Ezekre az időpontokra megéri tartalékolni a szabadnapokat

A liga térnyerése keretében ebben az idényben három mérkőzést rendeznek Londonban (kettőt a Tottenham stadionjában, egyet a Wembley-ben), továbbá debütálhat az NFL porondján Berlin (München és Frankfurt után harmadik német városként), Dublin és Madrid is.

Dupla Vikingtámadás éri Európát, a 2020-as évek csodacsapata Brazíliába látogat

Kedden 15 óra magassagában bejelentették a külföldi mérkőzések párosításait, leginkább a Minnesota Vikings európai drukkerei örülhetnek, hiszen kedvenceik Londonban és Dublinban is játszanak az ősszel. Érkezik még a konferenciadöntőig menetelő Washington a Real Madrid stadionjába, a három évvel ezelőtti bajnok Los Angeles Rams pedig ötödször játszik Angliában.

Európán kívül Dél-Amerikába is ellátogat a profi amerikaifutball-liga, Sao Paulóban tavaly a Philadelphia Eagles és a Green Bay Packers játszott remek meccset, ezúttal a Los Angeles Chargers lép pályára, az ellenfél a legutóbbi hat Super Bowlon ötször is fellépő Kansas City Chiefs lesz.

Az Egyesült Államokon kívül rendezendő NFL-meccsek

szeptember 6., 2.00: Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs – Sao Paulo, Arena Corinthians

– Sao Paulo, Arena Corinthians szeptember 28., 15.30: Pittsburgh Steelers–Minnesota Vikings – Dublin, Croke Park

– Dublin, Croke Park október 5., 15.30: Cleveland Browns–Minnesota Vikings – London, Tottenham Stadion

– London, Tottenham Stadion október 12., 15.30: New York Jets–Denver Broncos – London, Tottenham Stadion

– London, Tottenham Stadion október 19., 15.30: Jacksonville Jaguars–Los Angeles Rams – London, Wembley Stadion

– London, Wembley Stadion november 9., 15.30: Indianapolis Colts–Atlanta Falcons – Berlin, Olimpiai Stadion

– Berlin, Olimpiai Stadion november 16., 15.30: Miami Dolphins–Washington Commanders – Madrid, Bernabéu Stadion

Ezért tényleg hálát lehet adni! Na meg ajándékokat...

A liga szokás szerint három mérkőzéssel kedveskedik a szurkolóknak hálaadás napján, ami idén november 27-re esik. Az is bevett forgatókönyv hosszú évtizedek óta, hogy a Dallas Cowboys és a Detroit Lions egyik hazai ütközetét rendezik meg ezen a napon. Az előző idény legjobb alapszakaszmérlegével (15–2) záró Oroszlánok csoportrangadón fogadják a Green Bay Packerst, a texasiak pedig Patrick Mahomesékat látják vendégül a második meccsen. A zárás talán még az előzőeknél is nagyobb csemege lehet, hiszen az elmúlt években egyéni díjak során behúzó Lamar Jackson vezette Baltimore Ravens a Cincinnati Bengalsszal csap össze, amely – amikor egészséges Joe Burrow, akkor – rendre a bajnoki cím egyik fő favoritja.

Másnap a black friday keretein belül a címvédő Eagles a tavalyi 1/1-es kiválasztott Caleb Williams csapatával találkozik, a Dallas, Detroit duó pedig a hálaadás után karácsonykor is egymást követi Washingtonban, illetve Minnesotában, és a Chiefs is érdekelt lesz ezen a triplázáson, a Denver ellen.

Ünnepi NFL-meccsek

november 27., 19.00: Detroit Lions–Green Bay Packers

november 27., 22.30: Dallas Cowboys–Kansas City Chiefs

november 28., 2.20: Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals

november 28., 21.00: Philadelphia Eagles–Chicago Bears

december 25., 19.00: Washington Commanders–Dallas Cowboys

december 25., 22.30: Minnesota Vikings–Detroit Lions

december 26., 2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos

Bosszúmeccsekre fel!

