Lenyeltem a bírálatokat, Anita pedig világbajnok lett

Amióta Márton Anita sportolói pályafutása felfelé ível, vele együtt Eperjesi László, az edzője sem győzi fogadni a gratulációkat, ám a sikeres szegedi dobóedző nem is olyan régen még a szakmai kritikák kereszttüzében állt. Azt vetették a szemére, hogy nem elég gyors a tanítványának fejlődése, és ha nem iparkodnak jobban a képességfejlesztéssel, kifutnak az időből.

„Rosszul estek a kritikák, de lenyeltem a bírálatokat, mert tudtam, hogy akkor lesz Anita igazán eredményes, ha egészségesen éri meg a felnőttkort, és nem kizsigerelve, kellemellen operációk és hosszú kényszerszünetek rossz emlékét őrizve – nyilatkozta a Zentáról jött Eperjesi László a magyar atlétika kivételes estéjének másnapján az SzPress Hírszolgálatnak. – Büszke vagyok a fantasztikus versenyzőmre, de arra is, hogy a sok-sok atlétám közül eddig egy sem került a műtőasztalra.”

Az 59. évében járó Eperjesi László 1992-ben költözött a vajdasági Zentáról Szegedre, és kezdetben csak azért foglalkozott az atlétikával, mert a Pars Krisztiánnal egyidős fia a kalapácsvetést választotta.

„Egész jól ment a fiamnak, junior kalapáccsal 67.58-at dobott és a korosztályos világbajnokságon is részt vehetett, felnőtt szerrel pedig 63.56 métert, és csak azért szerepelt a világversenyeken szerb színekben, mert Pars mellett Magyarországon aligha rúghatott volna labdába. Most ő a jobbkezem a szegedi klubban, egykor talán éppen ő veszi majd át a váltóbotot tőlem.”

Anita diszkoszvetőként is tízszeres bajnok

Miként a súlylökőspecialisták többsége, az első magyar atlétavilágbajnok is kettős életet él, ami nem is olyan régen még hármas volt...

„Kiegészítő számként a diszkoszvetéssel és megpróbálkoztunk, a súlyemelő bajnokságokon pedig azért indult el Anita, mert így akartuk viszonozni az edzéslehetőségeket biztosító szegedi súlyemelő szakosztály segítségét. Diszkosszal 60.94 méter a legjobbja, és ugyanúgy sorozatban tízszeres magyar bajnok, mint az alapszámában. Súlyemelőként is sikerült begyűjtenie két bajnoki aranyat, szakításban 90, lökésben pedig 105 kiló a legjobbja. A harmadik versenyszámával már felhagyott, fekve nyomásban viszont a 135 kilóval is könnyedén boldogul” –folytatta Eperjesi László.

A jövő héten szabadtérre vált

A fedettpályás világbajnoki bravúr után egy héttel máris újabb próba vár a 29 éves magyar atlétanőre, és a portugáliai dobó Európa Kupán ugyanúgy duplázásra készül, mint tavaly a londoni világbajnokságon.

„Ez egy szabadtéri verseny lesz, ahol a súlylökés mellett a diszkoszvetők csatározása is kihívást jelent Anita számára. A két dobószám amúgy jól kiegészíti egymást, és a villámgyors forgásának köszönhetően mind a kettő fekszik is neki. Arra viszont így sem gondoltunk, hogy a diszkosszal is nagyot javítson a legjobbján, mert ahhoz neki is 190-195 centiméter magas dobóóriásnak kellene lennie.” – mondta befejezésül a sikeres atlétaedző

Márton egyébként az augusztusi berlini Európa-bajnokságon is a diszkosszal fog bemelegíteni első számú versenyszámára.