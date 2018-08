Fel vagyok dobva, de ostorozom magam

Bár Kazi Tamásnak évek óta már az 1500 méter a fő száma, Berlinben közel került ahhoz, hogy 800 méteren bejusson az Európa-bajnoki elődöntőbe. Előfutamában hatodiknak jött be, de két kizárás után két hellyel előrelépett. A legjobb három mehetett tovább az elődöntőbe minden futamból, és a végén még a négy legerősebb idővel is lehetett kvalifikálni.

Kazi szerdán még 1500-on futott, a 800-nak úgy ment neki, hogy megpróbálja egy kicsit élvezni az Eb-t. Az első körben még leghátul, kilencedikként utazott, a csengetés után kezdett előremenni, már ötszáz méterről támadott. Sűrű volt a mezőny, sokat futott külső íven is, de a hajrára egész jó pozícióban fordult rá. A végsebessége nem volt az igazi, de így is hatodiknak jött be kilenc futó közül, idei legjobbjához közeli, 1:48,37-es idővel.

Fotó: Srdjan Suki / MTI / EPA Kazi Tamás a férfi 800 méteres síkfutásának előfutamában a berlini atlétikai Európa-bajnokságon 2018. augusztus 9-én.

„Nem volt extra tempó, négy éve hasonló idővel még tovább lehetett jutni. Így a beérkezés után egy pillanatra még eljátszottam a gondolattal, hogy ez most is meglehet, de az utánunk következő futamban ezt elrendezték. Gondolkodtam azon, hogy egyáltalán rajthoz álljak-e, nem biztos, hogy érdemes azért odaállnom, hogy esetleg még jobban lehúzzam magam, és adjam a lovat azok alá, akik nem igazán drukkolnak nekem, és nem örülnek neki, hogy esetleg még a pályán vagyok. Volt bennem kicsi félsz, hogy már mégsem 800-ra készülök és az én futamomra is rá lehetett volna írni, hogy nem Európa-bajnoki, hanem világbajnoki előfutam. Itt volt egy 1:43-as spanyol, két 1:44-es, két 1:45-ös futó. Az egész mezőnyre rá lehetne nyomni a bélyeget, hogy továbbjutó. Végül nem bántam meg, hogy indultam, sikerült élvezni a versenyt. Igazából most érkeztem meg Berlinbe." – nyilatkozta Kazi Tamás.

„Fel vagyok dobva nagyon, de picit ostorozom magam. Ha picit bátrabban helyezkedek, mint 1500-on, és agresszívabb vagyok az első körben, akkor ez automatikus továbbjutás lehetett volna. Csak egy apróságon múlott, pedig a kilenc futóból nekem volt a leggyengébb nevezési időm, az előttem lévő ciprusi is egy másodperccel jobb volt. Jól sikerült futásnak értékelem. Tegnap még el voltam szontyolodva. Ha a jelenből indulunk ki, akkor ehhez a mezőnyhöz semmi közöm nem lehetett volna. Az jutott eszembe, hogy ezt az 1500-at nem is kéne erőltetnem. Ahogy beléptünk a pályára, és nem az 1500-as rajthelyre álltunk oda, hanem a célvonalhoz, előjött a múlt, a 10-11 év 800 méter. Fantasztikus érzés volt."

A jó élmények ellenére persze nem valószínű, hogy Kazi visszatér a 800-hoz, de még el kell döntenie, hogy vállalja-e továbbra is a 100 százalékos munkát az 1500-hoz.

„A fedettpálya óta edző nélkül dolgozom, saját magam rakom össze az edzéseket. Annak ellenére, hogy mindkét távon én vagyok itthon a legjobb, a szövetség megszüntette minden támogatásomat. Kőkeményen harcolok és küzdök, 33 éves, családos ember vagyok, a jövőre is gondolnom kell, de egyszerűen annál jobban szeretem az atlétikát, hogy egyik pillanatról a másikra abbahagyjam, annál makacsabb vagyok."