Számos olyan összecsapást rendeznek meg, ahol az egyik félnek bőven van miért törlesztenie a másikon. Mi mással is lehetne kezdeni ezt a felsorolást, mint a Super Bowl visszavágójával?

A Kansas City Chiefs nem unatkozik a rajton, hiszen a brazíliai csoportmeccs után rögvest a második héten vendégül látja a nagydöntőt megnyerő Philadelphia Eaglest!

A Chicago Bears és a Washington Commanders összecsapása az előző idény előtt azért volt kiemelt meccs, mert az aktuális 1/1-es (Caleb Williams) és 1/2-es (Jayden Daniels) kiválasztott irányító csapatai csaptak össze. Most pedig azért, mert az előző idény egyik legőrültebb végjátékának bosszúmeccse jöhet! A fővárosiak a harmadik negyed hajrájában már 12–0-ra is vezettek négy mezőnygóllal, amikor ébredt a Bears, és két touchdownnal, valamint egy sikeres kétpontossal 15–12-re fordított. Hogy aztán 25 másodperccel a vége előtt a saját 24-eséről legyen még egy esélye a Washingtonnak. Az utolsó másodpercben egy felhajított, és felpattanó labdából Noah Brown 52 yardos TD-t szerzett, ezzel a Commanders 18–15-re nyert, és egészen a konferenciadöntőig menetelt, a Chicago pedig 4–2-es kezdése után sorozatban tíz meccset bukott el, és végül 5–12-vel zárt.

Hatásos volt az Üdvözlégy Mária!

Let's go through some notable calls of game-winning Hail Mary plays over the years.



"And the ball is CAUGHT! CAUGHT! IT'S A MIRACLE! IT'S NOAH BROWN!"



Jim Nantz, 10/27/2024pic.twitter.com/e3oYEDziBr — Sports TV News & Updates (@TVSportsUpdates) October 28, 2024

A Washingtont még egy meccsel felírhatjuk a listára, hiszen a 7–5-ös mérleggel kezdő Commanders decembertől annyira belelendült, hogy az öt alapszakaszbeli meccs után Tampa Bayben is nyert, majd jöhetett a 15–2-es Lions elleni konferencia-elődöntő. Hiába a Detroit egész éves remeklése, a fővárosiak óriási meglepetésre 45–31-re győztek a Ford Fielden

A Patriots és a Raiders rivalizálása már bő húsz évre nyúlik vissza, amikor az első bajnoki címéért küzdő New England egy erősen megosztó játékvezetői döntésnek köszönhetően maradt meccsben az akkor még oaklandi csapat ellen, majd nyert hosszabbításban az óriási havazásban. Azóta persze már sok idő telt el, a Hazafiak hatszor is megnyerték a Super Bowlt, miközben a Fosztogatók egy bajnoki címet sem tudtak szerezni, így ez már a múlté, ugye? Nos, az elmúlt évek alapján azért bőven van itt mire emlékezni. Ott van például a 2022-es meccs, amelyen 33 másodperccel a vége előtt még 24–17-re vezetett a Patriots, egy egészen hihetetlen végjátékot követően viszont a rendes játékidő 30–24-es Raiders-sikerrel zárult!

A Patriots korábbi játékosa, Chandler Jones visszahordásával nyert a végén a Raiders

And here are all the replays of the incredible game-winning fumble return touchdown by former Patriot Chandler Jones on the FOX broadcast of the Raiders Patriots game with Kenny Albert & Jonathan Vilma. pic.twitter.com/tqlRm1gzuz — René Bugner (@RNBWCV) December 19, 2022

Egy évre rá megint szoros végjátékban mehetett előre a győzelemért a New England, hogy újabb fájdalmas véggel záruljon a meccs. Hja, és újra a Patriotsnál van a Raiders főedzői állásából 25 meccs után kirúgott Josh McDaniels, miközben az immár Las Vegas-i csapatnál kisebbségi tulajdonos lett az a Tom Brady, akinek anno a kezéből Charles Woodson hiába verte ki a labdát, és akivel hatszoros bajnok lett a Patriots. No, akad azért itt érdekesség bőven rögvest az első fordulóban!

