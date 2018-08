Túlélőverseny volt, mások összeestek a pokoli melegben

A berlini atlétikai Európa-bajnokság első éremosztó száma a sportág egyik legkeményebbje, az ötven kilométeres gyaloglás volt. A hőségtől mindenki tartott, nem véletlenül, sokan összeestek.

A 22 éves Venyercsán Bence okos versenyzéssel, minden várakozást felülmúlva egyéni és U23-os országos csúccsal a 13. helyet szerezte meg. A tavalyi vb-n 20 kilométeren hatodik helyen záró Helebrandt Máténak pechje volt, ki kellett állnia, míg a nők között versenyző Torma Anettet kizárták.

A gyaloglók elég korán, reggel 8:35-kor indultak, hogy legalább egy-két hűvösebb órájuk legyen, de nem sokat nyertek ezzel, Berlinben is 34 fokot ígértek mára, reggel sem volt már egy felhő sem az égen, egy árnyékos kanyart leszámítva, végig tűző napon ment a gyaloglás. Hétfőn még felmerült, hogy reggel hétre teszik a rajtot, de ennyi idő alatt esélytelen volt átszervezni mindent. A midig kicsit mostohán kezelt gyaloglókra azért némileg nagyobb figyelem vetülhetett, az Eb-n a női és férfi 50 kilométeren osztottak először érmeket. Sőt a nőknél az Eb-k történetében először rendeztek versenyt ezen a távon.

A verseny nagy favoritja, a világbajnokságot és olimpiát is nyerő Matej Tóth volt, a szlovák miatt egy elég népes szurkolótábor is érkezett. A Tiergarten közelében kijelölt két kilométeres pályán mindenhol beléjük lehetett ütközni. Meg persze magyarokba is – a Budapester Strasse miatt egy kicsit úgyis hazai volt a pálya – , Helebrandt miatt 16 fős csapat jött Nyíregyházáról, családtagjai, ismerősei, szponzorai kísérték el őt.

Az édesapjával beszéltem még a verseny elején, nagy eredményt vártak Mátétól, jó erőben érkezett, de azt, ahogy mindenki más, ő is megjegyezte, ebben a melegben bárki fejre állhat. Helebrandt magabiztosan kezdett, a rajt után egy kicsit élre is állt, és húsz kilométerig el is ment ez élbollyal. A nyíregyházi gyalogló azonban nem bizonyíthatott, egy eldobott vizes flakonra lépett rálépve kiment a bokája. Még sérülten is megtett pár kört, de végül a feladás mellett döntött.

A másik magyar, Venyercsán nem kezdett olyan erősen, mint Helebrandt, egy leszakadt bolyban haladt. A táv második felében, amikor már mindenkit meggyötört a hőség, egyre feljebb jött, körről-körre előzgette az ellenfeleket, stabil tempóban tudott haladni. Az 50 kilométeres gyaloglásról azt tartják, a 40 km-től kezdődik, onnantól igazán fájdalmas. Venyercsán edzője, Urbán Ákos még azt is megjegyezte, hogy 30 és 40 között viszont kilátástalannak tűnik az egész.

Nem véletlenül kiabálta be 30 km körül Urbán tanítványának, hogy: „Innen már túlélő üzemmód. Enni, inni, fürdeni!"

Venyercsán nem a túlélésre játszott, tartotta az iramot, és egyre inkább előrhetőnek tűnt, hogy megjavítja 4:02:26-os egyéni csúcsát. Ez nem is kicsivel sikerült neki, 3:58:25-tel zárta a versenyt.

„Ez egészen elképesztő eredmény. 22 évesen nem szokás ilyen jól menni ötvenen" – mondta Urbán. A hosszútáv elsősorban a 30 felettiek száma, kell hozzá a rutin, a hideg fej és a fájdalomtűrés.

„Úgy álltam neki, hogy jó lenne az egyéni csúcs, de láttuk, hogy nagyon meleg nap lesz. Ennek fényében azt gondoltuk, hogy nem az időeredmény lesz a lényeg. Azt beszéltük, hogy okosan, inkább lassan kezdjek, ne használjam az energiát, még ha úgy is tűnik, hogy hűvösebb van, legyek észnél" – mondta Venyercsán.

