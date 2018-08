A berlini atlétikai Európa-bajnokság első napján (hétfőn csak kvalifikációs nap volt) a britek és a lengyelek taroltak. A brit sprinterek három érmet szereztek száz méteren, a lengyelek két dobószámban hoztak két aranyat és két ezüstöt.

Az szinte borítékolható volt, hogy két lengyel, Wojchiech Nowizki és Pavel Fajdek foglalja el az első két helyet férfi kalapácsvetésben, de az már kevésbé volt egyértelmű, hogy ezt a bravúrt a férfi súlylökőknél is megcsinálják.

A németek klasszisa, David Storl elég jól bekezdett, 21,41 méteres lökéssel nyitott, amivel az élre is állt. A két lengyel versenyző hamar válaszolt, Konrad Bukowiecki 21,66-ig, Michal Haratyk 21,72-ig jutott. Storl mindent megpróbált, de nem tudott javítani, egy 21,34 jött még össze neki. Haratyk viszont utána is kiegyensúlyozottan lökött, egy 21,50-es és a legvégén egy 21,66-os dobása volt még.

Az Eb első napján tartották az atlétika királyszámát, a női és férfi 100 métert is. A férfi elődöntőkben a francia Jimmy Vicaut volt a leggyorsabb, 9,97-es ideje azt mutatta, hogy még nagyobb eredményre lehet képes. Vicaut ezt nem mutathatta meg, combsérülése miatt el sem indult,üres maradt a pályája. A mezőnyt így a britek uralták, Zharnel Hughes és Reece Prescid vívott nagy csatát, végül az előbbi egyetlen századdal győzött. 9,95-ös Európa-bajnoki rekord is. A harmadik helyen a török Jak Ali Harvey jött be 10,01-gyel, a negyedik pedig megint egy brit, Chijindu Ujah lett.

A női százat is brit vitte el, Dina-Asher Smith győzelme nagyon tiszta volt, hatalmasat futott, 10,85-tel a világ idei legjobbját is beállította. Brit nő egyébként utoljára 1962-ben nyert Európa-bajnokságon száz métert. A második helyért már szoros verseny volt, a német Gina Lückenkemper egy századdal nyomta le a címvédő Dafne Schipperst. A holland már az elődöntőben is szenvedett a rajtjával, és a döntőben is nehezen kapott lábra, nem volt esélye a győzelemre, az idei legjobbját azonban ő is megfutotta és századdal még 11 másodperc alatt maradt.

A férfi tízezer méter is hajráverseny volt, a célegyenesre négyen együtt fordultak rá, a külső íven érkező Morhad Amdouni bedarálta a spanyol Adel Mechaalt, majd a hajrát először nyitó Bashir Abdit is. Mechaal végül a harmadik helyet is elvesztette, az olasz Yemaneberhan Crippa előzte még meg.

Az Eb esti programjában a kalapácsvetésben bronzérmet nyerő Halász Bencén kívül két magyar versenyzett, a Koroknai testvérek, Tibor és Máté a 400 gát elődöntőjében indultak. Le is másolták egymást, futamukban mindketten ötödikek lettek és mindketten egyéni csúcsot futottak, Tibor 49,24-gyel, Máté 49,77-tel fejezte be az Eb-t.

Délelőtt 50 kilométeres gyaloglásban három magyarért szurkolhattunk, Venyercsán Bence egyéni rekorddal és U23-as országos csúccsal, 13.-ként fejezte be a távot. Helebrandt Máté az élről kényszerült kiállni egy sérülés miatt, míg Torma Anettet kizárták.

Délelőtt rendezték a férfi diszkoszvetés selejtezőjét, sem Szikszai Róbertnek, sem Kővágó Zoltánnak nem sikerült a továbbjutás. Női 800 méteren Kéri Bianka idei legjobbjával esett ki.

Eredmények:

férfiak:

100 m, Európa-bajnok:

1. Zharnel Hughes (Nagy-Britannia) 9.95 mp

2. Reece Prescod (Nagy-Britannia) 9.96

3. Jak Ali Harvey (Törökország) 10.01



10 000 m, Európa-bajnok:

1. Morhad Amdouni (Franciaország) 28:11.22 perc

2. Bashir Abdi (Belgium) 28:11.76

3. Yemaneberhan Crippa (Olaszország) 28:12.15



súlylökés:

1. Mihal Haratyk (Lengyelország) 21,72 m

2. Konrad Bukowiecki (Lengyelország) 21,66

3. David Storl (Németország) 21,41



nők:

100 m, Európa-bajnok:

1. Dina Asher-Smith (Nagy-Britannia) 10.85 mp

2. Gina Lückenkemper (Németország) 10.98

3. Dafne Schippers (Hollandia) 10.99