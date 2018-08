A gerelyhajító magát is eldobta, bele a vizesárokba

A szerdai nap után a németek megint Európa-bajnoki aranyban bíztak Berlinben, erre minden esélyük megvolt, mert a férfi gerelyhajítást évek óta uralják. Thomas Röhler, Johannes Vetter és Andreas Hofman is nagyjából ugyanolyan eséllyel pályázhatott az aranyra.

A világ legjobb balkezes dobója, az észt Magnus Kirt viszont egy remek első kísérlettel nyitott, 85,96 méteres dobással vezetett. A második körben viszont már nem hibáztak a németek, Hofman 87,60-tal az élre ugrott, ahonnal elég gyorsan letolta onnan Röhler 89,47 méterrel. Vetternek kellett volna kapaszkodnia a teli német dobogó miatt, de idén már 92,70-ig is jutó világranglistavezető, nem talált bele a dobásaiba. 83,27-tel zárt, csak ötödik lett. Két érmet így is elvittek a németek. Röhleren az utolsó dobásánál már nem volt tehet, aztán a gerelye után magát is elhajította, bele a vizesárokba.

A női rúdugrásban is két azonos nemzetbeli harcolt az aranyért, a világbajnok Sztefanídi érkezett favoritként, meglepő volt, hogy Kiriakopúlu olyan sokáig versenyben maradt, végül szezoncsúccsal, 480 centivel szállt ki. Sztefanídi azzal nyert, hogy a 485-öt harmadikra átvitte, ez Európa-bajnoki csúcsot is jelentett egyben.

A nap fináléja is egész jól nézett ki a németeknek, három atlétájuk is bejutott a százméteres gátfutás döntőjébe, de az utolsó húsz méteren is nagyon pörgő fehérorosz Elvira Herman ellopta a show-t előlük egy 12,67-es futással, két német érem azért így is összejött, Pamela Dutkiewicz második, Cindy Roleder harmadik lett. Már szakadó esőben fejezték be a versenyt.

A férfiaknál is volt sprintszám, a kétszáz méter döntőjét tartották. A világbajnok török Guliyev még jobb formában van, mint tavaly, az egyenesben lazán bedarált mindenkit, minden idők második legjobb európai idejével, 19,76-tal nyert, Az olasz Pietro Mennea rekordja már csak négy századra van tőle.

Négyszáz méter gáton is az uralkodó világbajnok győzött, a norvég Karsten Warholm nagyot csatázott a török Yasmani Copellóval, de az utolsó két gátvétele neki sikerült jobban, saját csúcsát egy századdal megjavítva győzött a norvég, aki négyszáz méteres síkfutásban is döntőbe jutott.

Háromezer akadályon is érvényesült a papírforma, a francia Mekhissi-Benabbad az utolsó két körön mindenkit lerázott magáról, az utolsó húsz méteren már csókokat is volt ideje dobálni. Ez legalább kevésbé nagyképűbb ünneplés volt, mint amikor négy évvel ezelőtt mezét levéve futott be. Akkor el is vették tőle azt az aranyat.

Csütörtökön hat magyar versenyzett, Kazi Tamás bátran futott a 800 méter selejtezőjében, de ez nem volt elég az elődöntőhöz. Száztíz gáton Szeles Bálint selejtezett, neki sem sikerült a továbbjutás. Száz gáton Kozák Luca és Kerekes Gréta futott elődöntőt, Kozák közel volt a döntőhöz, két századmásodpercen múlt neki.

Női hétpróbában két magyar indulónk van, csütörtökön négy számot teljesítettek, Krizsán Xénia áll jobban, a kilencedik helyről várja a folytatást. Zsivoczky-Farkas Györgyi a 17. helyen áll jelenleg.

Eredmények:

férfiak:

200 m, Ek:

1. Ramil Gulijev (Törökország) 19.76 mp

2. Nethanael Mitchell-Blake (Nagy-Britannia) 20.04

3. Alex Wilson (Svájc) 20.04



400 m gát:

1. Karsten Warholm (Norvégia) 47.64 mp

2. Yasmani Copello (Törökország) 47.81

3. Thomas Barr (Írország) 48.31



3000 m akadály:

1. Mahiedine Mekhissi-Benabbad (Franciaország) 8:31.66 p

2. Fernando Carro (Spanyolország) 8:34.16

3. Yohanes Chiappinelli (Olaszország) 8:35.81



gerely:

1. Thomas Röhler (Németország) 89,47 m

2. Andreas Hoffmann (Németország) 87,60

3. Magnus Kirt (Észtország) 85,96



nők:

100 m gát:

1. Elvira Herman (Fehéroroszország) 12.67 mp

2. Pamela Dutkiewicz (Németország) 12.72

3. Cindy Roleder (Németország) 12.77



rúdugrás:

1. Ekaterini Stefanidi (Görögország) 4,85 m

2. Nikoléte Kiriakopolu (Görögország) 4,80

3. Holly Bradshow (Nagy-Britannia) 4,75

