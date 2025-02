Sohasem látott nézettséget hozott az Egyesült Államokban a „mészárlás”

Az összecsapás papíron nem kedvezett a semleges drukkereknek, hiszen a harmadik negyedben már 34 ponttal is vezetett a kétszeres címvédőt valósággal elpusztító Philadelphia, de ennek ellenére is kiugró átlagos nézettségről számolt be az 59. Super Bowl közvetítője:

a Fox Sports beszámolója szerint az előre jelzett nézettségi adatok szerint átlagosan 126 millióan nézték a finálét, ami új rekord az Egyesült Államokban.

Az amerikaifutball-bajnokság nagydöntője minden évben a leginkább várt esemény az amerikaiak körében, a legnézettebb 20 műsor közé a Super Bowlok mellett csupán a M*A*S*H 1983-as záróepizódja fért be, amely eddig a 11. helyen állt a 105,97 milliós adatával, amint a hétvégi meccs adatai hivatalosak lesznek, ez a 12. pozícióba csúszik majd.

Az eddigi rekordért nem kell messzire visszamenni, a tavalyi nagydöntő (amelyben a Chiefs 25–22-re legyőzte hosszabbításban a 49erst) 123,71 milliós adata volt eddig a legkiemelkedőbb.

A Fox beszámolója szerint a második negyedben, amikor még relatíve szoros volt a csata, mérték a legmagasabb negyedórás nézettséget, amely 135,7 millió volt. Nem csupán az átlagos nézettség döntött rekordot, hanem a streamingszolgáltatókon keresztül behozott emberek mennyisége is, 14,5 millióan követték ilyen formában az összecsapást.

A 40–22-es Eagles-sikerrel záruló találkozó legértékesebb játékosának megválasztott Jalen Hurts felemelkedéséről itt írtunk.

NFL 2024, a rájátszás, Super Bowl

Philadelphia Eagles (2, 17–3) – Kansas City Chiefs (1., 17–2): 40–22 (7–0, 17–0, 10–6, 6–16)

(7–0, 17–0, 10–6, 6–16) A pontszerzések: Jalen Hurts 1 yardos futott TD (7–0), Jake Elliott 48 yardos mezőnygól (10–0), Cooper DeJean 38 yardos interception után visszahordott TD (17–0), Jalen Hurts – A. J. Brown 12 yardos TD-passz (24–0), Jake Elliott 29 yardos mezőnygól (27–0), Jalen Hurts – DeVonta Smith 46 yardos TD-passz (34–0), Patrick Mahomes – Xavier Worthy 24 yardos TD-passz (34–6), Jake Elliott 48 yardos mezőnygól (37–6), Jake Elliott 50 yardos mezőnygól (40–6), Patrick Mahomes – DeAndre Hopkins 7 yardos TD-passz + Justin Watson elkapott kétpontos (40–14), Patrick Mahomes – Xavier Worthy 50 yardos TD-passz + DeAndre Hopkins elkapott kétpontos (40–22)

(Borítókép: Kyle Mazza / Anadolu via Getty Images)