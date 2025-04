Egy centi nem a világ – nem bukott milliárdokat a 21 éves fiatalember

Magyar idő szerint péntek hajnalban megrendezték a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) holt szezonjának fő eseményének számító játékosbörze (draft) 1. körét. A liga legrosszabb csapataként záró Tennessee Titans az 1/1-gyel az irányító Cam Ward kezébe helyezte a franchise sorsát, a draft biológiai csodájáért, Travis Hunterért a Jacksonville Jaguars áldozta fel a jövőjét is, Will Campbell pedig megnyugodhatott, nem számított az az egy centi, ami miatt sokan a csúszását várták. Irányítót vitt az első körbe visszacserélő New York Giants, a bajnok Philadelphia Eagles egy nagyot csúszó védőért cserélt fel, a nap zárásán pedig a Kansas City Chiefs a támadófalát erősítette meg.

A 2025-ös játékosbörzére a Green Bay Packers otthonául szolgáló Lambeau Fielden kerül sor, a város teljes lakossága alig haladja meg a 100 ezer főt, ehhez képest a nyitónapon több mint 125 ezren gyűltek össze!

Nem született meglepetés 1/1-re

A 2021-es idényben még 12–5-ös mérleggel rájátszásba jutó, és ott csak a későbbi Super Bowl-résztvevő Cincinnati Bengalstól 19–16-ra kikapó Tennessee Titans két középszerű (7–10, 6–11) év után 2024-ben a liga legrosszabb csapata lett 3–14-es mérlegével, és mivel az irányítókérdés nem megoldott a csapatnál, gyakorlatilag biztosra vehető volt az első választás posztja.

És igazából a személye is.

Cam Ward útja nem volt kikövezve az 1/1-ig. A középiskolában még végzősként is alig 12 passzkísérlet jutott neki, ezért nem is hívták nagy egyetemek, így elfogadta az Incarnate Word hívását, ahol a koronavírus-járvány miatti rövidített idényben már mutatott életjeleket, másodévesként pedig rengeteg kockázatos dobást is bevállalva 47 TD-vel és 4648 yarddal vezette a csapatát. Követte is edzőjét az első osztályba, de a Washingtonnál jóval rizikókerülőbb volt a játéka, mielőtt a 2024-es idény előtt a Miamihez transzferelt, ahol korábbi felszabadult játékával csillogott, 4313 yarddal, 39 TD-passzal, és emellett csak hét interceptionnel negyedik helyen zárta a Heisman-szavazást.

Fotó: Stacy Revere/Getty Images Cam Ward nevét mondta be elsőként Roger Goodell NFL-komisszár

A mérete néhány csapatot elrettenthetne, de a 187 centis magassága azért már a bőven elfogadható kategóriába esik, az információk feldolgozásában és a döntéshozatalban viszont még javulást várnak tőle a profik között, hogy az igazán kiváló passzmesterek között emlegethessék egy napon.

És itt véget is ért a papírforma!

Óriási csere után talált csapatra a biológiai csoda

A Cleveland Browns nagy meglepetésre elcserélte a második választási jogot a Jacksonville-hez,

az 1/2 mellett 4/104 és a 6/200 érkezett a Jaguarshoz, ahonnan az 1/5 mellett a 2/36, a 4/126 és a 2026-os 1. kör is érkezett.

Ami a játékosokat illeti, azért maradtunk a vártaknál, a friss Heisman-győztesTravis Hunter olyan bravúrt tud felmutatni, amire az évezredben nem volt még példa: egyszerre teljesített kiemelkedően támadóként (92 elkapásból 1152 yard [6. legtöbb], 14 TD [2.], egy futott TD) ÉS védőként (15 levédekezett passzal és négy interceptionnel a Big 12 konferenciában az év védője is lett).

Mivel napjainkban minden a specializálódás felé megy, nem véletlenül tartja magát a mondás, hogy aki mindenhez ért, az semmit sem tud igazán. No, éppen ezért döbbenetes, amit Hunternél láthatunk, hiszen őt tartják a draftra jelentkezők közül a legjobb elkapó tehetségnek ÉS(!) a legjobb cornerbacknek is. A Jaguars óriási ellenértéket adott érte, a bizalom tehát megvan, hogy Hunterből generációs klasszis váljon.

A következő húzás is borítékolható volt, a New York Giants rögvest be is dobta a Penn State irányítósiettetőjének, Abdul Carternek a nevét, aki az egész draftosztály legjobb védőjének számított, már linebackerként is ígéretes volt, a fal szélére kirakva pedig elhozta a terrort.

Fotó: Stacy Revere/Getty Images Will Campbell esetében nem számított az egy centi

Nem számított az egy centi!

Az idei játékosbörze egyik legnagyobb kérdését az jelentette, hogy mennyit számít egy centiméter. Egyben, hogy Will Campbell (198 cm/145 kg) karhossza mennyiben gátolja meg, hogy a támadófal legértékesebb posztján, bal oldali tackle-ként játszhasson. A lélektani minimális határ 33 inchben, nagyjából 84 centiben szokták meghúzni, de inkább 34 (86,5 cm) inchnél kezdődnek a profi ligában az offensive tackle-ök, márpedig az LSU kiválósága még előbbitől is elmaradt a draft előtti felmérőn (83 cm), mielőtt az egyetemi mérésen a minimumot (84 cm) mérték nála.

