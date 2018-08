Csak egy ordítást hallottam, aztán már a földön voltam

Hatalmas egyéni csúccsal fejezte be Venyercsán Bence az 50 km-es gyaloglást az Eb-n. A másik magyar eldobott flakonra lépett, kiment a bokája.

48 éves atléta is diktálta a tempót 50 kilométeren Takács Júliának.

A berlini atlétikai Európa-bajnokságon két magyar futó próbált meg 1500 méteres síkfutásban a döntőbe kerülni, bár a papírforma alapján erre nem sok esélyük volt. A második előfutamban Kovács Benjámin a hajráig sem jutott el, nagyjából ezer méternél bukott, nem érhette utol a mezőnyt. A harmadik előfutamban Kazi Tamás jól kezdett, de a hajrára már ő is leszakadt.

A döntőt a futamonkénti legjobb három, valamint a három futamot tekintve a legjobb három idővel rendelkező futó érhette el.

„Nekünk nincs középdöntőnk, a 12 legjobb megy tovább, és eleve hat olyan ember volt, aki döntőt futott tavaly a vb-n. Öten-hatan tudnak 3:35-ön belül. Láthatták, Filip Ingebrigtsen is elesett, és még úgyis visszajött. Ennyit számít, hogy van 3:30-a." – mondta Kovács Benjámin.

„Próbáltam félretenni, hogy ki milyen egyéni legjobbal jött ide. Itt nem az alapján osztják a helyezéseket. Úgy voltam vele, hogy egy jó versenyen, egy jó taktikával akár a legjobb 15 közelében is lehet végezni. Biztos voltam, benne, hogy nem lesz egyértelmű verseny. "

Kovács nagyjából nyolcszáz méterig haladt együtt mezőnnyel, az mondta, jó volt neki az tempó, érezhető volt, hogy taktikai futásról van szó. Ekkor jött a bukása.

„Úgy voltam, na most jó helyen vagyok, nem kell kimenni a vonalhoz. Nem láttam mi történt előttem, csak sűrűsödött a mezőnyt. egyszer csak egy nagy ordítást hallottam, és puff, a földön voltam, átfordultam a vállamon. Annyi váratlan volt, hogy elestem, korábban nem történt ilyen velem, hogy az első pillanatban azt sem tudtam, hogy megálljak, vagy továbbmenjek. Aztán persze be kellett fejeznem, még ha utolsóként is. A mezőny nyilván nem várt meg. "

Bukásoknál sokszor megtörtént már, hogy óvás után továbbjuttatták a vétlen versenyzőket, de Kovácsék nem próbálkoztak ezzel.

Kazi Tamás a harmadik futamból próbált továbbjutni, de a nagyon erős mezőnyben nem volt erre reális esélye. „Kifutottam magam, az adott helyzetből kihoztam, amit lehetett. Nem vagyok életem formájában, kirobbanó állapotban. Taktikailag jól versenyeztem, azt leszámítva, hogy nem jutottam tovább. Nem vagyok élen futó típus, nem akartam élre állni és a tempót futni. Harminchét fokban ezer métertől olyan szinten fejre állhattam volna, hogy nem érek be a célba. Végig jó pozícióban voltam, lüktető futás volt. Az utolsó százon ment el, pedig még abban bíztam, hogy ott erős lehetek, de egy 3:31-es futóval nem lehet mit kezdeni."

Kazi még fog szerepelni az Eb-n, csütörtökön már nyolcszáz méteren versenyez.