előadás ellenére már most az egyik legmeghatározóbb fellépésnek tartanak az NFL-döntők történetében. Persze nem feltétlen amiatt, mert gigantikus látványelemekkel töltötték volna meg a New Orleans-i arénát....

A Caesars Superdome stadionban Lamar a Kansas City Chiefs és a Philadelphia Eagles közti rangadó félidejében lépett színpadra, amelyet vélhetően utóbbi, az első két játékrészben hengerelő, végül pedig 40–22-re nyerő Eagles rajongói tudtak igazán élvezni. Az eredménytől függetlenül a 37 éves, 22-szeres Grammy-díjas rapper előadása azonnal lekötötte az egész stadion figyelmét, miközben pályafutásának legnagyobb slágereit vonultatta fel, mindezt sajátos történetmesélésében.

Samuel L. Jackson alakítása vitte a prímet

A show-t maga Samuel L. Jackson nyitotta meg, aki Uncle Sam (Uncle Sam az 1812-es háború óta a köztudatban élő, az Amerikai Egyesült Államokat megtestesítő kitalált személy) jelmezben mutatta be Lamart. A rapper egy eddig kiadatlan dallal nyitott, amelynek rövid részleteit először itt hallhatta a közönség. Ezt követte a Squabble Up, amely a legújabb GNX-album második száma. Azután jött az egyik legnagyobb slágere, a 2017-es DAMN. albumról a háromszoros Grammy-díjas HUMBLE., amellyel már a rapper is a színészhez hasonló ovációban részesült.

A lendület nem hagyott alább, Lamar a DNA. című dallal folytatta, majd előadta az egyik legvitatottabb felvételét, az Euphoriát, amelyet 2024-ben adott ki Drake ellen. Innen a legújabb albumára, a GNX-re terelte a figyelmet, amelyről a Man at the Garden és a Peekaboo című dalok következtek.

A show közepén aztán – mint később kiderült – Lamar bemutatta show-ja egyetlen énekes vendégét, SZA-t, akivel közösen előadták a Luther című számot, amely Marvin Gaye If This World Were Mine című dalát dolgozza fel. Ezt követte a Fekete Párduc címú film ikonikus betétdala, az All the Stars. A páros kétségkívül jól szólt együtt, mégis SZA látványos piros bőrszettje volt az, ami igazán színt vitt Lamar előadásába, ami már percekkel a show vége után felrobbantotta a közösségi oldalakat.

Erre szükség is volt, ugyanis az előadást semmilyen komoly látványelem nem kísérte az amerikai zászló színeiben, pirosban, kékben és fehérben ugráló táncosokon kívül, amely miatt sokáig úgy tűnt, hogy Lamar nem tudja megütni a korábbi félidei fellépések szintjét.

Szerencséjére mégis volt még valami, amit elő tudott húzni a tarsolyából.

A pereskedés elmarad, de Drake így sem úszta meg fricska nélkül

Drake és Kendrick Lamar hosszú évek óta tartó rivalizálása az egyik legnagyobb és legvitatottabb konfliktus a hiphop világában. Bár kezdetben kollégák voltak és tisztelték egymás munkásságát, az évek során egyre inkább ellenségekké váltak. A feszültség különösen 2023-ban és 2024-ben fokozódott, amikor Lamar több disszámot is megjelentetett Drake ellen, köztük az Euphoria és a Grammy-díjas Not Like Us című számokat. A dalokban Lamar kritizálta Drake zenei hitelességét és személyes életét is, utóbbi miatt Drake jogi lépéseket is tett.

A Super Bowl félidei show-ja alatt pedig ha finoman is, de folytatódott az adok-kapok, Lamar ugyanis tovább csipkelődött riválisán, és megjegyezte, hogy bizonyos sorokat nem mondhat ki a számaiban, mert per lenne a vége... Fellépése tehát nemcsak zenei, hanem kulturális szempontból is fontos pillanat volt a hiphop világában.

Az este egyik leginkább várva várt pillanata így kétségkívül a Not Like Us előadása volt, amely előtt az ominózus mondatot Lamar megjegyezte:

Szeretném előadni a kedvenc dalotokat, de tudjátok, hogy szeretnek beperelni, így ki kell hagynom egy-két részt.

Ez utalás volt Drake 2025 januárjában indított perére a Universal Music Group ellen, amelyben azzal vádolja a kiadót, hogy a dalban róla tett állítások rágalmazásnak minősülnek. Bár a dalban Lamar eredetileg egy kifejezést használ, amely közvetlenül támadja Drake-et, ezt az előadás során cenzúrázták. Egy kis borsot mégis tört ellenlábasa orra alá, ugyanis igazi meglepetésként felbukkant a színpadon Serena Williams korábbi teniszcsillag, aki táncra perdült Lamar mellett.

Mindez amiatt igazán különleges, mert Williams korábban kapcsolatban volt Drake-kel 2011 körül, így a megjelenése még inkább fokozta a pillanat drámaiságát.

Persze a meglepetésvendégek közül így is sokan hiányoltak valakit. A legtöbben előzetesen abban reménykedtek, hogy Taylor Swift is színpadra lép, különösen azután, hogy az utóbbi időben gyakran megjelent NFL-meccseken. Végül azonban Swift nem szerepelt a műsorban, így minden reflektorfény Lamaré maradt. Már amennyit bekapcsoltak a meglehetősen sötétre sikeredett előadására....

Kendrick Lamar korábban, 2022-ben egyébként már fellépett a Super Bowl LVI félidei show-jában, ahol olyan neves előadókkal osztotta meg a színpadot, mint Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige és Snoop Dogg. Ez az előadás a hip-hop műfaj egyik legemlékezetesebb pillanata volt a Super Bowl történetében, azonban Lamar lett az első hip-hop előadó, aki szólóban vitte a félidei show-t.

A rapper félidei fellépése ide kattintva tekinthető meg.