A legerősebb egyetemi konferenciában (SEC) három éven át kiváló Campbell a legjobb védőket is sikeresen tudta kiváló lábmunkájának köszönhetően semlegesíteni, 558 passzjáték során csupán két sacket engedett, és a PFF passzblokkoló értékelése szerint mindhárom idényében 77-es osztályzat felett zárt. Mindez elit robbanékonysággal és sebességgel párosítva remek opciókat nyújt, és ha végül eggyel beljebb kell mennie a falban, minden bizonnyal ligaszinten is elit guard válhat belőle.

Will Campbell is a OT prospect in the 2025 draft class. He scored a 9.91 RAS out of a possible 10.00. This ranked 15 out of 1508 OT from 1987 to 2025.https://t.co/4rXjkuaTOT pic.twitter.com/vHw8SBKpR2 — Kent Lee Platte (@MathBomb) April 10, 2025

A 2024-es szezon talán legrosszabb támadófalában viszont megkapja a lehetőséget, hogy LT-t játsszon, a New England Patriots 1/4-re kiválasztotta, így nem került neki súlyos milliárdokba a csúszása.

Elit védőt vitt a Cleveland, Las Vegasban kötött ki a mindent elsöprő futó

A Browns a hírek szerint 1/5-ről is szeretett volna még lejjebb menni, de végül húzott, a top 5 határára várt Mason Graham érkezett a 2023-as idényben NCAA-bajnok Michigan védőfalának közepéről, a 191 centiméter magas, 134 kilós defensive tackle minden játékhelyzetben pályán tartható, és mind az irányítóra, mind a futóra óriási veszélyt jelent.

És hogy tökéletesen beváljon a fogadóirodák jóslata, a Boise State tarthatlan futója – 2601 yard, 152 kiharcolt elrontott szerelés –, Ashton Jeanty lett az 1/6-os, a Las Vegas Raiders csapott le a játékjogára.

Ez azt jelentette, hogy pontosan az a hat játékos, és abban a sorrendben kelt el, ahogyan a szakértők várták – egyetlen masszív csapatcserével sem változott meg a sorrend!

Fotó: Stacy Revere/Getty Images Las Vegasban őrjítheti tovább a védőket a legjobb egyetemi futó, Ashton Jeanty

Támadóroham közben derült ki, mikor tudjuk meg az európai meccsek időpontjait

Az sem jelentett meglepetést, hogy a New York Jets is a csoportrivális Patriotshoz hasonlóan a támadófal szélét erősítette meg, Armand Membou személyében, a Carolina Panthers pedig a csak elkapók közül legjobbnak tartott Tetairoa McMillannel próbálja még komfortosabbá tenni Bryce Young helyzetét.

Nem kellett sokat várni a harmadik top OT-jelölt kiválasztására sem, Kelvin Banks Jr. New Orleansban kötött ki, a remek kezű tight end Colston Loveland pedig a Chicago alakuló támadósorában lehet fontos személy.

Időközben azt is megtudtuk, amit már jó ideje sejteni lehetett: május 14-én készül el az idény sorsolása, amelyből kiderül a három londoni, a berlini, a madridi, a dublini és a brazíliai mérkőzés pontos párosítása és időpontja is.

Az egymás után kihúzott öt támadó után a San Francisco 49ers törte meg a szériát, Mykel Williams érkezett az irányítókat zaklatni.

Ahhoz képest, hogy tavaly az első 12 húzásból hat is irányító lett, most sokáig kellett várni az újabb QB-húzáshoz, csak viszonyításképpen: Tyler Warren személyében 1/14-re már a második tight end kelt el, mielőtt még újabb irányítót húztak volna.

A Steelers nem vitt irányítót, Jaxson Dart beelőzte Shedeur Sanderst, akit ki sem választottak az első körben

A top 10-be várt Jalon Walker csúszásának 1/15-ön az Atlanta Falcons vetett véget, nála a kérdés az, hogy a korábbi linebacker a profik között nem lesz-e túl pici irányítósiettetőnek.

Ez aligha lehet kérdés Shemar Stewart esetében, a szenzációs felépítésű védőnél a produkcióval volt eddig inkább gond. A Cincinnati Bengals védelmében az előző idény legtöbb sackjével (17,5) záró Trey Hendrickson mellett fejlődhet.

Az év elején még az első pickek közé várt Shedeur Sanders a top 20-ban sem kelt el, így az 1/21-en irányítóhiányos Pittsburgh Steelers ölébe hullhatott a draft legtöbbek által második legjobbnak vélt irányítója. Helyette viszont az Oregon védőfalembere, Derrick Harmon érkezett – talán épp azért, mert a 20 évvel ezelőtt hasonlóan sokat csúszó Aaron Rodgers érkezhet hamarosan a csapat élére.

