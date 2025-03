Magyar csodagyereket csábít az NFL történetének legsikeresebb edzője

Nem akármilyen lehetőség előtt áll Varga Botond, akit a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) történetének legsikeresebb vezetőedzője, Bill Belichick is csábít egyetemi csapatához, a North Carolinához.

Az NFL-t követők számára aligha kell bemutatni a jövő hónapban már 73 éves szakembert, aki a New England Patriotscal hatszor nyerte meg a bajnokságot, a New York Giants védelmi koordinátoraként pedig további két Super Bowl-győzelmet ünnepelhetett. A kiváló szakember egy év szünet után az egyetemi amerikaifutball-ligában (NCAA) tért vissza, a North Carolina trénere lett, és mint ilyen, igyekszik kivenni a részét a tehetségek toborzásából is.

A legnagyobb középiskolai tehetségeket már jóval az érettségi előtt igyekeznek megkörnyékezni a programok, és most pont ez a helyzet állt elő a győri nevelésű Varga Botond esetében.

A 15 éves magyar sportoló 200 centiméteres magasságával és 127 kilogrammos tömegével már kis túlzással ma is NFL-re kész felépítéssel bír, termetéből adódóan nem meglepő módon a támadó- és a védőfalban szerepel.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Varga egyike azon 11 magyar amerikai futballistának, aki a tengerentúli középiskolákban szerepel, ő egészen konkrétan a Massachusettsben lévő Tabor Academyben – amely nem egészen háromnegyed órára fekszik Belichick korábbi sikereinek színhelyétől, Foxborough-tól.

Vargát már tíz egyetemi program csábítja ösztöndíjakkal, közte az első osztályban szereplőkkel, a Győr Sharks oldala pedig egy Belichickkel közös képet is közzétett a fiatal sportolóról.

A magyar játékosnak kapkodnia nem kell, a felsőoktatást majd csak 2027 őszén kezdi meg, addig még jó eséllyel újabb ajánlatok is érkezhetnek számára.

Belichick korábbi csapata is belehúzott

Az elmúlt években inkább pofozógépnek számító New England a liga legnagyobb helyével bírt a fizetési sapka alatt, ennek következtében pedig már a szabadügynökpiac elején rendkívül aktív volt a csapat, sorra hozva nagy pénzen a veterán játékosokat, de a két legégetőbb posztra, a tavaly 1. körben draftolt Drake Maye vakoldalát őrző bal oldali támadófalemberére, valamint az első számú elkapóéra nem érkezett senki. Tegnap estig.

Akkor ugyanis bejelentették, hogy az együttes csoportriválisánál, a Buffalo Billsnél négy év alatt 5372 elkapott yardot és 37 TD-t szerző, pályafutása során pedig már 10 491 yardnál és 70 TD-nél járó Stefon Diggsszel erősítették meg az elkapósort.

A tavaly a Houston Texansban 8 meccs, 496 yard és 3 TD után súlyos térdsérülése miatt kidőlő játékossal kapcsolatban sokan kétkedtek, hogy az elülső keresztszalag-szakadása után mennyire lehet még tényező lassan 32 évesen. De a hatszoros Super Bowl-győztesnél meggyőződhettek róla, hogy jócskán az ütemterv előtt halad a felépülése, és már most is teljes sebességgel tudja az edzéseket végezni, így három évre 69 millió dollárért megkaparintották.

Belichick másik korábbi állomáshelyén, a Giantsnél sem pihennek, a New York-iak Jameis Winston (8 millió/2 év) megkaparintása után ugyanis a Seattle Seahawsszal Super Bowlt nyerő Russell Wilsont (10,5/1) is szerződtetik.