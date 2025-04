Egy ország nézte végig élőben a történelem legkínosabb csúszását

A 2005-ös játékosbörzét még két nap alatt bonyolították le, ekkor még az első három kört egyben bonyolították le, a negyediktől hetedik kört pedig másnap. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén ez már úgy néz ki, hogy közép-európai idő szerint pénteken 2 órakor indult a buli az első körrel, ami valamivel 6 óra előtt ér véget, szombaton 1 órától érkezik a második és harmadik kör, nagyjából fél 6 magasságáig, majd szombaton 18 órától éjfél-egyig pörgetik le a negyediktől lefelé a dolgokat.

A 20 évvel ezelőtti felhozatal nem kerül be minden idők legerősebb eresztései közé, de azért így is számos remek karriert befutó játékost választottak ki – a teljesség igénye nélkül:

a négy év alatt harmadszor bajnok Patriots az 1/32-vel Logan Mankinst választotta ki, aki a liga egyik legjobb támadófalemberévé vált, de hiába játszott kilenc évet a 2000-es évek sikercsapatánál, neki csak két vesztes döntő jött össze, mielőtt a 2014-es szezon előtt elcserélték Tampa Baybe. A Patriots pedig rögtön ismét bajnok lett, és öt év alatt három újabb Super Bowlt nyert nélküle...

választotta ki, aki a liga egyik legjobb támadófalemberévé vált, de hiába játszott kilenc évet a 2000-es évek sikercsapatánál, neki csak két vesztes döntő jött össze, mielőtt a 2014-es szezon előtt elcserélték Tampa Baybe. A Patriots pedig rögtön ismét bajnok lett, és öt év alatt három újabb Super Bowlt nyert nélküle... az 1/11-es cetlivel Dallasba kerülő DeMarcus Ware is bőven megszolgálta a bizalmat, 138,5 sackig (az irányító labdával együtt földre vitele a kiindulóponthoz képest negatív yardon) jutott, amivel a 9. helyen áll az örökranglistán

is bőven megszolgálta a bizalmat, 138,5 sackig (az irányító labdával együtt földre vitele a kiindulóponthoz képest negatív yardon) jutott, amivel a 9. helyen áll az örökranglistán és még a nem draftoltként szabadügynökként szép karriert összehozó Robbie Gouldot is kiemelhetjük, a kiváló rúgó 1961 szerzett pontjával (a futott/elkapott/visszahordott touchdown hatot, a mezőnygól hármat, a jutalomrúgás egyet ér) top 10-es a liga történetében

A 70. draftot az eseménynek első alkalommal otthon adó New York-i Jacob Javits Convention Centerben tartották meg, sorozatban a 26. évben közvetítette a televízió (az ESPN és az ESPN2), így ország-világ láthatta minden idők egyik legkellemetlenebb csúszását.

Alex Smith vagy Aaron Rodgers?

Hiába a fentebb sorolt (és nem sorolt) tehetségek sokasága, igazából a fő kérdés az volt, hogy melyik irányítóreménység lesz az 1/1-es kiválasztott:

a Utah Egyetem futásokkal is veszélyes klasszisa, a végzős évében 42 TD (32 passzolt, 10 futott) mellett csak négy interceptiont dobó Alex Smith, vagy

vagy a California Egyetemet 10–1-es mérlegre vezető, csak az első kiemelt USC-től kikapó – és a meccsen egymást követő 26 sikeres passzkísérletet bemutató – Aaron Rodgers

A draft előtti időszakban Rodgers bízott benne, hogy őt választja az a csapat, amelynek közelében, és amelynek szurkolójaként felnőtt, főleg azután, hogy milyen jól sikerült érzése szerint az interjúja San Franciscóban, a 49ers viszont mégsem a kaliforniai srácra, hanem Alex Smith-re voksolt.

Fotó: Chris Trotman/Getty Images A San Francisco 49ers választása Alex Smith-re esett 20 évvel ezelőtt

Rendkívül kellemetlen pillanatok, percek, órák – majd meglepő fordulat

Ekkor csupán hat játékost hívtak meg az „élő show”-ra (idén 15-en vesznek részt személyesen Green Bayben), Smith 1/1-re kelt el, a két futó, Ronnie Brown és Cedric Benson a második és negyedik húzásra, az elkapó Braylon Edwards közöttük harmadikként, az egyedüli védőként résztvevő Antrel Rolle pedig nyolcadikként.

