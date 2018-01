Mínusz 17 fokban dőlt meg egy maratonvilágcsúcs

A japán Kavaucsi Juki (Yuki Kawauchi) saját bevallása szerint amatőr futó, így nem is választhatott volna jobbat egy világrekord felállításához, mint egy amatőrversenyt. Az Egyesült Államokban, Marshfieldben élete 76. maratonját futotta 2 óra 20 percen belül.

Kavaucsiról annyit érdemes tudni, hogy elég szokatlanul közelíti meg a maratonfutást. Míg a legtöbb elitfutó hosszú pihenőket hagy két verseny között, és évi 2-3-nél nem vállal többet, addig ő két-három hetente is képes rajthoz állni és megdöbbentően jó időket futni. 2017-ben tizenkét maratont futott. A leggyengébb ideje 2:15:58 volt.

A japán 2:10 körüli időket is tud, amelyekkel versenyképes, nyer is maratonokat, de a legszűkebb elitbe azért nem tartozik bele. A stabil teljesítményével és folyamatos versenyzésével azért már így is kivívta az elismerést.

2017-ben már megdöntött egy rekordot, karrierje során ő futotta a legtöbb, 25 darab 2:12-őn belüli maratont. Az etióp Abebe Mekonnen 22 versenyes csúcsát javította meg. Tavalyi utolsó maratonján Kavaucsi még egy rekordot beállított: a 2:20-on belüli időket (ehhez legalább 3 perc 20 másodperc kilométereket kell tudni, szóval elég nehéz) nézve utolérte Doug Kurtist. Mindketten 75 maratont jegyeztek ezen a limiten belül.

Kavaucsi elég gyorsan egyedüli rekorder lett, két héttel később, január 1-jén 2:18:59-cel összejött neki a 76. 2:20-on belüli futás is. Nem volt egyszerű ezt neki összehoznia, mert ideálisnak egyáltalán nem mondható időjárás volt, mínusz 17 fokban futott.

A marshfieldi maraton a világ egyik legrégebbi utcai versenye, és teljesen amatőr. Nincs nevezési díj és előzetes nevezés sem. Ez azért passzol Kavaucsihoz, mert ő teljes munkaidőben dolgozó állami alkalmazottként, a szabadsága terhére versenyez.

(via Letsrun.com)