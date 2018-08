Az elődöntőben már vadállat leszek, ha kell, hasra esek

Hatalmas egyéni csúccsal fejezte be Venyercsán Bence az 50 km-es gyaloglást az Eb-n. A másik magyar eldobott flakonra lépett, kiment a bokája.

A berlini atlétika Európa-bajnokság 100 méteres gátfutására három magyar neveztek, Kozák Luca korábbi eredményei alapján egyből a középdöntőben kezdhet, így szerdán délelőtt csak Kerekes Grétának és Sorok Klaudiának kellett előfutamot teljesítenie. Kerekes futamharmadikként továbbjutott, Soroknak ez nem sikerült.

Az előfutamok 10 órakor kezdődtek, Kerekesnek szokatlan volt az ez a korai kezdés, fél hatkor kellet kelnie, hogy kész legyen a rajtra. Hiába a korai indulás, így is már 30 fokban futottak.

Kerekes a második előfutamban indult, az első rajtjukat visszalőtték, de ez nem zavarta meg, az elődöntőt érő harmadik helyet szerezte meg 13,23 másodperces idővel. „Éreztem, hogy bemozdult az olasz lány, én is egy kicsit megingtam. Izgultam, hogy én kapok-e piros lapot. Aztán néztem a kivetítőt, láttam, hogy ragadtam, tuti nem én voltam. Két hete Finnországban volt egy ötször visszalőtt versenyem, volt ebben tapasztalatom. Engem is ki akartak zárni. Ezt fejben kell elbírni." – mondta Kerekes Gréta.

Sorok a harmadik előfutamban startolt, elég hamar hátrányba került, 13,93-as idővel a hatodik lett. „A futás nem úgy sikerült, ahogy gondoltam, jobb időt vártam magamtól, de ez az első felnőtt világversenyem, a stadion hangulata eszméletlen. Feltöltött energiával, nem is nekem szurkoltak, de mégis azt éreztem" – nyilatkozta Sorok Klaudia.

„Tartalékos futás volt, ha innen kimegyek, tuti mondani fogja az edzőm, mi volt az az utolsó öt gát. Nagyon jó volt az eleje, de utána azt éreztem, mint egy edzésen, úgy lekoordináltam. Éreztem, hogy figyelek a többiekre, mert itt annyira a helyezésre megyünk, nem az időre. Érzékeltem, hogy elöl vagyok, és megnyugodtam. Nem úgy, mint amikor Lucával az ob-n partizunk. Nagy volt rajtam a nyomás, ez volt a legnehezebb futás nekem. Pont előttem húzták meg a vonalat, én voltam a 13., na neked Kerekes Grétának már futnod kell előfutamot. Ezt is tanulnom kell, hogy esélyesként állok itt. Ideges voltam, nem úgy jöttem előfutamozni, mint Birminghamben vagy Amszterdamban, hogy egy életem, egy halálom, itt taktikázni kellett. Óvatosra vettem, ne essek el, ne hibázzak, csak érjek be helyezéssel. Egész szezonban ezt mondtam, hogy csak ez érdekel, hogy ha 13,40-et vagy 14,00-t futok is, csak legyen a nevem mellett a nagy q." (Q=kvalifikált, továbbjutott)

„Az elődöntőben már megyek majd mint egy vadállat, ott el fog borulni az agyam, ott inkább hasra esek. Kockáztatni kell, nem én vagyok az Európa-bajnok.

Kis hibám, hogy olykor visszaveszek, és biztonságra megyek. De látjuk, ha elborul az agyam, akkor akárkivel fel tudom venni a versenyt, és 13 másodperc alatt tudok futni. Holnap már az életemért és a hazáért futok." – mondta Kerekes.

A női százméteres gáfutás elődöntői Kozák Lucával és Kerekes Grétával csütörtökön 19:25-kor kezdődnek.

(Borítókép: Kerekes Gréta (b) a női 100 méteres gátfutás előfutamában a berlini atlétikai Európa-bajnokságon - fotó: Matthias Hangst / Getty Images Hungary)