Rodgers nemcsak azt élhette meg arcon csapásként, hogy kedvenc csapata nem rá voksolt – ugyanezt öt évvel korábban Tom Brady is átélte, aki szintén kaliforniai gyerekként a 49ers nagy rajongójaként szeretett volna San Franciscóban kikötni –, hanem hogy ezt követően minden egyes kiválasztott játékos nevének bemondásánál az ő arcába voltak tolva a kamerák, ameddig el nem jött végre az ő ideje.

Márpedig ez a pillanat csak csúszott és csúszott, egyre kellemetlenebb hangulatot „varázsolva” ezzel a Javits Centerbe.

A legrosszabb pillanat? Hogy a kamera folyamatosan téged mutat végig, és neked tartanod kell magad

– emlékezett vissza később a kellemetlen pillanatokra Rodgers. Kiemelte, hogy volt később is nagy csúszás a drafton, amikor Brady Quinnt 2007-ben 1/22-re vitte el a Cleveland Browns, de ő akkor a kilencedik húzás után elhagyhatta a termet.

„Én viszont ott ültem a 20. húzások környékén, a másik hat asztalt már összepakolták, eltakarítottak, én pedig ott ülök a szüleimmel és a testvéremmel, a legjobb barátommal, az ügynökömmel és az ügyeimet intéző menedzserrel, és közben folyamatosan ott van a kamera az arcodban, és tudod, hogy tömegek néznek téged minden pillanatban, és ezért nagyon össze kell kapnod magad, miközben legszívesebben csak eltűnnék valahová, ahol egyedül lehetek, és nem kell ezzel megküzdenem, mire végre jött a kiválasztásom.”

Határozottan volt némi zavarodottság, persze. Amikor elfogadtam a meghívót, azt gondoltam, hogy a top 10-ben választanak ki, és hogy rögvest az egyetemi kezdőből a profi csapatomba kerülök, adhatom az első este az interjúmat abban a városban, ahol remélhetőleg az egész karrieremet eltölthetem, aztán a következő dolog, amire ráeszmélsz, hogy már négy órája ott ülök, és még mindig senki sem választott ki engem. A legnehezebb rész az volt, amikor a 16. választás jött el, és bár nem volt papírforma, de ott volt egy kis esély, hogy a Saints draftol, mert utána tudtam, hogy a 17–23. hely között semmi esély nem lesz, mivel minden csapatnak megvan már a kezdő irányítója, így még legalább másfél órát itt kell ülnöm anélkül, hogy kiderüljön, hol folytathatom. Aztán amikor a Raiders felcserélt az 1/23-ra, azt hittem, hogy na talán most jött el az én időm, de végül nem

– mesélte később.

Rodgers meglepő szabadesésének (amit később az ESPN a draft történetének top 10 sztorija közé első helyre rakott) végül a Green Bay Packers vetett véget az 1/24-es cetlivel, de igazán felhőtlenül boldog ezzel sem lehetett, hiszen bár a levegőben volt a liga háromszor is legértékesebb játékosának megválasztott Brett Favre visszavonulása, az együttessel az 1996-os idényben bajnok irányító volt a „sajtfejűek” kezdője a 2005-ös, sőt, még a 2006-os és a 2007-es évadban is, amikor a 13–3-as mérleggel záró wisconsini gárda a konferencia döntőjében hosszabbításban kapott ki a végül a Super Bowlig 18–0-val eljutó New Englandet is két vállra fektető New York Giantstől.

Mindeközben Rodgers epizódszerepeket kapott, 16, 15 és 28 passzkísérlete volt – a három év alatt idényenként, pedig ezek a számok manapság egy-egy meccsre is karcsúnak tűnhetnek.

Smith nagy bukásból szerethető jófiúként távozott, miközben Rodgers a liga sztárja lett

Azt nem lehet mondani, hogy rosszul jött volna ki összességében Rodgers a helyzetből, hiszen a liga egyik legjobb játékosa mögött tanulhatott és fejlődhetett éveken át, az egyik legjobb irányítóképző klubnál, miközben az állandóan új támadó koordinátorral dolgozó Alex Smith borzasztóan szenvedett a 49ersnél, és a 2011-es idény feltámadásáig (13–3) kifejezetten pocsék mérleggel állt. Hogy aztán a New Orleans elleni parádés végjátékot követően a konferenciadöntőben hosszabbításban kikapjon a végül a Patriotsot is felülmúló Giantstől (déja vu, nemdebár?).