Az edzésmunkájában benne volt az eredmény, de a körülmények borzalmasak voltak. Venyercsán negyedéves a jogi egyetemen, a vizsgaidőszak miatt maradtak el hosszú edzései.

"Nem voltam én sem százszázalékos biztos benne, hogy kell ez neki. Ő is kezdett elbizonytalanodni, mert 20 kilométeren is jó eredménye volt. Tudtam, hogy ötvenen jóval előrébb végezhet, mert ő igazából ötvenes gyalogló, aki jól teljesít húszon. Sőt, igazából még csak most lesz jó ötven kilométeres gyalogló. Ez a 12. helyezés már komoly bemutatkozás. Mindent egy kicsit erősebben csinált, mint elterveztük, de neki lett igaza. A tavalyi vb-n Helebrandt Máténak is mindenki azt mondta, hogy lassabban, lassabban, de ő saját érzéseire hallgatott, és bejött. Bence fejben nagyon erős, aki átlátja a dolgokat" – nyilatkozta Urbán Ákos edző.

„Kialakult egy boly, ami négy óra körüli tempót ment, nem akartam lemaradni tőlük, ezért erősebb lett az első 20 kilométer. Gondoltam, hogy még visszaüthet, mert volt már olyan verseny, amikor padlót fogtam. 25 és 30 kilométer között volt is egy holtpontom. Kezdtem megijedni, hogy behalok, elfogyok. De kijöttem belőle, onnan erőre kaptam, kicsit robotosnak éreztem magam, de a tempó megvolt. Sehogy se lassultam, sőt még néhány erősebb ezer is belefért. Örömversenyzés lett a nagy hőség ellenére. Éreztem, megállíthatatlan vagyok, miközben estek össze mellettem az emberek. Voltak, akik nagyon csúnyán néztek ki, megviselte őket az időjárás. Ilyen jó ötvenet még nem sikerült még mennem, az idővel megleptem magamat, edzőmet meg a mezőnyt is."

Míg mások teljesen elgyötört arccal jöttek, a magyar gyalogló mosolyogva haladt az utolsó tíz kilométeren.

„Negyven után már örültem, egyszerűen éreztem, hogy nem lesz már holtpontom, és közben olyan embereket érek utol, akiket álmomban sem. A jópofa volt, hogy minden egyes embert visszaelőztem abból a bolyból, amiről 30 kilométernél leszakadtam. Nálam sokat számít, hogy elhiszem-e magamról, hogy elég erős vagyok-e.

Hajlamos vagyok kétségbe esni, ha érzem, hogy lassulok, és egy idő után már az aggódás miatt lassulok. Viszont, ha azt látom, hogy megy, akkor már az sem vet vissza, ha tűz a nap, gerjesztem magam. Már úgy éreztem magam, mint egy veterán ötvenes, aki tudja, mikor kell gyorsítani."

„Ha valaki ránézett a hőmérőre, akkor nem volt benne ez az eredmény. Ákos bának az volt a megfontolása, hogy itt jobb eredményt érek el, mint húszon, de szerintem ő se hitte el, hogy lehet ebből valami. Mindenki tudta, hogy túlélőverseny lesz, csak érjek be, ez volt az előzetes terv. Közben nem néztem a helyezést. Az utolsó íven az volt a fejemben, hogy annyiszor lehajráztak már a végén, hogy most itt az idő ezt visszaadni."

Eredmények, 50 km gyaloglás:

férfiak:

1.Marian Zakalnickij (Ukrajna) 3:46:32 ó

2. Matej Toth (Szlovákia) 3:47:27

3. Dzmitrij Dzubiny (Fehéroroszország) 3:47:59

...12. Venyercsán Bence 3:58:25



nők,:

1. Ines Henriques (Portugália) 4:09:21

2. Alina Cvilij (Ukrajna) 4:12:44

3. Julia Takács (Spanyolország) 4:15:22