De ha már a rekordbajnoknál tartunk, az idény előtt nevezték ki vezetőedzőnek az együttessel a 2000-es évek elején három Super Bowlt nyerő Mike Vrabelt, aki főedzői karrierjét Tennessee-ben kezdte el, nem is rosszul, 2018-ban a 9–7-es mérleg még nem ért rájátszást, a következő idényben viszont már konferenciadöntőig jutott a Titans, amely 11–5-tel és 12–5-tel nyerte meg a következő két kiírásban a csoportot. Viszont ezeknél mindkét alkalommal rögvest kiesett a rájátszásban, majd 7–10 és 6–11 következett, és a búcsú. Most a Tennessee az idei 1/1-es Cam Warddal a soraiban csap össze a tavalyi 1/3-as Drake Maye vezette New Englanddel.

A mostani draft első köréről itt, a legnagyobb csúszójának kellemetlen sztorijáról pedig itt írtunk.

A társrekorder Pittsburgh Steelers két meccsét is felvesszük a listára egy kis csillaggal, ehhez ugyanis szükséges, hogy Aaron Rodgers valóban itt kössön ki. A liga négyszeres MVP-je ugyanis a nyitó fordulóban előző csapata, a New York Jets otthonában térhetne vissza a pályára, de még ennél is érdekesebb lenne az október végi vasárnap esti rangadó, hiszen a Green Bay Packerst fogadja a hatszoros bajnok. Hja, és Rodgers eddigi egyetlen bajnoki címét még a Packersszel nyerte meg, a Steelerst legyőzve...

November végén a Seattle-be igazoló Sam Darnold próbálhatja meg legyőzni a Minnesotát, amellyel tavaly 14–3-as mérleggel zárt, igaz, az utolsó két összecsapáson, a Lions elleni alapszakaszbeli elsőségről döntőn, és a Rams elleni rájátszásmeccsen csúnyán a földbe állt.

Sikerülnek a visszavágások?

szeptember 7., 19.00: New England Patriots–Las Vegas Raiders

szeptember 7., 19.00: New York Jets–Pittsburgh Steelers

szeptember 14., 22.25: Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles

október 14., 2.25: Washington Commanders–Chicago Bears

október 19., 22.25: Tennessee Titans–New England Patriots

október 27., 1.20: Pittsburgh Steelers–Green Bay Packers

november 9., 22.25: Washington Commanders–Detroit Lions

november 30., 22.05: Seattle Seahawks–Minnesota Vikings

Szuperrangadók sora – a konferenciák sorsáról is dönthetnek ezek a meccsek

A Chiefs hét főműsoridős meccsel viszi ebben az idényben a prímet, de hát ez aligha sokkoló, ha egyrészt megnézzük Patrick Mahomesék elmúlt éveit, másrészt ha vetünk egy pillantást a mostani riválisokra.

Lesz ugyanis a már említett Chargers és Eagles elleni és az ünnepi meccsek mellett a Ravens, a Texans és a Bills (az előző idény AFC-döntője mehetett volna egy szegmenssel feljebb is nyugodtan!) ellen is a konferencia sorsát meghatározó rangadó a kínálatban, hogy azt tényleg már csak slusszpoénként rakjuk oda, hogy az NFC legjobb mérlegével záró Detroit Lions, és a Nemzeti főcsoport másik döntőse, a Washington Commanders is az idei ellenfelek között szerepel. A jó hír? Csak a Bills elleni meccs lesz ezek közül idegenben!

