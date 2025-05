Kirúgta csapata a 16 masszőr által megvádolt sztársportolót

Tucker 2012 óta volt a Hollók alkalmazásában, 89,1 százalékos mezőnygól-hatékonyságával a liga történetének legkiválóbbja – emlékeztetett az NFL honlapja.

Tucker tartja a leghosszabb sikeres rúgás rekordját is 66 yarddal, hétszer került be a Pro Bowl-keretbe, ötször lett az év legjobb rúgója. Az újoncidényében bajnoki címet ünneplő játékos ugyanakkor karrierje legrosszabb szezonján van túl, csupán 22 mezőnygólt értékesített, és azt is csak 73,3 százalékos pontossággal.

Az együttes a 2025-ös játékosbörze hatodik körében már gondoskodott is az utódlásáról, az Arizonai Egyetemről Tyler Loop érkezett, ez pedig előrevetítette Tucker számára a vég közeledtét.

– mondta hétfőn a Baltimore általános igazgatója, Eric DeCosta.

Az együttes sportszakmai okokra hivatkozva lépte meg a cserét, ami a fentebb említett visszaesés mellett érthető is, ugyanakkor az sem segíthette Tucker maradását, hogy az év elején kirobbant vele kapcsolatban egy azóta is egyre gyűrűző botrány, amely szerint immár 16 masszázsterapeuta vádolja őt azzal, hogy nem megfelelően viselkedett a kezelések során.

Az esetek mind Tucker első négy évében (2012–2016) történtek, a játékos tagadja az ellene felhozott vádakat, a liga vizsgálatot indított az ügyében.

A ligában nem csak Tucker kirúgása érte el az egyébiránt egyre csendesedő holt szezonban az ingerküszöböt: a New England Patriotsnál klublegenda lett Julian Edelmanből.

A Patriots Hírességek Csarnokába hétfőn 37. játékosként iktatták be a korábbi 7. körös kiválasztott exirányítót, aki a profik között az egyik legveszedelmesebb visszahordóvá, majd elkapóvá vált. Az együttessel három bajnoki címet szerzett, az utolsó során pedig a Super Bowl legértékesebb játékosának is megválasztották.

10 catches. 141 yards. And a @SuperBowl MVP! 🐿 Every catch from @Edelman11 's awesome #SBLIII performance! pic.twitter.com/qpqNannyK2

Az NFL-pályafutása során 620 elkapásból felmutatott 6822 yardja és 36 touchdownja sem számít igazán kiemelkedőnek, ezért az NFL Hírességek Csarnokába bejutása kérdéses, ezt könnyen lehet, hogy megakadályozza a számos sérülése. Edelman viszont mindig hozta magát a legfontosabb mérkőzéseken, a rájátszásban szerzett 1442 yardja minden idők harmadik legjobb mutatója, emellett 11 futásból volt 81 yardja, 42 visszahordásból 516, és még egy 51 yardos TD-passzt is kiosztott az első Super Bowl-menetelés nagy fordítása, a Ravens elleni meccs során.

Edelman 51 yardos TD-passza a Ravens elleni fordítás során

8 years ago tonight, Julian Edelman threw a touchdown pass to Danny Amendola in the Divisional Round of the Playoffs against the Ravens. The rest was history #Patriots pic.twitter.com/7mfOeaBcv1