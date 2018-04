Másodszor futott maratont életében, ezüstérmes lett a legöregebb versenyen

Dupla meglepetés született a nőknél a hétfői Boston Marathonon, hiszen egyrészt Desiree Linden 1985 óta az első amerikai nő lett, aki nyerni tudott, mögötte pedig a sehol sem jegyzett, teljesen amatőr Sarah Sellers ért célba.

Sellers olyannyira amatőr, hogy ez volt élete második maratonja – az viszont elég jól sikerült, Utahban nyert is, azzal kvalifikálta magát a maratonok között legrégebben rendszeresen megrendezett Boston Marathonra –, és indulni is csak azért indult, mert az öccse már nevezett, és mellé társult be.

A hétköznapokon nővérként dolgozó Sellers reggel 4-kor kel, hogy a munkája előtt be tudja iktatni az edzéseket. A Boston Marathonon támogató és ügynök nélkül állt rajthoz, így lett második.

Sellers ráadásul a célba érésig nem is tudta, hogy a második helyen halad, fogalma sem volt, hányadikként ért be, úgy kérdezgette a versenybírókat, hogy milyen helyezéssel zárt.