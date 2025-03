Több mint 1000 milliárd forintot költöttek el egy este alatt

A szerződésekkel foglalkozó Spotrac magyar idő szerint csütörtök 16 órás állása szerint 345 szabadügynök talált már csapatra, és bár néhányuknál pontos a összegek még nem ismertek, így is 2 923 965 500 dollárnál járunk, vagyis hamarosan ez az összeg átlépi a 3 milliárdos határt, ez napi árfolyamon mintegy 1100 milliárd forint.

A legaktívabb a hat Super Bowl-győzelmével társrekorder New England Patriots volt a piac elején, de ez persze nem meglepő, tekintve, hogy Hazafiaknak volt messze a legtöbb helyük a fizetési sapka alatt, és már bőven a tárgyalási időszak előtt is dobtak már be lebeszélt szerződést a csapattal kapcsolatban.

A negyedik legrosszabb csapatként záró (így a játékosbörzén praktikusan a negyedik helyen választó) Patriots eddig kilenc játékossal egyezett meg, összesen pedig 279,85 millió dollárt (valamivel több mint 100 milliárd forint) ígért kilenc játékosnak

Közülük a Super Bowl egyik hőse, Milton Williams szakította a legnagyobbat: a bajnok Philadelphiát elhagyó védőfalember négy év alatt 104 millió dollárt kereshet, ezzel az egész piac legnagyobb szerződése is az övé.

Jött mellette ugyancsak a védelembe a cornerbac Carlton Davis (54/3), az irányítósiettető Harold Landry (43,5/3) és a linebacker Robert Spillane (33/3) is, a gyengécske támadósorba eddig csak a támadófalember Morgan Moses (24/3), az elkapó Mack Hollins (8,4) és a csereirányítónak érkező Joshua Dobbs (8/2) nevét jegyezhettük fel.

Utóbbi azért is érdekes, mert az utolsó meccsen az 1/1-et elveszítő gárda akkori hőse, Joe Milton így könnyen lehet, hogy egy irányítóhiányos csapathoz kerülhet egy csere keretében.

Nem sokkal maradt el a Minnesota Vikings sem, amely már 252 millió dollárnál jár, itt éves átlagban Will Fries (88/5), Byron Murphy (54/3), Jonathan Allen (51/3) és Javon Hargrave (30/2) is legalább 15 milliót kaphat.

Williams és Fries közé a dobogó másodi fokára épp a volt minnesotai Sam Darnold fért fel, aki a Geno Smith-t Las Vegasba cserélő Seattle-höz írt alá 3 évre 100,5 millióért, az éves átlagot tekintve (33,5) az övé a legmagasabb tétel Williams előtt, itt még a Los Angeles Ramshez igazoló Davante Adams (44/2) lenne dobogós.

(Borítókép: Milton Williams terrorban tartotta Patrick Mahomest a Super Bowl során. Fotó: Kara Durrette/Getty Images)