Több ezer milliárd forint forog kockán, mégsem tudják magukat komolyan venni

Miután a csapatok éveken át nem tudták megvárni a piac nyitását, és már az előtt elkezdték a szabadügynököket magukhoz csábítani (ami miatt persze néhány csapat később kapott is büntetést), kitalálták azt a rendszert, hogy bár hivatalosan csak (magyar idő szerint) szerdán 22 órakor nyit a piac, már két nappal korábban is lehet tárgyalásokat kezdeményezni a lejáró szerződésű játékosokkal.

Ez már önmagában azt jelentette, hogy a korábbi izgalmakkal ellentétben a ligaújév kezdetére valójában semmi érdemi újdonság nem maradt.

No, a csapatok most tovább mentek, és már vasárnap este elkezdték bejelenteni a nagyobbnál nagyobb tranzakciókat, ami után tényleg csak az a kérdés, hogyan veheti magát ennyire kevéssé komolyan egy dollármilliárdos üzlet.

Az NFL-ben csak a szabadügynökpiacon 5,5 milliárd dollárt (2000 milliárd forintot) költöttek el az elmúlt évben, ez alapján okkal várhatná az ember, hogy az alapvető szabályokat betartsák a gárdák. 2025-re minden úgy fest, hogy ez senkit sem érdekel már...

Ott volt a Los Angeles Rams, amely az egybehangzó sajtóhírek szerint Davante Adamsszel állapodott meg, két évre 46 millió dollárért ír alá a New York Jetstől kivágott elitelkapó.

A New England Patriots sem volt rest, hamar bejelentette a liga honlapja, hogy a Titans korábbi irányítósiettetője, Harold Landry követi volt mesterét, Mike Vrabelt, három évre 43,4 millióért ír alá, de akár 48 milliót is kereshet új csapatánál. Amely amúgy időközben megállapodott lejáró szerződésű tight endjével, Austin Hooperrel is, aki 5 millióért marad még egy évre, és ha minden feltételt teljesít, akár 7 milliót is kereshet. Ez persze a csapat anyagi helyzetét ismerve nem sokkoló, a rekordbajnok 129 millió dollárral magasan a legtöbb hellyel bír az átigazolási plafon alatt, szóval lesznek még itt bőven mozgások.

De maradjunk az AFC Keleti csoportjában, ahol Josh Allen 6 évre 330 millió dollárért hosszabbít a Buffalo Billsszel. Ez azt jelenti, hogy másodperceként 638 forintot, percenként mintegy 38 361 forintot, naponta pedig nagyjából 55,2 millió forintot kereshet a liga előző idényének legértékesebb játékosa.

A Pittsburgh Steelers sem tétlenkedik, egy 2. körös választási jogot küldenek Seattle-be (ahonnan a minap egy 3. körért cserélték el az irányító Geno Smith-t Las Vegasba) az elkapó D. K. Metcalfért, aki öt évre 150 millióért hosszabbít új csapatával.

A csoportrivális Cleveland Browns úgy volt, hogy elveszíti elit irányítósiettetőjét, Myles Garrettet, de végül egy 4 éves, 160 millió dolláros szerződéssel sikerült meggyőzni a 2023-as alapszakasz legjobb védőjének megválasztott játékost, hogy tegyen le a csapatváltási szándékáról.

A következő napokban pedig minden bizonnyal csak egyre-másra érkeznek majd a hangzatosabbnál hangzatosabb bejelentések, csak győzzük kapkodni a fejünket!

(Borítókép: Kara Durrette/Getty Images)