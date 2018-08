Autóbalesetben meghalt a 28 éves világbajnok gátfutó

Szülőhazájában, Kenyában autóbaleseteben életét vesztette Nicholas Bett, a 400 méteres gátfutás korábbi világbajnoka, a 28 éves atléta haláláról az Independent számolt be. A baleset szerda reggel történt, a világbajnok atléta egy nappal korábban még a Nigériában rendezett Afrika-bajnokságon szerepelt. A halálos balesetről szóló hírt a család jelentette be, és az ország rendőrfőkapitánya is megerősítette.

Fotó: Dylan Martinez / Reuters Nicholas Bett

A kenyai atlétikai szövetség az alábbi közleményben számolt be a tragikus hírről:

"Fájdalommal értesültünk róla, hogy egyik legkiválóbb atlétánk hirtelen elhunyt. Nicholas Kiplagat Bett a 2015-ös világbajnokság győztese volt 400 méteres gátfutásban, és Kenyát képviselte a most befejeződött Afrika-bajnokságon. Osztozunk a család és az atléták közösségének fájdalmában."

Bett edzője, Vincent Mumo a baleset körülményeiről azt mondta, hogy az atléta SUV-ját vezette, amikor a jármű az úthibák miatt felborult, majd többször is átfordulva tengelye körül letért az útról. A baleset Kenyának abban a régiójában a történt, ahol a magaslati felkészüléseket tartják.

Nicholas Bett Pekingben, 2015-ben nyert világbajnoki címe történelmi jelentőségű volt Kenyában, mivel a hosszabb távokon atlétikai nagyhatalomnak számító ország első világbajnoki aranyérme volt 800 méternél rövidebb távon.

A vb-győzelem mellett Bett az afrikai kontinensbajnokság kétszeres éremszerzője volt. Világbajnoki sikerét követően a 2016-os pekingi olimpián a 400 méteres gátfutás esélyesei közé tartozott, de a selejtezők során az utolsó gáton elbotlott, és kizárták a versenyből.