Ha már Rodgers és a helyszín: a Green Bay Packers 1/23-ra ezúttal Matthew Goldent vitte el, így 2002 óta először húzott a csapat elkapót – amiért évekig könyörgött a korábbi irányító.

A New York Giants felcserélt az 1/25-ös helyre, a Houston a 2/34-at, a 3/99-et és a 2026-os 3. kört kapta, az Óriások viszont nem Shedeur Sanderst, hanem Jaxson Dartot vitték el!

Ha egy üzlet beindul: a Falcons a jövő évi első kört is bedobta azért, hogy 1/26-ra elvigyen még egy irányítósiettetőt, nevesül James Pearce Jr.-t, a nap utolsó előtti húzására feljött az utolsóról a bajnok Philadelphia Eagles a top 15-be várt Jihaad Campbellért egy ötödik kört bedobva.

A nap zárásaként a Kansas City Chiefs a támadófalember Josh Simmonst választotta ki – látva a Super Bowl alakulását, aligha meglepő – , így Sanders végül az első körből is kicsúszott.

Folytatás magyar idő szerint szombaton hajnali 1 órától (nagyjából fél 6-ig tart a második és a harmadik kör), majd szombaton 18 órától pedig a 4–7. körökkel zárul a draft. A Net4+-on eredeti kommentár mellett élőben lehet követni a játékosbörze hátralévő részét.

A 2025-ös NFL Draft első körének választásai

Tennessee Titans (3–14): Cam Ward, irányító (Miami) Jacksonville Jaguars (4–13)*: Travis Hunter, elkapó+cornerback (Colorado) New York Giants (3–14): Abdul Carter, irányítósiettető (Penn State) New England Patriots (4–13): Will Campbell, szélső támadófalember (LSU) Cleveland Browns (3–14): Mason Graham, belső védőfalember (Michigan) Las Vegas Raiders (4–13): Ashton Jeanty, futó (Boise State) New York Jets (5–12): Armand Membou, szélső támadófalember (Missouri) Carolina Panthers (5–12): Tetairoa McMillan, elkapó (Arizona) New Orleans Saints (5–12): Kelvin Banks Jr., szélső támadófalember (Texas) Chicago Bears (5–12): Colston Loveland, tight end (Michigan) San Francisco 49ers (6–11): Mykel Williams, irányítósiettető (Georgia) Dallas Cowboys (7–10): Tyler Booker, belső támadófalember (Alabama) Miami Dolphins (8–9): Kenneth Grant, belső védőfalember (Michigan) Indianapolis Colts (8–9): Tyler Warren, tigth end (Penn State) Atlanta Falcons (8–9): Jalon Walker, irányítósiettető (Georgia) Arizona Cardinals (8–9): Walter Nolen, belső védőfalember (Ole Miss) Cincinnati Bengals (9–8): Shemar Stewart, irányítósiettetés (Texas A&M) Seattle Seahawks (10–7): Grey Zabel, belső támadófalember (North Dakota State) Tampa Bay Buccaneers (10–7): Emeka Egbuka, elkapó (Ohio State) Denver Broncos (10–7): Jahdae Barron, cornerback (Texas) Pittsburgh Steelers (10–7): Derrick Harmon, belső védőfalember (Oregon) Los Angeles Chargers (11–6): Omarion Hampton, futó (North Carolina) Green Bay Packers (11–6): Matthew Golden, elkapó (Texas) Minnesota Vikings (14–3): Donovan Jackson, belső támadófalember (Ohio State) New York Giants (3–14)**: Jaxson Dart, irányító (Ole Miss) Atlanta Falcons (8–9)***: James Pearce Jr., irányítósiettető (Tennessee) Baltimore Ravens (12–5): Malaki Starks, söprögető (Georgia) Detroit Lions (15–2): Tyleik Williams, belső védőfalember (Ohio State) Washington Commanders (12–5): Josh Conerly Jr., szélső támadófalember (Oregon) Buffalo Bills (13–4): Maxwell Hairston, cornerback (Kentucky) Philadelphia Eagles (13–4)****: Jihaad Campbell, linebacker (Alabama) Kansas City Chiefs (15–2): Josh Simmons, szélső támadófalember (Ohio State)

*A Cleveland Browns adta az 1/2-t a 4/104 és a 6/200 mellett a Jaguarsnak, ahonnan az 1/5 mellett a 2/36, a 4/126 és a 2026-os 1. kör is érkezett.

**A Houston Texans adta az 1/25-öt a New York Giantsnek, ahonnan a 2/34 mellett a 3/99 és a 2026-os 3. kör is érkezett.

***A Los Angeles Rams adta az 1/26-ot és a 3/101-et az Atlanta Falconsnak a 2/46., a 7/242 és 2026-os 1. körért cserébe.

****A Kansas City Chiefs adta az 1/31-et a Philadelphia Eaglesnek az 1/32-ért és az 5/164-ért cserébe.

(Ajánlókép és fotók: Stacy Revere/Getty Images)