A 2012-es évadban 104,1-es irányítómutatóval a harmadik volt a ligában, amikor 6–2–1 után agyrázkódás miatt két meccsre kidőlt, Colin Kaepernick ugrott be a helyére, és Super Bowlig vezette a 49erst, amely ezt követően Kansas Citybe cserélte Smith-t. Itt ötször is pozitív mérleget ért el a Chiefsszel, a rájátszásban azonban nem tudta átlépni árnyékát, és miután egy évig mentorálta Patrick Mahomest, Washingtonba került, ahol egy brutális sérülés miatt kis híján az egyik lábát is elveszítette, de még innen is vissza tudott kapaszkodni, az év visszatérője díjat kiérdemelve ezzel. Nem futotta be azt a karriert, amit reméltek a játékosbörze előtt, de a folyton leírt, mégis mindig feltámadó Smith példás hozzáállásával mindenki tiszteletét kiérdemelte, mielőtt 2021 áprilisában visszavonult.

Rodgers mindeközben biztatóan kezdte kezdőkarrierjét 2008-ban, ám a csapat gyengélkedése (6–10) miatt ekkor még nem lett meg a rájátszás. Egy évvel később minden idők egyik legőrültebb meccsén, hosszabbítás után 51–45-re kikapott ott az Arizonától, mielőtt

2010-ben bajnok lett. Az új idényben az NFL történetének legjobb irányítómutatójával (122,5) lett a liga legértékesebb játékosa, majd 2014-ben, 2020-ban és 2021-ben újra MVP-címet szerzett, amivel Favre-ot és Bradyt (3-3) is maga mögé utasította a rangsorban, és csak Peyton Manning (5) előzi meg.

Viszont a 2010-es idény óta hiába vár az újabb bajnoki címre...

A 49ers nem csak a drafton babrált ki vele, követte a favre-i utat

A 2011-es idényben hiába volt 15–1-es mérleggel ligaelső a Packers, a Giants nyert Green Bayben (mielőtt a fentebb látható 49ers, Patriots elleni folytatás következett), egy évvel később már Kaepernick irányításával győzött a 49ers Rodgersék ellen, ahogyan a következő kiírásban is. A 2014-es szezonban egy agyonnyert meccset bukott el a Packers az NFC-döntőben a címvédő Seahawks otthonában, hosszabbításban, a következő évben a Cardinals elleni újabb ráadásos vereség fájdította a szíveket, a 2016-os évadban pedig hiába jött össze az újabb konferenciadöntő, a Falcons ellen esély sem volt (21–44).

Ez alaposan meg is fogta a gárdát, amely a következő két évben rájátszásba sem jutott, a 2019-es szezonban viszont visszatért a konferenciadöntőbe, ahol ezúttal úgy nyert borzasztóan simán (a 37–20 még hízelgő is volt, 27–0 és 34–7 is volt már) a 49ers, hogy Jimmy Garoppolónak elég volt nyolc passzkísérletet bemutatnia az egész meccsen! Persze nem ártott Raheem Mostert 220 futott yardja és 4 TD-je ehhez. Az új idényben MVP-ként tért vissza a konferenciadöntőbe, de ott nem bírt az első NFC-s idényében rögvest bajnoki címet (neki ez már a hetedik volt) szerző Tom Brady vezette Buccaneersszel, a 2021-es évadban pedig megint a 49ers jelentette a végállomást, az ekkor csak hatodikként bejutó kaliforniai gárda 13–10-re gyűrte le idegenben az első kiemelt Packerst.

Rodgers így azután, hogy a drafton nagy pofont kapott a 49erstől, a rájátszásban 0–4-gyel zárt a San Francisco ellen...

A 2022-es visszaesés (8–9) után Favre útját tovább másolva a New York Jetshez került, ahol rögvest az első meccs elején kidőlt az egész idényre, és bár a 2024-es évadra visszatért, és a 28 TD 11 interception ellenében nem fest rosszul, az 5–12-es mérleg nagyon messze elmaradt a várakozásoktól, így elváltak a felek útjai.

Sokan azt várták, hogy a nagy előd után a New York-i bukást követően ő is a Packers csoportriválisánál, a Vikingsnál köt ki, de a Minnesota maradt a tavaly draftolt J. J. McCarthynál. Rodgers egyelőre nem jelentette be, hol folytatja, a legvalószínűbbnek az tűnik, hogy a napokban a Pittsburgh Steelershöz ír alá, és a hat Super Bowl-győzelmével társrekorder együttessel tesz meg még egy, minden bizonnyal utolsó próbát, hogy a csúcsra érjen.