A Lions sem panaszkodhat persze, a Chiefs mellett ugyanis a Ravenst és a Bengalst is megkapta az AFC-ből, ráadásul négy hét alatt, és mindhármat idegenben! A Detroit ebből a szempontból sokkal pechesebb volt, hiszen a már említett washingtoni fellépés után rögvest a bajnok Philadelphia Eagles vendége lesz, és még a Rams ellen is Los Angelesben lép pályára.

Az Eagles bajnoki címére visszanézve egyértelműen a Rams volt a legnagyobb veszélyforrás az év elején, most a Chiefs elleni vendégjáték után fogadják a Sasok a Kosokat, a már említettek mellett pedig az év végi buffalói fellépést kell külön kiemelni mindenképpen. A Bills a Chiefs és az Eagles mellett a Ravenst és a Bengalst is fogadja,az MVP Josh Allen vezérletével.

Szuperrangadók sora, főleg Kansas Cityben és Buffalóban, valamint a Detroit vendégjátékával

szeptember 8., 2.20: Buffalo Bills–Baltimore Ravens

szeptember 14., 22.25: Kansas City Chiefs–Philadelphia Eagles

szeptember 21., 19.00: Philadelphia Eagles–Los Angeles Rams

szeptember 23., 2.15: Baltimore Ravens–Detroit Lions

szeptember 28., 22.25: Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens

október 5., 22.25: Cincinnati Bengals–Detroit Lions

október 13., 2.20: Kansas City Chiefs–Detroit Lions

október 28., 1.15: Kansas City Chiefs–Washington Commanders

november 2., 22.25: Buffalo Bills–Kansas City Chiefs

november 9., 22.25: Washington Commanders–Detroit Lions

november 17., 2.20: Philadelphia Eagles–Detroit Lions

december 7., 22.25: Buffalo Bills–Cincinnati Bengals

december 8., 2.20: Kansas City Chiefs–Houston Texans

december 14., 22.25: Los Angeles Rams–Detroit Lions

december 28. 22.25: Buffalo Bills–Philadelphia Eagles

A bajnok csoportrangadójával kezdünk

Elsőként az NBC televíziós társaság kapott lehetőséget, hogy hétfőn bejelentse, melyik összecsapással indul a 2025-ös NFL-idény. Az alapszakasz első mérkőzését rendszerint a címvédő játssza hazai pályán, ez pedig most is így alakult, a Super Bowlon a Kansas City Chiefst kivégző Philadelphia Eagles a Dallas Cowboys elleni csoportrangadóval nyitja meg az új szezont.

Ugyanakkor, mint fentebb már említettük, messze nem ez lesz az első forduló egyetlen kiemelt figyelmet érdemlő összecsapása, hiszen ezen a héten rendezik a brazíliai meccset, a Patriots–Raiderst, a Jets–Steelerst vagy éppen a Bills–Ravenst is.

NFL 2025, az 1. forduló párosítása

szeptember 5.

2.20: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys

szeptember 6.

2.00: Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs – Sao Paulo, Arena Corinthians

szeptember 7.

19.00: Atlanta Falcons–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Cleveland Browns–Cincinnati Bengals

19.00: Indianapolis Colts–Miami Dolphins

19.00: Jacksonville Jaguars–Carolina Panthers

19.00: New England Patriots–Las Vegas Raiders

19.00: New Orleans Saints–Arizona Cardinals

19.00: New York Jets–Pittsburgh Steelers

19.00: Washington Commanders–New York Giants

22.05: Denver Broncos–Tennessee Titans

22.05: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers

22.25: Green Bay Packers–Detroit Lions

22.25: Los Angeles Rams–Houston Texans

szeptember 8.

2.20: Buffalo Bills–Baltimore Ravens

szeptember 9.

2.15: Chicago Bears–Minnesota Vikings

Borítókép: Tavaly októberben a Jacksonville Jaguars és a New England Patriots mérkőzött meg egymással a Tottenham Hotspur stadionjában (Fot: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images)