Baji Balázsban felszabadult az energia, magasugró világcsúcsért szorított Fehérvár

A Gyulai Memorial keddi versenynapját a kalapácsvetők kezdték, Székesfehérvár ráadásul a IAAF sorozatának egyik állomása is, ahol rögtön volt magyar esélyes. A szombathelyi Halász Bence egyre jobb formában van, közeledik a 80 méterhez, a dobogó nem volt elképzelhetetlen tőle. Halász jól is kezdett, a második sorozatban 78,08 méteres dobásával második is volt, de aztán jöttek a lengyelek. A háromszoros világbajnok Pawel Fajdek és Wojczieh Nowizki is 80 méter fölé került, így Halász helyet visszacsúszott. Nowizki a harmadik sorozatban javított, 81,81-cal vette át a vezetést. Ez az eredmény a világ idei legjobbja is lett. Halász a negyedik sorozatban 78,57-re javított, de előrébb értelemszerűen nem lépett. A többi kísérletével sem javított, de megőrizte a harmadik helyet, és három dobása is 78 méter feletti lett.

„Nagyobbat mertem álmodni, reméltem, hogy ma sikerül megdobnom a 80 métert, áttörni az álomhatárt, az edzéseredményeim is erre utaltak, hogy sikerülhet, kicsit csalódott vagyok, hogy ez nem jött össze, sajnos, és ezt idezőjelben mondom, ma csak a stabil versenyzés jött össze, kiugró eredmény nélkül. De ha rám akad egy dobás, már bármikor meglehet a 80 méter. A lengyelek nagyon szép technikával, szélesen dobnak, ezt irigylem tőlük, nem véletlenül kerültek ketten is 80 méter fölé " – nyilatkozta Halász az Indexnek.

Bő egy hónap múlva már az Európa-bajnokság következik, már ennek fényében is kell az eredményet nézni. "Helyezésről nem beszélnék, de ha összejönne egy ilyen sorozat, három 78 méter feletti és egy 78, 5 méteres dobás, már elégedett lennék, de hogy ez mire lesz elég a többieken is múlik, sokan még nem mutatták meg magukat. Még az U23-as korosztályban vagyok, de ha jönnek maguktól az eredmények felnőttben, megragadom a lehetőséget."

Az elmúlt években a Gyulai sztárja Justin Gatlin volt, a százméter világbajnoka ezúttal nem jött el, de azért elég jó nevek voltak a mezőnyben. A távot Mike Rodgers nyerte 10,13-mal. Rodgers bő egy hete 9,89-et repesztett az amerikai bajnokságon, és a sérülésekből visszatérő 33 éves atléta ezzel újra is indította a karrierjét. Tényleg egy új cipőben futottam azt az időt, – ott lóbálja a kezében – , de aztán allergiás betegség miatt nem tudtam az elődöntőben futni. Így igazából most ezzel az eredménnyel is elégedett vagyok. Jövőre még jobb leszek, majd a vb-n is gyerek egy csomó érmet. "

Az egész verseny egyik legszimpatikusabb alakja, a hármasugró Christian Taylor volt. Már első kísérletével megjavította a versenycsúcsot (17,34), később két sorozatban pihent is, majd az ötödik körben 17,36-ot ért el, majd jött egy 17,64 a legvégére, igaz azt a nagy hátszél miatt nem lehetett hitelesíteni ez az eredményt. Taylor úgy ugrott ilyeneket, hogy nem is nagyon készül külön a hármasugrásra, ha már ebben az évben nincs se vb, se olimpia. Az amerikai bajnokságon például 400 méteren is futott. Taylor versenye után is a pálya közelében maradt, más versenyszámokban induló társait biztatta vagy viccelődött például Tamberivel.

A legnagyobb show-t a magasugrás hozta, a mindig teátrális olasz, csak a fél arcán szakállt viselő Gianmarco Tamberi folyamatosan játszott a közönséggel, kikérte magának a tapsot. Aztán a Puerto RIcó-i Castro kapott nagy ovációt, amikor kiesése után egy szaltóval mondott köszönetet. Tamberi is kiszállt 226-on, ő is szaltót indított, de egy hasassal fejezte be a matracon. A bahamai Donald Thomas viszont már egy 232-es ugrással követelt magának figyelmet. Ezen a magasságon már csak a katari Mutazz Essza Barshim ment túl, 232 után egyből 240-re tetette a lécet. Harmadikra át is vette, és ezzel beállította a világ idei legjobbját, amit még Dohában ugrott meg. A katari atléta jó formában érezhette magát, mert világcsúcsmagasságot, 246 centit kért a végére. Az első kísérlete nagyon ígéretes volt, már mindenki azt látta, hogy átment, de végül a lehúzta a lécet. Versenytársai is elhűlve fogták a fejüket, annyira közel volt ahhoz, hogy megdöntse Javier Sotomayor 25 éve felállított 245 centis világcsúcsát. Barshim még kétszer nekifutott, de egyre rosszabak lettek a kísérletei, az utolsónál már minta ő sem hitt volna benne, hogy sikerülhet.

Barshim nagy hangulatot csinált, és az ő szerencsétlenségére csak ezután jött a leginkább várt magyar szám, a 110 méteres gátfutás Baji Balázzsal. A világbajnoki bronzérmes gátasnak idén nem annyira ment, elmaradt korábbi időeredményeitől. Fehérváron azonban nagyszerűen versenyzett. 13,27 másodperces idővel a második helyre futott be. Csak az új versenycsúcsot elérő, a világ idei legjobbját (12,92) futó világbajnok Szergej Subenkov előzte meg. A vert mezőnyben olyanok voltak, mint az olimpiai bajnok és világbajnok Omar McLeod, és a korábban szintén olimpiát nyert Arries Merritt.

"Elsősorban az időreredménynek örölük, az nagyon kellett az Európa-bajnokság miatt. A második hely csak hab a tornán. Egy ilyen mezőnyben jó elöl végezni, ez fantasztikus érzés, de most a 13,27- fontos. Subenkovot csak a végén láttam, Omar McLeodot is érzékeltem, éreztem azt ,hogy ez baromi jó futás, nagyon jól ment a technika, jól ment a fizikális része. Jó energiák szabadultak fel bennem, olyan technikát tudtam megvalósítani, amit eddig sem edzésen, sem versenyen nem tudtam. Azt is tudtam, hogy ha a mellettem futó Merrittet ilyen szinten leelőzöm, az csak egy jó futás lehet. Sokszor volt már az, hogy engem is meglepett, hogy ilyen szintű mezőnyben elöl tudok lenni, most azonban nem zavart meg, összkaptam, magam" – nyilatkozta Baji versenye után.

A versenyen megdőlt egy magyar rekord is, a világversenyeken nem szereplő 1000 méteren Kazi Tamás 2:17,19-re javította az országos csúcsot.

A 110 gát után női egymérfölddel zárult a Gyulai Memorial, Genzebe Dibabától vártak nagy időt, de nem sikerült legjobbja közelében futni az etiópnak, hiányérzet azonban senkiben nem maradt.